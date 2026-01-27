Mundo

Los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia buscarán apoyo en Berlín y París frente la tensión con Estados Unidos

La visita diplomática tiene como objetivo reforzar el respaldo europeo a la soberanía del territorio ártico

La primera ministra danesa, Mette
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, asisten a una conferencia de prensa en Copenhague, Dinamarca, el 13 de enero de 2026. REUTERS/Tom Little/File Photo

Los primeros ministros de Dinamarca y Groenlandia dijeron el martes que visitarían Berlín y París para apuntalar el apoyo ante el reciente empuje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para apoderarse de la isla ártica que ha sido territorio danés durante siglos.

La exigencia estadounidense de controlar Groenlandia ha sacudido las relaciones transatlánticas y acelerado los esfuerzos europeos para reducir la dependencia de Estados Unidos, incluso cuando Trump retiró la semana pasada las amenazas arancelarias y descartó tomar Groenlandia por la fuerza.

La danesa Mette Frederiksen y el groenlandés Jens-Frederik Nielsen se reunirán el martes con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el miércoles con el presidente francés, Emmanuel Macron, según la agenda oficial.

Francia promete solidaridad europea

Frederiksen y Nielsen debatirán en sus reuniones “la situación actual de la política exterior y la necesidad de una Europa más fuerte”, según informó la oficina de la primera ministra danesa.

El presidente francés Emmanuel Macron.
El presidente francés Emmanuel Macron. Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

Las desavenencias diplomáticas entre Dinamarca y Estados Unidos, ambos miembros fundadores de la OTAN, parecían amenazar en las últimas semanas el futuro de la alianza militar, aunque desde entonces el conflicto se ha trasladado a la vía diplomática.

Macron tiene previsto reafirmar la solidaridad europea y el apoyo de Francia a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia, según ha informado la oficina del presidente francés en un comunicado.

“Los tres líderes discutirán los desafíos de seguridad en el Ártico y el desarrollo económico y social de Groenlandia, que Francia y la Unión Europea están dispuestos a apoyar”, dijo la declaración del Elíseo.

Frederiksen y Nielsen también asistirán el martes a la Cumbre Económica Welt en Alemania.

La región ártica.
La región ártica.

Trump había amenazado a principios de este mes con apoderarse de Groenlandia e imponer aranceles a cualquier país europeo —incluyendo Francia, Alemania y Reino Unido— que se opusiera a él.

Trump retrocedió posteriormente ante la amenaza de tomar el territorio tras reunirse la semana pasada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump y Rutte habían acordado lo que el líder estadounidense llamó un “marco”, cuyos detalles no se han revelado.

Trump dijo la semana pasada que había asegurado el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN, cuyo jefe dijo que los aliados tendrían que intensificar su compromiso con la seguridad del Ártico para protegerse de las amenazas de Rusia y China.

Dinamarca y Groenlandia han dicho que pueden discutir una amplia gama de temas con Estados Unidos, pero exigen respeto a sus “líneas rojas” sobre soberanía e integridad territorial.

(con información de Reuters y AFP)

