Mundo

La Unión Europea designó como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria del régimen iraní

La decisión, adoptada por unanimidad tras la represión a protestas, implica sanciones y marca un giro en la política europea hacia Teherán, alineándose con Estados Unidos, Canadá y Australia en la categorización del cuerpo militar iraní

Guardar
Comandante en Jefe del Cuerpo
Comandante en Jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), general de división Hossein Salami. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este jueves designar a los Guardianes de la Revolución de Irán como “organización terrorista” tras la represión de las protestas nacionales en ese país, según informó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas. Con esta decisión, la UE coloca al cuerpo militar iraní en la misma categoría que Estado Islámico, Al Qaeda y Hamas, sumándose a la postura adoptada previamente por Estados Unidos, Canadá y Australia.

Kallas declaró que “cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos trabaja hacia su propia desaparición”, en referencia a la represión que ha dejado, de acuerdo a activistas, al menos 6.373 muertos en las últimas semanas, entre ellos más de 5.900 manifestantes y más de 40 mil detenidos. La violencia, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, incluye también 113 menores de edad y 53 civiles ajenos a las movilizaciones.

La decisión fue adoptada por unanimidad y supone un giro simbólico en la política europea hacia Teherán, que hasta hace poco encontraba resistencia en países como Francia e Italia, preocupados por la seguridad de sus ciudadanos en Irán y la continuidad de las relaciones diplomáticas. Finalmente, ambos países respaldaron la medida, que fue calificada por la subdirectora del German Marshall Fund, Kristina Kausch, como un “acto simbólico” que ilustra el fin del intento de diálogo y el paso hacia el aislamiento y la contención.

La inclusión de los Guardianes en la lista negra implica la prohibición de entrada al territorio de la UE y la congelación de activos para 21 personas y entidades iraníes, incluidos altos mandos militares como el ministro del Interior, Eskandar Momeni, y el jefe de la policía. Además, la UE sancionó a seis organizaciones, entre ellas algunas dedicadas a la supervisión de contenidos en línea, en un contexto de restricción de las comunicaciones que ha dificultado el acceso a información independiente sobre la represión.

Los Guardianes de la Revolución, creados tras la revolución islámica de 1979, operan en paralelo a las fuerzas armadas regulares y controlan parte considerable de la economía y los programas de misiles balísticos y nucleares de Irán. La fuerza Basij, estructura interna del cuerpo, habría sido clave para sofocar las protestas, especialmente desde el 8 de enero, fecha en que se cortó el acceso a internet en la nación de 85 millones de habitantes. Videos difundidos por canales alternativos muestran a efectivos disparando y golpeando a manifestantes.

Varios vehículos durante unas maniobras
Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) POLITICA INTERNACIONAL -/IRGC/dpa

Las sanciones, aunque consideradas principalmente simbólicas, incrementan la presión internacional sobre la República Islámica, que enfrenta la amenaza de una posible acción militar estadounidense. El presidente Donald Trump ordenó el traslado del portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados al Medio Oriente tras los sucesos, mientras Irán advirtió con tomar represalias y realizar ejercicios militares con fuego real en el Estrecho de Ormuz, ruta por la que transita el 20% del petróleo mundial.

El cuerpo diplomático europeo aseguró que, pese a la decisión, los canales de comunicación con Irán “seguirán abiertos”. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó que no puede haber impunidad por los crímenes cometidos y que las sanciones buscan responder a la “insoportable represión” que ha envuelto a la revuelta pacífica en Irán.

Miembros de la fuerza paramilitar
Miembros de la fuerza paramilitar Basij, bajo el mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), participan en una concentración militar. Fundada el 26 de diciembre de 1979 por el ayatolá Ruhollah Jomeini, la Fuerza de Resistencia Basij, comúnmente conocida como Basij, desempeña un papel crucial en la historia de Irán. Según el artículo 13 del Reglamento de Empleo del CGRI, un Basij es un voluntario que se une a la extensa fuerza de 20 millones de efectivos del CGRI. El Basij tuvo una influencia especial durante la guerra entre Irán e Irak y sigue siendo una importante entidad paramilitar dentro del CGRI en la actualidad. Europa Press/Contacto/Sepahnews

En el contexto interno, la moneda iraní cayó a un mínimo histórico de 1,6 millones de riales por dólar, reflejando la gravedad de la crisis económica que alimentó las protestas. El alcalde de Teherán anunció planes para construir refugios antiaéreos e instalar sirenas de ataque aéreo, mientras el líder opositor Mir Hossein Mousavi reiteró su llamado a un referéndum constitucional para cambiar el gobierno.

(Con información de AFP, Reuters y AP)

Temas Relacionados

iránunión europeaguardia revolucionariaorganización terrorista

Últimas Noticias

Murió Miss Shirley, la reconocida influencer que repartía comida y ayudaba a personas en situación de vulnerabilidad

Desde la organización que fundó y presidía, confirmaron que la tiktoker de 58 años falleció me manera repentina

Murió Miss Shirley, la reconocida

La Unión Europea sancionó a 15 funcionarios iraníes y evalúa declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria

Las nuevas medidas restrictivas adoptadas por el bloque europeo responden a la represión de manifestantes y anticipan una posible condena formal contra la organización militar. Entre los sancionados están sus máximos jefes

La Unión Europea sancionó a

China exporta medicamentos ilegales que prometen adelgazar y otros beneficios: “Los occidentales están obsesionados”

Aproximadamente mil vendedores operan desde oficinas anónimas enviando péptidos no aprobados para uso humano. La Generación Z lidera su consumo promovido por influencers que promueven supuestos beneficios

China exporta medicamentos ilegales que

El oro alcanzó un nuevo récord por encima de 5.600 dólares y el petróleo sube por las tensiones con Irán

Los inversores buscan refugio en metales preciosos ante el envío de una flota de Estados Unidos al Golfo Pérsico y las advertencias de Trump sobre un posible ataque. La plata también marcó un máximo histórico, mientras el crudo Brent superó los 70 dólares el barril

El oro alcanzó un nuevo

La agencia alimentaria de la ONU cierra sus operaciones en el norte de Yemen por las agresiones de los rebeldes hutíes

La persecución empeora las precarias condiciones en el empobrecido país árabe, en medio de la represión del grupo respaldado por Irán a los trabajadores de la ONU y grupos de ayuda humanitaria

La agencia alimentaria de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La historia del influencer Joe

La historia del influencer Joe DiMeo: del accidente que le dejó en coma al primer trasplante de cara y manos del mundo

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

Séneca, filósofo estoico: “El mayor obstáculo de la vida es la expectativa, que depende del mañana y pierde el hoy”

Amenaza a profesores y directivos obligó a suspender actividades en un colegio en Medellín: más de 1.000 estudiantes están sin clases

Revelan que denuncias contra exesposo de gobernadora Marina del Pilar tendrían trasfondo político rumbo a elecciones de 2027

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno podría recaudar entre

El Gobierno podría recaudar entre 20 y 26 millones de euros por tasas en la regularización extraordinaria de migrantes

El 84% de las pacientes con cáncer de mama precoz HR+/HER2- tiene miedo a una recaída, según un estudio

Trump ordena reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

'Los Domingos, con 14 nominaciones, y 'Sirat' con 7, películas españolas favoritas a la XIII edición de Premios Platino

Feijóo expone este viernes ante el PPE su 'no' a regularización de migrantes de Sánchez y sus condiciones para Mercosur

ENTRETENIMIENTO

Tom Hiddleston sorprendió al confesar

Tom Hiddleston sorprendió al confesar en quién se inspiró para dar vida a su icónico Loki

El comentario de Zayn Malik que avivó la controversia por los conciertos de Harry Styles

Los Grammy 2026 rendirán homenaje a Ozzy Osbourne con un tributo a cargo de figuras del rock

Louis Tomlinson presentó su nuevo álbum How Did I Get Here y admitió: “Por primera vez sentí estar en una banda”

Bronwyn Newport reveló detalles sobre el fin de su matrimonio: “El programa sacó a la luz una dinámica extraña”