Rusia mató a 12 trabajadores mineros en un ataque con dron contra un autobús en el este de Ucrania

El autobús atacado por un dron ruso en las inmediaciones de Ternivka, en la región de Dnipropetrovsk, donde murieron al menos 12 trabajadores mineros que regresaban de su turno. (Servicio de emergencias de Ucrania)

Al menos 12 personas murieron y otras siete heridas cuando un dron ruso impactó un autobús que trasladaba trabajadores mineros en la región de Dnipropetrovsk, en el centro-este de Ucrania, este domingo, según informaron las autoridades regionales.

El autobús se encontraba en las inmediaciones de Ternivka, una localidad ubicada a aproximadamente 65 kilómetros de la línea del frente, según indicó la policía.

“El dron enemigo impactó cerca de un autobús de transporte de empresa en el distrito de Pavlograd. Preliminarmente, 12 personas murieron y otras siete más resultaron heridas”, dijo Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar regional, en un mensaje en Telegram.

Daños en el autobús tras el ataque con dron ruso en el distrito de Pavlograd, a aproximadamente 65 kilómetros de la línea del frente. (Servicio de emergencias de Ucrania)

DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, confirmó que las víctimas eran trabajadores que regresaban de una de sus instalaciones mineras en la región tras terminar su turno.

Imágenes publicadas por el servicio de emergencias del Estado ucraniano mostraron el autobús aparentemente vacío, con las ventanas laterales destrozadas y el parabrisas colgando de la parte delantera del vehículo.

El autobús destrozado tras el impacto del dron ruso. Las víctimas eran trabajadores de DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania. (Servicio de emergencias de Ucrania)

Los ataques se produjeron el mismo día en que debía finalizar la reducción unilateral de los ataques rusos contra Ucrania anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump. Trump señaló el jueves que el presidente ruso Vladimir Putin había acordado cesar los ataques contra Kiev y “varias ciudades” durante el periodo de bajas temperaturas, aunque los términos del acuerdo no fueron del todo claros y el Kremlin no vinculó la supuesta tregua al clima.

Rescatistas atenden la escena tras el ataque con dron contra el autobús de trabajadores mineros en Dnipropetrovsk, uno de los ataques más mortíferos de este domingo en Ucrania. (Servicio de emergencias de Ucrania)

Los ataques no se limitaron a la región de Dnipropetrovsk. Un ataque previo con drones en la misma provincia durante la noche mató a un hombre y a una mujer en la ciudad central de Dnipro, según informó Ganzha en un mensaje anterior.

Más temprano el mismo día, un dron ruso impactó un hospital de maternidad en la región sureña de Zaporizhzhia, hiriendo a al menos siete personas, incluyendo a dos mujeres que se sometían a exámenes médicos en el momento del ataque, según el gobernador regional Ivan Fedórov. Las imágenes publicadas por Fedórov mostraron consultorios devastados, ventanas rotas y escombros dispersos por el suelo del centro sanitario.

Rusia lanzó un ataque contra una maternidad en Ucrania

En la ciudad de Kherson, en el sur del país, un bombardeo ruso alcanzó el centro urbano la misma mañana del domingo, dejando gravemente herida a una mujer de 59 años.

La fuerza aérea ucraniana indicó en su informe matinal que las defensas del país lograron neutralizar 76 de un total de 90 drones lanzados por Rusia durante la última jornada. Aproximadamente 60 de estos aparatos fueron del modelo Shahed, aunque también se identificaron drones de otros tipos. Los ataques se produjeron entre las 18:00 del sábado y las 8:30 del domingo, lanzados desde regiones rusas y zonas ocupadas en Donetsk. De los 90 drones, 14 lograron impactar en nueve ubicaciones distintas del país.

Estos ataques ocurren mientras las negociaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos se preparan para retomar esta semana. El presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunció este domingo que la segunda ronda de conversaciones trilaterales está programada para el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi.

Zelensky declaró que durante el mes de enero, Rusia lanzó más de 6.000 drones, 5.500 bombas aéreas y 158 misiles contra territorio ucraniano, con ataques dirigidos principalmente contra el sistema energético, las vías férreas y la infraestructura civil. El mandatario ucraniano hizo un nuevo llamado a sus aliados para que suministren más misiles antiaéreos y cazabombarderos F-16.