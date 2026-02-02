Mundo

Japón logró extraer lodo rico en tierras raras del fondo marino para reducir su dependencia de China

La operación científica, calificada como un logro significativo por las autoridades, busca consolidar cadenas de suministro resilientes y disminuir la dependencia de China en minerales estratégicos

Guardar
Lodo rico en tierras raras
Lodo rico en tierras raras recuperado a bordo de un buque y embotellado frente a Minamitorishima, al sur de Tokio, el 1 de febrero de 2026. (SIP/Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre vía AP)

Japón ha recuperado sedimentos con tierras raras a cerca de 6.000 metros de profundidad en el fondo marino, en una misión de prueba que las autoridades calificaron como un hito mundial. El anuncio, realizado el lunes por el gobierno japonés, marca un avance clave en los esfuerzos por disminuir la dependencia de China, principal proveedor global de estos minerales estratégicos.

La muestra fue extraída por el buque científico de perforación Chikyu durante una expedición iniciada en enero hacia la isla de Minami Torishima, una remota zona del Pacífico que se encuentra dentro de las aguas económicas japonesas. Según el portavoz gubernamental Kei Sato, aún se debe analizar la cantidad exacta de tierras raras contenidas en el material recuperado, aunque describió la operación como “un logro significativo tanto en términos de seguridad económica como en desarrollo marítimo integral”.

El buque de perforación de
El buque de perforación de aguas profundas Chikyu, de la Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre, se ve en el puerto de Shimizu, en Shizuoka, Japón central, el 12 de enero de 2026. (Mizuki Ikari/Kyodo News vía AP)

De acuerdo con estimaciones citadas por el diario Nikkei, la región alrededor de Minami Torishima albergaría más de 16 millones de toneladas de estos minerales, cifra que la situaría como la tercera mayor reserva mundial. Investigadores japoneses ya habían identificado en la década de 2010 grandes concentraciones de minerales críticos en la zona, lo que llevó a la puesta en marcha de proyectos de innovación estratégica para avanzar en su explotación y procesamiento.

La primera ministra Sanae Takaichi subrayó en un comunicado que la recuperación representa “un primer paso hacia la industrialización de tierras raras de producción nacional en Japón”. Takaichi aseguró que el país trabajará para establecer cadenas de suministro resilientes y evitar la “dependencia excesiva de un país en particular”.

Un dispositivo minero en el
Un dispositivo minero en el fondo marino desde el buque de perforación de aguas profundas Chikyu, frente a Minamitorishima, al sur de Tokio, el 18 de enero de 2026. (SIP/Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre vía AP)

Actualmente, China controla la mayor parte de la producción global de tierras raras pesadas, esenciales en industrias como la defensa, los vehículos eléctricos, la fabricación de imanes potentes y la electrónica avanzada. Las tensiones bilaterales se han incrementado desde que Takaichi declaró en noviembre que Japón podría reaccionar militarmente ante una posible acción china contra Taiwán, territorio que Beijing considera propio. Como respuesta, China suspendió la exportación a Japón de bienes de doble uso con posibles aplicaciones militares, lo que ha generado inquietud sobre la inclusión de estos minerales en futuras restricciones.

Las tierras raras, un grupo de 17 metales complejos de extraer, son fundamentales para sectores como la energía renovable, la industria aeroespacial y la tecnología de misiles. Estados Unidos, por su parte, ha ampliado la lista de minerales críticos a 50 elementos, considerados esenciales para la economía y la seguridad nacional.

Un dispositivo minero insertado en
Un dispositivo minero insertado en sedimentos submarinos frente a Minamitorishima, al sur de Tokio, el 30 de enero de 2026. (SIP/Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre vía AP)

El programa japonés contempla demostrar la viabilidad completa del proceso, desde la minería hasta la separación y refinamiento de los minerales, según indicó el secretario adjunto del Gabinete, Masanao Ozaki. Las autoridades confirmaron que los análisis para determinar el volumen y la concentración de tierras raras en la muestra siguen en curso.

El tema de la explotación minera en aguas profundas ha generado preocupación entre ambientalistas, quienes advierten sobre posibles daños al ecosistema marino y al suelo oceánico. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos promueve la creación de un código mundial para regular estas actividades fuera de aguas internacionales, en un contexto de creciente presión geopolítica y de interés estadounidense por acelerar la minería submarina.

El Chikyu llegó a Minami Torishima el 17 de enero y recuperó el primer lote de sedimentos el 1 de febrero, según la Agencia de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre de Japón. Las Fuerzas de Autodefensa japonesas han reportado la presencia de buques navales chinos en las cercanías de la isla, lo que añade un componente de vigilancia y tensión a la operación.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

japónchinatierras raras

Últimas Noticias

Las fuerzas sirias asumen control progresivo de las instituciones en el bastión kurdo del noreste

El despliegue oficial en Hasaka y la transferencia de infraestructuras clave buscan normalizar la administración y restablecer la autoridad estatal en áreas que mantenían autonomía desde 2011

Las fuerzas sirias asumen control

La OTAN realiza en el Báltico su mayor ejercicio militar de defensa sin la participación de Estados Unidos

El operativo Steadfast Dart 2026 reúne a más de 10.000 efectivos de once países aliados para ensayar escenarios de despliegue rápido y defensa colectiva. Las maniobras incluyen simulacros terrestres, navales, aéreos y cibernéticos

La OTAN realiza en el

Reabrió el paso de Rafah tras casi dos años de cierre: al menos cinco pacientes fueron trasladados a Egipto

Israel permitió este lunes la salida de cinco pacientes palestinos graves hacia Egipto en el primer cruce oficial desde que Tel Aviv tomó el control del único paso fronterizo sin supervisión israelí. Unos 20.000 pacientes aguardan evacuación médica

Reabrió el paso de Rafah

La historia detrás de los únicos 11 nacimientos que ocurrieron en la Antártida

Durante décadas, las bases científicas internacionales registraron episodios únicos de alumbramientos. Cómo las acciones políticas y los acuerdos internacionales impulsaron episodios excepcionales en el continente blanco, según National Geographic

La historia detrás de los

Donald Trump anunció un acuerdo comercial con India para reducir los aranceles

El presidente de Estados Unidos dijo que rebajará las tasas para los productos indios al 18% después de que el primer ministro Narendra Modi acordara dejar de comprar crudo ruso

Donald Trump anunció un acuerdo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO | Agenda del

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

Qué pasa en mi cuerpo si bebo agua de clavos de olor todas las noches antes de dormir

Tren Insurgente México-Toluca: así inauguraron el tramo Vasco de Quiroga a Observatorio

Luis Caputo confirmó a Pedro Lines como el reemplazante de Marco Lavagna al frente del Indec

Caputo confirmó a Pedro Lines como sucesor de Lavagna en el Indec y anticipó que postergarán la nueva fórmula de inflación

INFOBAE AMÉRICA
Obama advierte de que el

Obama advierte de que el fin del Nuevo START podría provocar una carrera armamentística

Bryan Zaragoza deja el Celta y jugará cedido en la Roma

Pérez-Reverte invitará a Pablo Iglesias al foro sobre la guerra civil: "Uclés no volverá. Se ha desacreditado"

Periodista venezolano ve con "esperanza" la amnistía pero con "cautela" porque siguen presos seis periodistas

Otros dos detenidos por las protestas contra el ICE en una iglesia de Minnesota

ENTRETENIMIENTO

‘El caballero de los siete

‘El caballero de los siete reinos’: Peter Claffey y el desafío de interpretar a un héroe bueno en un mundo implacable

Elle Fanning sorprende con una confesión que refleja la esencia de su carrera: “Nunca he abandonado un papel”

Sam Raimi abre la puerta a una posible cuarta película de ‘Spider-Man’ con Tobey Maguire: “El día podría llegar”

“El diablo viste a la moda 2” lanzó su nuevo tráiler oficial y estos son todos los detalles ocultos

A$AP Rocky reveló su deseo de superación en la música: “Nunca quise ser otra cosa que rapero”