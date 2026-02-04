Mundo

Un tribunal de Rusia condenó por cargos de terrorismo y extremismo a un humorista por sus chistes “de odio”

La sentencia impuesta al comediante incluye una multa económica y la imposibilidad de gestionar portales en internet

El Tribunal Meshchansky de Moscú condenó este 4 de febrero al monologuista Artemy Ostanin, clasificado como terrorista y extremista en Rusia, a cinco años y nueve meses de prisión en una colonia penal de régimen general. El fallo incluyó además una multa de 300.000 rublos (unos 3.940 dólares) y la prohibición de administrar sitios web durante tres años. Según lo anunciado por el juez en la sala, Ostanin fue declarado culpable de insultar los sentimientos religiosos e incitar al odio.

Durante la audiencia final, la fiscalía había solicitado una condena de cinco años y once meses de prisión, además de la multa y la restricción para administrar sitios en internet. Ostanin se declaró inocente ante todos los cargos.

La acusación se basa en dos incidentes públicos ocurridos en marzo de 2025. De acuerdo con el expediente penal, el 7 de marzo en un club de la calle Sadovaya-Chernogryazskaya de Moscú, Ostanin realizó una rutina cómica que, según los investigadores, contenía declaraciones ofensivas para la sensibilidad religiosa y mostraba una actitud de desprecio hacia la sociedad. El evento fue grabado y difundido posteriormente en línea. El segundo incidente, fechado el 15 de marzo, tuvo lugar en otra actuación pública en Moscú donde Ostanin realizó comentarios hostiles sobre personas con discapacidad que habían sufrido lesiones, lo que la investigación consideró como una acción para humillar la dignidad humana y que estuvo acompañada de amenazas de violencia. Esta actuación también fue grabada y publicada en internet.

Durante el proceso penal, se añadió la acusación de creación y liderazgo de un grupo delictivo organizado, dedicado a la producción de chistes ofensivos para los creyentes. De acuerdo con la fiscalía, ambos espectáculos de stand-up de principios de 2025 constituyeron la base de los cargos. En uno de los monólogos, Ostanin relató una escena en la que interactuó con una persona con discapacidad en el metro de Moscú, mientras que en el otro abordó temas religiosos, mencionando una conversación ficticia con Jesús y haciendo referencia a la crucifixión.

La fiscalía vinculó el contenido de uno de los chistes con la guerra de Rusia en Ucrania, señalando que se presentó al público una imagen "ridícula y repulsiva" de una persona discapacitada, en contraste con la figura del propio Ostanin.

Las grabaciones de las actuaciones fueron realizadas, según los documentos legales, por miembros no identificados del grupo delictivo organizado que lideraba el acusado. Las ediciones de los videos y su publicación en el canal de YouTube de Ostanin ocurrieron en circunstancias no esclarecidas.

Ostanin fue arrestado en marzo de 2025 cuando intentaba salir de Rusia hacia Bielorrusia. Su abogado denunció que durante la detención fue golpeado y sufrió una fractura de columna. En la segunda audiencia del juicio, la fiscalía presentó la totalidad del expediente y los testimonios en una sola sesión, procedimiento que habitualmente requiere varias audiencias.

