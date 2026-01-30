Mundo

¿Cómo llegaron las piedras a Stonehenge? Un descubrimiento reciente cambiaría la historia del monumento

Investigadores de Australia emplearon avanzados análisis geoquímicos para demostrar cómo los megalitos fueron transportados a su destino final. Por qué este hallazgo reescribe las teorías sobre su construcción

Guardar
Un estudio geoquímico descarta la
Un estudio geoquímico descarta la hipótesis glaciar sobre el transporte de los megalitos de Stonehenge y atribuye la movilización a la acción humana - (REUTERS)

El misterio sobre el traslado de los megalitos de Stonehenge a la llanura de Salisbury experimentó un giro decisivo. Un grupo de investigadores de la Universidad Curtin (Australia) publicó un estudio que desecha la hipótesis glaciar y atribuye el transporte de estos enormes bloques de piedra exclusivamente a la acción humana. Esta resolución modifica décadas de debate arqueológico. Los resultados, divulgados en Communications Earth & Environment, emplean avanzados análisis geoquímicos y ofrecen nuevas evidencias sobre el origen y las rutas de estas piedras emblemáticas.

Stonehenge, situado en el sur de Inglaterra, es uno de los monumentos prehistóricos más reconocidos a nivel mundial. Fue construido en varias fases por comunidades del Neolítico y de la Edad del Bronce entre el 3000 a. C. y el 1500 a. C. El conjunto está compuesto por bloques de arenisca locales de unas 25 toneladas cada uno, piedras azules más pequeñas, de entre dos y cinco toneladas, y la Piedra del Altar, que alcanza seis toneladas.

La procedencia de estos materiales ha sido objeto de múltiples investigaciones, según detalla el equipo de Clarke y Kirkland en Communications Earth & Environment. Los bloques de arenisca provenían de Marlborough Downs, a unos 32 kilómetros de Stonehenge. Las piedras azules se extrajeron de las colinas de Preseli, al suroeste de Gales, a 290 kilómetros de distancia. La Piedra del Altar se atribuye actualmente a la cuenca Orcadiana, en el noreste de Escocia, a más de 700 kilómetros del monumento.

Investigadores de la Universidad Curtin
Investigadores de la Universidad Curtin confirman que la construcción de Stonehenge requirió enormes capacidades organizativas de las sociedades neolíticas y de la Edad del Bronce - (Zhanna Manukyan/PA vía AP)

Durante décadas, la comunidad científica defendió dos posturas opuestas sobre cómo se movilizaron estos bloques. Una apoyaba el transporte humano mediante rodillos, trineos o rutas marítimas; la otra sugería que los glaciares podrían haber arrastrado y depositado las piedras en tiempos prehistóricos. La controversia persistió ante la falta de pruebas directas concluyentes.

La reciente investigación liderada por Anthony J. I. Clarke y Christopher L. Kirkland aplicó métodos de análisis geoquímico, en particular la datación U–Pb en minerales como circones y apatita, para reconstruir la historia del transporte de sedimentos en la región. El equipo recolectó muestras de sedimentos de varios arroyos alrededor de Stonehenge con el fin de identificar señales minerales que indicaran un posible paso glaciar por la zona.

Los resultados fueron contundentes, según los autores del estudio. El análisis de circones presentes en los sedimentos fluviales mostró correspondencia únicamente con rocas locales de Gran Bretaña, sin aportes relevantes desde regiones distantes, como cabría esperar si los glaciares hubieran arrastrado las piedras desde Gales o Escocia. Además, la apatita analizada no presentó indicios de un origen glacial externo y su composición coincidía con depósitos locales.

La composición mineral de las
La composición mineral de las rocas de Stonehenge señala orígenes distintos: areniscas de Marlborough Downs, piedras azules de Gales y la Piedra del Altar desde Escocia - REUTERS/Jaimi Joy

El equipo identificó una coincidencia aislada con minerales característicos de las piedras azules galesas, pero la evidencia resultó insuficiente para sostener la hipótesis glaciar. Communications Earth & Environment destaca que, si los glaciares hubieran desplazado cientos de toneladas de megalitos, la huella en el registro sedimentario local sería evidente. La ausencia de estas señales y la uniformidad de los minerales analizados permitieron descartar la intervención de procesos glaciales en el transporte.

La investigación excluye la llegada de megalitos por acción glaciar y sugiere una movilización manual, o al menos sin intervención de glaciares. El estudio refuerza la idea de que las poblaciones neolíticas poseían capacidades avanzadas de organización y transporte, suficientes para recorrer cientos de kilómetros con grandes bloques de piedra. Persisten grandes interrogantes: “Algunos sostienen que las piedras podrían haberse movido por mar o sobre troncos, pero quizá nunca sepamos cómo lo lograron”, afirmó el geólogo Clarke en declaraciones recogidas por Anne Doran.

El trabajo demuestra el potencial de la geoquímica avanzada para resolver cuestiones históricas y arqueológicas de larga data. El enfoque interdisciplinario de los autores aporta nuevas perspectivas para comprender la relación entre las sociedades antiguas y el entorno natural.

Aunque el método exacto de traslado de los enormes bloques sigue sin determinarse, el consenso científico es claro: las piedras de Stonehenge no llegaron hasta allí por acción del hielo.

Temas Relacionados

StonehengeMegalitosTransporte humano prehistóricoGeoquímica avanzadaUniversidad CurtinNewsroom BUE

Últimas Noticias

El régimen de Irán amenazó con atacar bases y portaaviones de Estados Unidos ante cualquier acción militar de Washington

El portavoz militar de Teherán aseguró que la respuesta será “instantánea y decisiva” y que las fuerzas armadas estadounidenses en el Golfo estarán dentro del alcance de sus misiles

El régimen de Irán amenazó

La OMS confirmó ataques a hospitales en Irán y denunció agresiones a personal sanitario en medio de la represión

La agencia de Naciones Unidas verificó asaltos contra instalaciones médicas durante las protestas que sacuden al país desde diciembre, con más de 50 paramédicos heridos y centenares de ambulancias dañadas

La OMS confirmó ataques a

Alerta en Nueva Zelanda: la crisis climática agrava los deslizamientos de tierra

El país suma más de 1.800 muertes por este tipo de eventos en su historia, mientras expertos y autoridades advierten sobre el aumento de desastres tras lluvias extremas en la Isla Norte. Cómo impacta la deforestación

Alerta en Nueva Zelanda: la

La demanda minorista en China dispara el precio de la plata y el oro: el mercado vive su mayor volatilidad desde 1979

Los metales preciosos han registrado avances sin precedentes en enero, con la plata subiendo un 60% y el oro un 24%, superando temores a la volatilidad y generando alerta en los mercados

La demanda minorista en China

Trump afirmó que Hamas “parece” dispuesto a desarmarse mientras Estados Unidos presiona por la segunda fase del alto el fuego

El presidente estadounidense destacó la cooperación del grupo islamista tras la recuperación de los restos del último rehén israelí, aunque persisten dudas sobre el cumplimiento efectivo del acuerdo que exige la desmilitarización completa del enclave palestino

Trump afirmó que Hamas “parece”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estas son las razones por

Estas son las razones por las el descubrimiento de una tumba zapoteca en Oaxaca es tan importante

Joven denuncia entre lágrimas que podría perder vacante en San Marcos por falta de certificado escolar

CCH Sur regresa a clases presenciales cuatro meses después de ataque a comunidad de la UNAM

Bogotá enfrenta el aumento más crítico de homicidios y hurtos en la última década, según cifras expuestas en el Concejo

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

INFOBAE AMÉRICA
Azerbaiyán asegura a Irán que

Azerbaiyán asegura a Irán que no permitirá ataques desde su territorio o su espacio aéreo

Trump amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba

Delcy Rodríguez ve "un paso importante" en la apertura del espacio aéreo venezolano para la relación con EEUU

Embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo

Trump amenaza a Canadá con un arancel adicional del 50% a "todas" las aeronaves fabricadas en su territorio

ENTRETENIMIENTO

La historia de una mujer

La historia de una mujer que se convirtió en escort tras 40 años de celibato

De Clueless a Los Increíbles: cuáles son las 25 películas que ingresan al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos

Robbie Williams mostró su lado más humano: “Creí que ser una estrella del pop, famoso y exitoso, iba a arreglarme”

El trastorno mental que sufre Khloé Kardashian y afecta su vida romántica

La historia detrás del legendario collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor que Margot Robbie llevó a la alfombra roja