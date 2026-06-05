México

Madre de Roxana Berenice, periodista secuestrada en Veracruz, le ruega a Claudia Sheinbaum que su hija regrese con vida

La mandataria le aseguró que las autoridades correspondientes ya la están buscando

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Claudia Sheinbaum, desde un vehículo, toma la mano de una mujer mayor con canas. La escena es grabada por gente. Una foto circular en B/N de una mujer está arriba a la izquierda.
Claudia Sheinbaum interactúa con una mujer en un gesto de cercanía y empatía, mientras asistentes registran el momento en un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mañana de este 5 de junio, la madre de la periodista Roxana Berenice Guzmán, a tres días de su secuetro, confrontó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira en Coatzacoalcos, Veracruz, para pedirle que “le devuelva con vida a su hija”.

La familia de Roxana, quien fue privada de su libertad por un comando de hombres armados que ingresaron a su domicilio la mañana del 2 de junio, realizó una manifestación en la entrada del astillero de la Marina, en el puerdo de Coatzacoalcos, desde donde la presidenta llevaba a cabo su conferencia matutina.

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Al salir de las instalaciones, a bordo de su auto, la mandataria fue interceptada —como es costumbre— por ciudadanos y reporteros que buscaban acercarse a ella. Entre esas personas, se encontraba la familia de Roxana.

Entre algunos empujones, Rubicelia Hernández, la madre de la periodista quien se desempeñaba como directora del medio Pulso Informativo del Sureste, llegó hasta donde se encontraba la presidenta, se acerdó y entre lágrimas y tomándola de la mano, le hizo la misma petición que ha hecho desde que ocurrieron los lamentables hechos: devuélvame con vida a mi hija.

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Con gritos al fondo algunos gritos de “¡Presidenta!" y “¡Viva México!" del resto de personas que buscaban acercarse a la mandataria para tomarse alguna foto, Sheinbaum sujeta las manos de la madre de Roxana y le asegura que ya se encuentran las autoridades correspondientes en la búsqueda de la periodista.

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