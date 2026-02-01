Mundo

Las tropas de Putin bombardearon un hospital materno en la región ucraniana de Zaporizhzhia: al menos seis heridos

Moscú sigue atacando objetivos civiles pese a las negociaciones que mantiene en paralelo con Kiev y Estados Unidos. La ofensiva de este domingo alcanzó también la región de Dnipró donde murieron dos personas a causa de los impactos

Rusia lanzó un ataque contra una maternidad en Ucrania

Un ataque ruso alcanzó este domingo un hospital materno en la región de Zaporizhzhia, en el sur de Ucrania, dejando un saldo de seis personas heridas, según informaron las autoridades regionales a través de Telegram. El gobernador Ivan Fedórov precisó que entre los heridos se encuentran dos mujeres que visitaban las instalaciones, presuntamente para decidir si darían a luz allí. Fedórov compartió imágenes que muestran a algunas de las víctimas recibiendo primeros auxilios en una ambulancia, así como daños significativos en el interior del centro sanitario y una fachada con ventanas destruidas de la que salía humo.

El ataque ocurrió durante la mañana del domingo y, de acuerdo con Fedórov, dos de las personas afectadas se sometían a exámenes médicos en el momento del impacto. Las fotos publicadas por el gobernador evidencian consultorios devastados, ventanas rotas, muebles destruidos y escombros dispersos por el suelo. También se difundió un video en el que se observa el exterior del hospital, con la fachada de ladrillo dañada y humo gris saliendo de una ventana.

En paralelo, la ciudad de Dnipró, en la región central del país, fue blanco de un ataque con drones rusos que causó la muerte de un hombre y una mujer, según informó la administración regional. Las autoridades detallaron que un dron destruyó una vivienda, dañó otras dos y provocó un incendio. En la ciudad de Kherson, habitualmente atacada por el ejército ruso, un bombardeo alcanzó el centro urbano el mismo domingo por la mañana. Como resultado, una mujer de 59 años sufrió la amputación de parte de una pierna y heridas en la cabeza.

Mientras tanto, la tregua parcial en los bombardeos rusos sobre Kiev, pactada por el presidente ruso Vladimir Putin a solicitud del mandatario estadounidense Donald Trump, concluyó este domingo. El presidente ucraniano Volodimir Zelensky declaró en redes sociales que Moscú lanzó durante enero más de 6.000 drones, 5.500 bombas aéreas y 158 misiles sobre territorio ucraniano, con ataques dirigidos principalmente contra el sistema energético, vías férreas e infraestructuras civiles. Zelensky advirtió: “Vemos que Rusia trata de destruir la logística y las conexiones entre ciudades y comunidades”, haciendo un nuevo llamado a sus aliados para que suministren más misiles antiaéreos y cazabombarderos F-16.

En su informe matinal, la Fuerza Aérea ucraniana indicó que las defensas lograron neutralizar 76 de un total de 90 drones lanzados por Rusia en la última jornada. Aproximadamente 60 de estos aparatos eran del tipo Shahed, aunque también se identificaron drones Gerbera, Italmas y otros modelos. Los ataques se produjeron entre las 18:00 del sábado y las 8:30 del domingo, desde regiones rusas y zonas ocupadas en Donetsk. Aunque la mayoría de los drones fueron derribados sobre el norte y este del país, 14 lograron impactar en nueve ubicaciones distintas, mientras que en dos lugares se reportaron daños por fragmentos de drones abatidos.

Hasta el momento, las autoridades de Kiev no han informado de nuevos ataques rusos contra infraestructura energética, manteniéndose la tregua parcial sobre estos objetivos en el contexto de las bajas temperaturas reportadas recientemente.

