Países Bajos: un pacto entre tres partidos allanó el camino para un nuevo gobierno

Rob Jetten, líder del partido de centroizquierda D66, interviene en un acto tras el cierre de los colegios electorales en Leiden, Holanda, el 29 de octubre de 2025 (AP Foto/Peter Dejong/Archivo)

Tres partidos políticos en Países Bajos, (D66, VVD y CDA), alcanzaron este martes un esperado acuerdo de coalición, lo que abre el camino para la formación de un nuevo gobierno en la quinta economía más grande de la Unión Europea (UE).

El partido centrista D66, encabezado por el miembro de la Cámara de Representantes del Parlamento Rob Jetten, mantuvo intensas negociaciones con dos fuerzas de centroderecha para conformar un gabinete minoritario.

Tras una prolongada disputa de último momento relacionada con cuestiones financieras, los tres líderes partidarios anunciaron en la noche del martes que lograron un acuerdo, cuyos detalles serán dados a conocer el viernes.

“Estamos increíblemente ansiosos por comenzar”, expresó Jetten, un líder carismático de 38 años que, de asumir, se convertiría en el primer ministro más joven en la historia de Países Bajos.

El legislador subrayó que “lo haremos como una coalición de tres partidos, pero también nos gustaría trabajar con otros partidos” en el Parlamento. El acuerdo alcanzado allana el camino para que el nuevo gabinete pueda jurar a mediados de febrero.

La victoria de Jetten en las elecciones de octubre fue sorpresiva, logrando remontar y superar por un margen muy ajustado al Partido de la Libertad (PVV), liderado por el ultraderechista Geert Wilders. Tras el triunfo, declaró a la agencia AFP que es posible derrotar a los movimientos populistas “si haces campaña con un mensaje positivo para tu país”.

El líder del partido Demócratas 66 (D66), Rob Jetten, habla junto a miembros de los medios de comunicación en el Parlamento holandés (REUTERS/Piroschka Van De Wouw/Archivo)

La fragmentación política es una característica habitual en Países Bajos: ningún partido logra la mayoría absoluta en el Parlamento de 150 escaños, lo que obliga a prolongadas negociaciones para formar coaliciones de gobierno.

El panorama político neerlandés ha cambiado notablemente en los últimos meses. Geert Wilders, quien sorprendió a Europa con una victoria electoral en noviembre de 2023, vio caer el apoyo a su partido, el PVV, de 37 escaños en 2023 a 26 escaños tras lo que fue percibido como una campaña poco convincente. A comienzos de este mes, siete diputados abandonaron el PVV en protesta por el liderazgo autoritario de Wilders.

A pesar de este retroceso, otros partidos de extrema derecha ganaron terreno en los Países Bajos. El Foro para la Democracia, liderado por Lidewij de Vos, de 28 años, obtuvo cuatro escaños en las elecciones de 2025 con un mensaje centrado en la crítica a la “inmigración descontrolada” y a la “UE sin esperanza”.

El partido ultraderechista JA21 también mejoró su posición, obteniendo ocho escaños y quedando cerca de participar en el gabinete, aunque finalmente fue excluido por Jetten.

El líder del Partido de la Libertad (PVV), Geert Wilders, en declaraciones a la prensa en el Parlamento (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

La posibilidad de cooperación entre partidos introduce un nuevo elemento de incertidumbre en la formación del gobierno neerlandés y abre la puerta a un Ejecutivo minoritario con mayor peso de posturas conservadoras, especialmente en temas sensibles como migración y seguridad.

Los tres partidos que integran la futura coalición se han marcado como fecha tentativa para la toma de posesión el 23 de febrero, aunque ese calendario aún podría modificarse. La oposición recibe con escepticismo la idea de un gobierno minoritario y lo ha calificado de “decepcionante” y “muy imprudente” por la falta de estabilidad que implica, ya que se requerirán constantes negociaciones para aprobar leyes y gobernar.

Quienes respaldan esta fórmula, en cambio, destacan una ventaja: un gabinete minoritario otorga mayor influencia al Parlamento, ya que los partidos en el poder tendrán menos capacidad para bloquear debates incómodos o eludir la discusión de temas controvertidos.

(Con información de AFP)