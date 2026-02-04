Mundo

El niño héroe que salvó a su familia nadando cuatro horas en el mar relató que dibujo animado lo inspiró

Austin Appelbee describió su agotadora y angustiosa travesía entre grandes olas en busca de auxilio. Cómo decidió desechar su kayak y el salvavidas para conseguir llegar a la costa

Guardar
Thomas la locomotora' ayuda a un adolescente australiano a nadar durante horas para salvar a su familia

Una familia australiana, compuesta por una madre y tres hijos, fue localizada y rescatada el viernes pasado tras quedar a la deriva a catorce kilómetros de la costa en Quindalup, cerca de la ciudad de Perth, después de que fuertes vientos empujaron sus kayaks y tablas de remo inflables mar adentro.

El hijo mayor, Austin Appelbee, de trece años, se lanzó al mar ante la decisión de su madre y nadó cuatro kilómetros hasta la orilla, lo que permitió la intervención de los equipos de rescate y salvó a su familia.

El suceso ocurrió en el contexto de un incremento de actividades acuáticas familiares en la costa suroeste de Australia, un área conocida tanto por su belleza turística como por los repentinos cambios meteorológicos.

La familia de Joanne Appelbee había salido a remar cuando las condiciones climáticas empujaron inesperadamente sus embarcaciones lejos de la costa, situación que suele poner en evidencia la rápida evolución de los riesgos marítimos en la región.

Austin Appelbee posa para una
Austin Appelbee posa para una foto en Gidgegannup, Australia, el martes 3 de febrero de 2026. El niño de 13 años nadó durante cuatro horas para salvar a su familia perdida en el mar australiano. (Briana Shepherd/ABC via AP)

La decisión de la madre y el papel de la coordinación de rescate

Joanne relató a WA Today que tomó la decisión más dura de su vida al pedirle a Austin que intentara llegar a tierra para buscar ayuda. Mientras permanecía en el agua con sus otros dos hijos, uno de doce y otra de ocho años. Appelbee declaró: “Pude ver el peligro en [la situación], al ser arrastrados un poco demasiado lejos, y las olas seguían llegando y se hacían más fuertes”.

Austin inició su travesía con un chaleco salvavidas, que finalmente abandonó en el tramo final para avanzar con mayor rapidez hasta la orilla. Una vez allí, recorrió otros dos kilómetros a pie hasta encontrar un teléfono y alertar a las autoridades.

La respuesta se activó a las 20:30, con el despliegue de la Policía Acuática de Australia Occidental, voluntarios del servicio de rescate marino local y un helicóptero de emergencia.

Las precisas descripciones que Austin proporcionó de los kayaks y tablas inflables resultaron esenciales para ubicar con rapidez a la familia, que fue hallada una hora después y remolcada hasta la costa por una embarcación de rescate.

Todos fueron posteriormente trasladados al Campus de Salud de Busselton para una revisión médica y dados de alta al día siguiente.

Imágenes aéreas muestran cómo un bote de rescate llega a una familia varada después de que un niño de 13 años nadó cuatro kilómetros en busca de ayuda

El reconocimiento al coraje de Austin y la importancia de los chalecos salvavidas

El inspector James Bradley, de la policía del suroeste, destacó la valentía y claridad de Austin: “Las acciones del chico de 13 años no pueden elogiarse lo suficiente... Su determinación y coraje finalmente salvaron las vidas de su madre y sus hermanos”, declaró a los medios. Bradley añadió que el uso de chalecos salvavidas fue determinante para la supervivencia y recomendó su empleo a otros turistas que disfrutan de actividades acuáticas.

Joanne describió el temor y la incertidumbre vividos durante las horas que permanecieron a la deriva, especialmente al perder sus gafas y constatar la distancia de la costa. “No hay mejor palabra para describir [a Austin] que orgullo... Estoy sin palabras ante sus esfuerzos”, afirmó.

Austin explicó a Sky News que durante las cuatro horas que nadó repitió el mensaje: “sigue nadando, sigue nadando”. “No sé, estaba pensando más en muchas cosas que estaban sucediendo en mi vida. Creo que en un momento pensé en [el dibujo animado] Thomas y sus amigos, intentando recordar las cosas más felices”.

Un juguete de Thomas y
Un juguete de Thomas y sus amigos de Mattel (REUTERS/Carlo Allegri)

Tras llegar exhausto a la orilla, completó el recorrido en busca de ayuda corriendo hasta ubicar un teléfono: “Caí al fondo de la playa y me desplomé... Y después de eso, tuve que correr dos kilómetros para llegar al teléfono”.

Temas Relacionados

AustraliarescateAustinThomas

Últimas Noticias

Continúa el éxodo ucraniano ante el avance de las tropas de Putin en Zaporizhzhia: “Se trata de proteger a los niños”

Entre llantos, prisa y temor por su futuro, los civiles aceleran su huida en medio del deterioro de la situación militar. La guerra condiciona la vida de quienes han decidido quedarse, en su mayoría personas mayores

Continúa el éxodo ucraniano ante

Un ataque en Gaza dejó un soldado israelí herido de gravedad y el Ejército respondió con bombardeos

El intercambio se intensificó después de un tiroteo nocturno en la Línea Amarilla, marcando un nuevo episodio de violencia pese al alto el fuego vigente en la región desde octubre

Un ataque en Gaza dejó

Operativo en el Báltico: Estonia interceptó un buque con destino a Rusia por presunto contrabando

La unidad K-Commando abordó el portacontenedores Baltic Spirit, que navegaba desde Ecuador hacia San Petersburgo, en medio de una creciente vigilancia internacional sobre las rutas marítimas

Operativo en el Báltico: Estonia

Qué son y para qué sirven las “tierras raras”

Un informe reciente detalla el incremento del empleo de estos elementos en sectores como la energía eólica, la aviación, la telefonía móvil y los vehículos eléctricos e híbridos debido a sus propiedades únicas

Qué son y para qué

Adorable, pero letal: así es el loris perezoso, el único primate venenoso del planeta

Su aspecto inofensivo esconde una defensa química peligrosa tanto para humanos como para otros animales. Cómo el tráfico ilegal amenaza la existencia de esta especie única

Adorable, pero letal: así es
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
RTVE renueva a David Broncano

RTVE renueva a David Broncano y blinda el futuro de ‘La Revuelta’: un contrato millonario y dos nuevas temporadas

¿Lima pasará hoy a los 30 °C? Senamhi lo aclara en su pronóstico para este 4 de febrero

Vueling, condenada por cobrar un suplemento ilegal de equipaje de mano en un vuelo Sevilla-Palma: “Una práctica abusiva y contraria a los derechos del consumidor”

La tragedia real detrás de ‘La fiera’, la nueva película de Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre: cinco amigos y un solo superviviente

Nuevo atentado contra discoteca de Toño Centella en Carabayllo: delincuentes dejan explosivo en local

INFOBAE AMÉRICA
El niño héroe que salvó

El niño héroe que salvó a su familia nadando cuatro horas en el mar relató que dibujo animado lo inspiró en medio de las olas

Camboya protesta ante Tailandia por la visita de altos cargos militares a una zona ocupada

Take-Two confirma la fecha de lanzamiento de GTA VI: se mantiene el 19 de noviembre

La Inteligencia alemana asegura que Rusia dedica un 66% más a gasto militar de lo que declara

SUP: La delegada del Gobierno en Melilla "condena sin juicio previo" a UIP acusados de "racismo" a un guardia civil

ENTRETENIMIENTO

Javier Bardem toma el relevo

Javier Bardem toma el relevo de Robert De Niro: así luce el español en la nueva serie basada en ‘El cabo del miedo’

Primer vistazo a ‘Margo tiene problemas de dinero’, la nueva serie del creador de ‘Big Little Lies’ con Nicole Kidman y Elle Fanning

Ultramaratones y disciplina al máximo nivel: así fue la transformación de Tom Hiddleston para The Night Manager

Sangre, pop y escándalo: la historia detrás del videoclip que cambió la carrera de Robbie Williams

El actor Sam Claflin relató el impacto de la dismorfia corporal y las presiones en Hollywood