Zelensky acusó a Rusia de socavar las negociaciones con su último ataque a Ucrania

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, condenó este martes el ataque con drones rusos contra territorio de Ucrania, que volvió a tener entre sus principales objetivos el sistema energético del país, y dijo que este tipo de bombardeos socavan el proceso de negociaciones de paz.

“Cada uno de estos ataques rusos erosiona la diplomacia que está en marcha y socavan los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra”, dijo Zelensky, que pidió a EEUU, Europa y otros aliados de Kiev que alcen la voz contra los bombardeos de Rusia y dicten más sanciones contra Moscú.

Ucranianos y rusos se reunieron el viernes y el sábado en Abu Dabi con mediación de EEUU para avanzar hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto. Ambas partes esperan celebrar nuevas reuniones en este mismo formato trilateral en los próximos días.

Rusia atacó anoche Ucrania con 165 drones, más de cincuenta de los cuales fueron dirigidos contra la ciudad portuaria de Odesa, donde instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles sufrieron daños y resultaron heridas más de veinte personas.

Según dijo Zelensky, las regiones de Dnipropetrovsk, Leópolis, Kharkiv, Mikoláyiv y Sumy también han sido objetivo del Ejército ruso en las últimas horas.

“Sin presión sobre el agresor las guerras no se detienen, como tampoco lo hacen sin apoyo para quienes defienden la vida”, escribió también Zelensky en su mensaje, publicado en redes sociales.

Al menos una persona ha muerto y más de 20 han resultado heridas a causa de los nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, un bombardeo que también ha dañado edificios residenciales y una guardería, entre otras infraestructuras.

El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha indicado en un comunicado que los equipos de búsqueda y rescate han hallado el cadáver de un hombre durante la inspección de uno de los edificios alcanzados en el barrio de Peresip. Así, ha expresado sus condolencias a sus familiares, al tiempo que ha recalcado que las labores de búsqueda continúan en la zona.

Lisak ha apuntado además que 22 personas han resultado heridas a causa de este ataque, al tiempo que ha afirmado que un total de 43 viviendas han sufrido daños materiales. “Hay tres desaparecidos”, ha alertado, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

De manera paralela, el Ejército ruso ha bombardeado también con drones la infraestructura energética de Mikolaiv, según ha informado el jefe de la administración militar de esta región, Vitali Kim, quien ha agregado que las defensas antiaéreas ucranianas han derribado diez ataques de drones en esta región situada también en el sur del país.

Asimismo, ha indicado que, como resultado de los ataques y de la caída de escombros de los drones abatidos, una vivienda situada en Olshanska ha sido destruida y dos han resultado dañadas. En este contexto, “una mujer de 59 años ha sido herida” y se encuentra en estado “grave”, por lo que ha sido hospitalizada en la homónima capital regional.

Por su parte, Zelensky, ha denunciado “un ataque brutal con drones” por parte de Rusia y ha afirmado que Moscú lanzó “más de 50” aparatos aéreos no tripulados contra la ciudad, “con la infraestructura energética e instalaciones civiles como principal objetivo”. “Uno de los drones rusos alcanzó un lugar de rezo de cristianos evangélicos”, ha especificado.

“Otras regiones han estado también bajo ataque durante la noche: Leópolis, Dnipropetrovsk, Odesa, Sumi y Kharkiv”, ha apuntado. “Los rusos atacaron instalaciones energéticas y otra infraestructura crítica”, ha manifestado, al tiempo que ha hecho hincapié en que, en total, las tropas rusas lanzaron 165 drones contra el país.

En este sentido, ha hecho hincapié en que “cada ataque ruso erosiona la diplomacia en marcha y socava los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra”, días después de los contactos mantenidos por Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para intentar lograr un acuerdo de paz.

Rescatistas y empleados municipales trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos que fue alcanzado durante los ataques nocturnos con drones rusos, en medio del ataque de Rusia en Odesa, Ucrania, el 27 de enero de 2026. REUTERS/Nina Liashonok

“Esperamos que Estados Unidos, Europa y otros socios no se queden callados y recuerden que lograr una paz verdadera requiere presión precisamente sobre Moscú: sanciones, el bloqueo de las operaciones rusas y toda la infraestructura de la flota petrolera rusa”, ha destacado a través de un mensaje en redes sociales.

“Sin presión sobre el agresor, las guerras no se detienen, al igual que no se detienen sin el apoyo a quienes defienden la vida”, ha esgrimido. “Se necesita un apoyo estable para nuestro pueblo y nuestros soldados, y una aplicación más rápida de los acuerdos”, ha argumentado, antes de dar las gracias a “todos” los países que dan apoyo a Kiev para hacer frente a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

(Con información de Europa Press)