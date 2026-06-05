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Sergio Canales demuestra su amor por los Rayados de Monterrey con un significativo tatuaje

La pieza del futbolista español destaca conexión, símbolos locales y lazos personales forjados en México

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El español llegó a la sultana del norte con el objetivo de darle a los Rayados una nueva copa, pero su estadía no fue tan fructífera. (EFE/Miguel Sierra)
El español llegó a la sultana del norte con el objetivo de darle a los Rayados una nueva copa, pero su estadía no fue tan fructífera. (EFE/Miguel Sierra)

Sergio Canales, mediocampista español que se volvió referente de Rayados de Monterrey durante su paso por la Liga MX, decidió sellar su vínculo con la ciudad y el club al hacerse un tatuaje muy especial antes de regresar a España.

Aunque su ciclo en México terminó sin lograr el título con los regiomontanos, el futbolista eligió llevar consigo una marca permanente inspirada en su experiencia con la “Pandilla”.

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Sergio Canales eligió tatuarse símbolos de Monterrey porque desarrolló un profundo apego al club y la ciudad. Se declaró rayado de por vida y quiso tener un recuerdo imborrable. Este gesto refleja el respeto y el cariño que forjó por el futbol mexicano, así como por los valores que encontró durante su estancia en México.

El futbolista decidió llevarse un pedazo de la sultana del norte en su piel.
El futbolista decidió llevarse un pedazo de la sultana del norte en su piel. (IG @missadeleon)

Un diseño con significado

Entre las imágenes compartidas por el tatuador Missa de León, se observa a Sergio Canales durante el proceso, rodeado de mensajes positivos y expresiones de agradecimiento. El diseño del tatuaje remite a las anécdotas vividas por el futbolista en Monterrey, como la convivencia con la fauna local, reflejada en uno de los elementos del tatuaje.

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Respecto a su despedida de Monterrey y a la experiencia en la Liga MX, Canales expresó: “Sentí miedo al llegar al futbol mexicano”, pero también reconoció que terminó su etapa “con un cariño muy especial, un gran aprendizaje y la satisfacción de haber intentado todo por ganar la corona”.

Por su parte, Missa de León, quien realizó el tatuaje, contó: “El diseño lo trabajamos en conjunto. Una pieza cargada de mucho, mucho valor para ambos, inspirada en mi ciudad natal Monterrey, que también fue hogar para él y su familia”. En distintas entrevistas, Canales ha remarcado que fue muy feliz en México y recomienda a otros futbolistas probar suerte en el futbol local por lo enriquecedora que resultó la vivencia.

El futbolista decidió llevarse un pedazo de la sultana del norte en su piel.
El futbolista decidió llevarse un pedazo de la sultana del norte en su piel. (IG @missadeleon)

¿Qué significa el tatuaje?

Sergio Canales llegó a Monterrey en un momento de alta expectativa y pronto se ganó el respaldo de la afición gracias a su esfuerzo dentro y fuera de la cancha, incluso en contextos adversos. Contribuyó para que Rayados disputara una final, aunque el club cayó ante América. Más allá de lo deportivo, su estancia en Monterrey le dejó anécdotas y aprendizajes tanto a él como a su familia, consolidando así una conexión que ahora está grabada en su piel.

El tatuaje realizado por Canales reúne los siguientes elementos esenciales de su paso por la ciudad y el club:

  • El Cerro de la Silla, símbolo de Monterrey.
  • El estadio de Rayados.
  • Un camino en el que aparece un oso, animal que merodea las casas de varios jugadores.

Estos símbolos encapsulan los momentos y experiencias que marcaron la trayectoria de Canales en México.

El futbolista decidió llevarse un pedazo de la sultana del norte en su piel.
El futbolista decidió llevarse un pedazo de la sultana del norte en su piel. (IG @missadeleon)

Un seguidor de los Rayados de por vida

La decisión de Canales generó reacciones inmediatas entre los seguidores de Rayados. En redes sociales, varios aficionados celebraron la muestra de afecto del español, reconociendo el esfuerzo y la entrega con que defendió la camiseta albiazul. Aunque no pudo levantar el campeonato, fue pieza clave al llevar al club a la final contra América y su paso dejó una huella.

El caso de Sergio Canales refuerza la imagen de la Liga MX como una competición atractiva para futbolistas extranjeros y resalta la capacidad del futbol nacional para generar lazos duraderos. Ver a una figura relevante mantener vínculos con la ciudad tras su regreso a Europa enriquece el sentido de pertenencia y orgullo entre la afición rayada.

Cada elemento del tatuaje de Canales refleja tanto la cultura regiomontana como su experiencia personal durante su paso por México, mostrando que hay vivencias que trascienden lo deportivo y se transforman en parte de la identidad personal de quienes participan en el futbol nacional.

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