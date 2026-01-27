El homenaje a las víctimas del Holocausto reveló historias inéditas y nuevas advertencias sobre el antisemitismo

El sobreviviente del Holocausto Stanislaw Zalewski camina junto a un muro en el museo del campo de exterminio nazi de Auschwitz durante una ceremonia que conmemora el 81.º aniversario de la liberación del campo en Oswiecim, Polonia, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Beata Zawrzel)

Las velas parpadeaban al amanecer del martes en el enorme monumento al Holocausto en Berlín mientras personas de toda Europa y más allá se detenían para conmemorar el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, reflexionando sobre el asesinato de millones de personas por parte de la Alemania nazi y su intento de eliminar por completo la vida judía en el continente.

El Día Internacional de Conmemoración del Holocausto se celebra en todo el mundo el 27 de enero, aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el más infame de los campos de exterminio nazis alemanes, por parte de las fuerzas soviéticas. La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en 2005 que estableció el día como conmemoración anual.

En el sitio conmemorativo de Auschwitz, ubicado en una zona del sur de Polonia que estuvo bajo ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, ex prisioneros depositaron flores y coronas en un muro donde las fuerzas alemanas asesinaron a miles de personas, la mayoría polacas. Más tarde, el presidente polaco, Karol Nawrocki, se unirá a los sobrevivientes en una ceremonia conmemorativa en Birkenau, el vasto sitio cercano donde los judíos fueron transportados desde toda Europa para ser exterminados en cámaras de gas.

Las fuerzas nazis alemanas asesinaron a alrededor de 1,1 millones de personas en el complejo de Auschwitz-Birkenau, la mayoría de ellos judíos, pero también fueron asesinados allí polacos, romaníes y otros.

El día se recuerda de muchas maneras

En toda Europa se celebraban conmemoraciones del aniversario de la liberación de Auschwitz por el Ejército Rojo el 27 de enero de 1945.

Se ardieron velas y se colocaron rosas blancas en el Monumento a los Judíos Asesinados de Europa, un campo de 2.700 losas de hormigón gris cerca de la Puerta de Brandeburgo en el corazón de Berlín, que rinde homenaje a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto y se erige como un poderoso símbolo del remordimiento de Alemania.

En la República Checa, se ha programado una marcha con velas para esta noche en Terezín, en el antiguo campo de concentración nazi de Theresienstadt. Miles de judíos murieron allí o fueron enviados desde allí a Auschwitz y otros campos de exterminio.

El domingo, los Países Bajos conmemoraron su Día Nacional en Memoria del Holocausto con una marcha silenciosa por el histórico barrio judío de Ámsterdam hasta un monumento en memoria de las víctimas de Auschwitz. “Bergen-Belsen, Sobibor, Auschwitz: son ejemplos sin precedentes y aún incomprensibles de lo que la intolerancia, el odio y el racismo pueden provocar”, declaró la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, a cientos de personas en el sombrío evento.

Israel conmemora su Día de Conmemoración del Holocausto en el aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia en abril de 1943, que subraya la resistencia judía al terror nazi.

Advertencias sobre el mundo de hoy

Al mirar atrás, muchos líderes también reflexionaron sobre el odio en el mundo actual.

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió que el mundo está viendo los niveles más altos de antisemitismo desde el Holocausto y que algunas de las amenazas ahora están “adoptando formas nuevas y perturbadoras”.

Kallas, el jefe de política exterior de la UE, subrayó el mal uso “de contenido generado por IA para difuminar la línea entre hechos y ficción, distorsionar la verdad histórica y socavar nuestra memoria colectiva”.

El presidente checo, Petr Pavel, afirmó que este día es “un llamado a reflexionar sobre el pasado y la responsabilidad que tenemos como sociedad, pero especialmente como individuos, en el mundo contemporáneo. Desafortunadamente, aún hoy hay quienes trivializan la odiosa ideología nazi, o incluso simpatizan con ella”.

Una comunidad cada vez más reducida de supervivientes del Holocausto

Se estima que 196.600 judíos sobrevivientes del Holocausto siguen vivos en todo el mundo, cifra inferior a los 220.000 que se estimaba que seguían vivos un año antes, según información publicada la semana pasada por la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, con sede en Nueva York. Casi todos ellos —alrededor del 97%— son “niños sobrevivientes” nacidos a partir de 1928, según el grupo.

Aunque la comunidad mundial de sobrevivientes se reduce con el tiempo, algunos todavía cuentan sus historias por primera vez después de todos estos años.

Se celebró una reunión anual en la cámara alta del Parlamento checo con supervivientes del Holocausto. Pavel Jelinek, un superviviente de 90 años de Liberec —una ciudad checa con una población judía de 1350 habitantes antes de la guerra—, afirmó ser el último sobreviviente de los 37 judíos que regresaron a la ciudad después de la guerra.

Jelinek dijo a los reunidos que su lema ha sido: “El mundo entero es un puente estrecho, y lo que importa es no tener miedo en absoluto”.

