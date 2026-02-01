Rusia volvió a rechazar tropas europeas en Ucrania y un papel de la UE en cualquier acuerdo de paz

Rusia rechazó la posible presencia de tropas europeas en Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Rusia no aceptará la presencia de tropas europeas en Ucrania, afirmó este domingo el viceministro de Exteriores Alexandr Grushkó, reafirmando la postura de Moscú en medio de negociaciones de paz que se preparan para retomar esta semana.

“Hemos declarado que eso es inaceptable”, insistió Grushkó en declaraciones a la agencia RIA Nóvosti. El funcionario descartó cualquier posibilidad de que una nueva configuración o etiqueta cambie la posición rusa al respecto. “Es igual si un cabo francés lleve una gorra con las palabras ‘OTAN’ o ‘UE’. Eso no cambia la situación”, dijo. “No nos hemos desviado de nuestra postura”, agregó.

Sus comentarios se dirigen directamente a una propuesta que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha puesto sobre la mesa. Rubio adelantó que las medidas de garantía de seguridad que Washington ofrece a Ucrania podrían incluir el despliegue de tropas europeas sobre el terreno, aunque no estadounidenses.

Grushkó también rechazó cualquier papel de observador o garante que pudiera desempeñar la Unión Europea en un eventual acuerdo. Hace dos días, el viceministro ruso aseguró que la UE no podía ejercer de garante de alto el fuego en Ucrania ni de observador, dado que es parte del conflicto. “Hablar de cualquier tipo de papel de observador o garante para la Unión Europea, dada la catastrófica experiencia acumulada en los últimos años y el papel subversivo de la UE, es absolutamente impensable”, dijo entonces.

El viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó, quien este domingo reafirmó que Moscú no aceptará tropas europeas en Ucrania, en una foto de archivo de enero de 2022. (Reuters/Yves Herman/Archivo)

Estas declaraciones se producen mientras las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos se preparan para reanudarse. El presidente ucraniano Volodímir Zelensky anunció este domingo que las próximas reuniones están programadas para el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi.

“Ucrania está lista para conversaciones sustanciales, y estamos interesados en un resultado que nos acerque a un final real y digno de la guerra”, señaló Zelensky en un mensaje en Telegram.

Zelensky también aseguró que el documento de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania estaba listo para ser firmado. Rusia, por su parte, dijo desconocer el carácter de dichas garantías ofrecidas por Washington a Kiev en el marco de estas negociaciones.

Más ataques rusos

Rusia lanzó un ataque contra una maternidad en Ucrania

El entorno diplomático se contrasta con la realidad en el terreno, donde los ataques rusos siguen causando víctimas. Este domingo por la mañana, drones de ataque rusos impactaron un hospital de maternidad en la ciudad de Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, hiriendo a al menos seis mujeres, según informe del servicio de emergencias ucranianas y la administración regional.

Durante la noche, Rusia lanzó 90 drones de ataque, de los que 14 alcanzaron nueve ubicaciones en el país, según comunicó la fuerza aérea ucraniana. Una mujer y un hombre murieron en un ataque con drones en la ciudad de Dnipro, en el este del país.

La violencia no se detuvo en Kherson, en el sur de Ucrania, donde un ataque con proyectiles rusos hirió gravemente a una mujer de 59 años, según la administración militar municipal.

Estos ataques ocurren a pesar de que el presidente Donald Trump dijo la semana pasada que el presidente ruso Vladimir Putin había acordado pausar temporalmente los ataques contra la capital ucraniana y otras ciudades, mientras el país atraviesa temperaturas bajo cero. El Kremlin confirmó el viernes que se había acordado frenar los ataques contra Kiev hasta el domingo, aunque no reveló detalles adicionales.

En la semana previa, Rusia golpeó infraestructura energética en las ciudades de Odesa y Kharkiv, y también alcanzó la región de Kiev el miércoles, matando a dos personas e hiriendo a cuatro.