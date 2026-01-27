Mundo

Cómo la sostenibilidad y las normas verdes están transformando al sector inmobiliario suizo

Inversores, profesionales y organismos públicos enfrentan nuevos desafíos en proyectos habitacionales, donde el equilibrio entre innovación, regulación y necesidades de la población toma un rol central, según datos de la University of Basel

Guardar
El sector inmobiliario suizo redefine
El sector inmobiliario suizo redefine su papel impulsando una agenda de sostenibilidad con impacto directo en el consumo energético nacional (Universidad de Basilea)

Uno de cada tres kilovatios-hora de energía y emisiones de gases de efecto invernadero en Suiza tiene origen en el sector inmobiliario, según datos de la University of Basel. El país redobla sus esfuerzos hacia edificios sostenibles mediante regulaciones más estrictas y el fortalecimiento de la formación profesional.

Sin embargo, la transformación enfrenta desafíos complejos, como la renovación de construcciones existentes y el equilibrio entre eficiencia energética y vivienda asequible.

El impacto ambiental del sector inmobiliario suizo equivale aproximadamente a un tercio del consumo energético nacional y de las emisiones contaminantes. Esta realidad convierte la sostenibilidad y la eficiencia en ejes centrales para autoridades, empresas y usuarios, de acuerdo con la University of Basel.

Nuevos proyectos en Basilea priorizan
Nuevos proyectos en Basilea priorizan materiales ecológicos y tecnologías limpias para reducir la huella ambiental desde la obra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las presiones sobre los inversores institucionales aumentan. Aseguradoras y fondos de pensiones reciben exigencias crecientes para limitar sus inversiones a inmuebles energéticamente eficientes.

Pascal Gantenbein, director del programa de formación sostenible en bienes raíces de la University of Basel, explicó: “Los grandes inversores no pueden permitirse invertir en edificios poco eficientes energéticamente” por cuestiones de reputación.

La demanda de los usuarios también crece, sobre todo entre empresas internacionales que exigen edificios certificados bajo estándares energéticos rigurosos, especialmente en Zúrich y Basilea. Según la universidad, esta tendencia impacta la planificación y la oferta de nuevos desarrollos inmobiliarios.

Las empresas internacionales eligen inmuebles
Las empresas internacionales eligen inmuebles con certificaciones energéticas estrictas, transformando el perfil del mercado inmobiliario urbano (Freepik)

Regulaciones y desafíos en la transformación sostenible

En el ámbito normativo, Suiza fortaleció la regulación inmobiliaria incorporando normas de construcción y disposiciones legales que incluyen criterios ambientales y parámetros mínimos de eficiencia para edificaciones nuevas y remodelaciones.

La University of Basel indica que estos cambios requieren colaboración entre arquitectos, promotores, instituciones financieras y autoridades públicas para cumplir los objetivos ambientales a mediano y largo plazo.

Durante el proceso de transición, persiste la tensión entre las renovaciones energéticas y la necesidad de conservar viviendas asequibles. “El equilibrio es un desafío frecuente”, advirtió Gantenbein. Los costos derivados de las mejoras pueden trasladarse al precio de los alquileres o las ventas, lo que afecta la accesibilidad, en particular en las ciudades más grandes.

La adaptación a normativas ambientales
La adaptación a normativas ambientales exige colaboración multisectorial y respuestas innovadoras ante los retos económicos y sociales (Freepik)

El reciclaje de materiales y la renovación del parque habitacional representan grandes desafíos para los próximos años. La University of Basel señala que, si bien la mayoría de las nuevas construcciones emplea fuentes renovables como bombas de calor, más de la mitad de las viviendas existentes utiliza combustibles fósiles en sus sistemas de calefacción.

Gantenbein destacó la importancia de anticipar el reciclaje de materiales desde la etapa de diseño, en sintonía con una futura economía circular en la construcción.

A pesar de la incertidumbre política internacional, que relegó temporalmente la centralidad de la sostenibilidad, la University of Basel prevé que las regulaciones y la escasez de recursos mantendrán el tema en el centro de la agenda. Así, el sector inmobiliario suizo se enfrenta a una transformación que exige anticipación y una base técnica sólida.

El uso de energía renovable
El uso de energía renovable y el reciclaje de materiales ganan terreno entre los desarrolladores que buscan avanzar hacia una economía circular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formación profesional y nuevos estándares en el sector

En este contexto, la formación profesional con enfoque en sostenibilidad adquiere un papel esencial. El programa CAS Sustainable Real Estate, desarrollado por la University of Basel, proporciona a los profesionales herramientas de gestión sostenible de activos inmobiliarios, actualización normativa y aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Sostenibilidad, eficiencia y formación profesional emergen como ejes fundamentales en este proceso. Definir el futuro del desarrollo y la gestión de edificios depende hoy de la capacidad de adaptación a estos requerimientos.

Para quienes operan en el mercado inmobiliario de Suiza, avanzar hacia la sostenibilidad ya no es una opción: se convirtió en un estándar ineludible que marca el ritmo de la transformación del sector.

La universidad concluye afirmando que la eficiencia, la innovación y la anticipación serán determinantes para que el sector inmobiliario suizo logre una transición exitosa hacia un modelo más sostenible y socialmente responsable.

Temas Relacionados

EdificiosSostenibilidadSector InmobiliarioSuizaViviendasEnergíaReciclajeEconomía CircularBienes RaícesEficiencia EnergéticaConstrucciónMercado InmobiliarioInversiónGases De Efecto InvernaderoImpacto AmbientalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Las potencias occidentales reclaman un alto el fuego permanente en Siria para contener a Estado Islámico

Los cuatro países celebran la prórroga de la tregua entre Damasco y las FDS, pero advierten de que el traspaso caótico de prisiones y campos de detenidos yihadistas podría reactivar la amenaza terrorista en la región

Las potencias occidentales reclaman un

Francia juzga al ex senador acusado de drogar con éxtasis a una diputada para abusar sexualmente de ella

El caso de Joël Guerriau, acusado de administrar MDMA a Sandrine Josso con fines sexuales, fue el primero en visibilizar la sumisión química en el ámbito político francés, meses antes del mediático proceso contra los violadores de Gisèle Pelicot

Francia juzga al ex senador

Casas suspendidas sobre el vacío: el impactante deslizamiento que devora un pueblo en Sicilia

Más de 1.500 personas fueron evacuadas de Niscemi tras un deslizamiento de cuatro kilómetros desencadenado por violentas tormentas. El jefe de protección civil advirtió que el colapso “está absolutamente todavía activo” y los residentes no podrán regresar a sus hogares

Casas suspendidas sobre el vacío:

Rusia ofrece bonificaciones en efectivo, libera prisioneros y atrae a extranjeros para reponer sus tropas en Ucrania

Las estrategias para reunir nuevos soldados han incorporado la extensión de contratos y el uso de incentivos materiales, ante la presión por mantener el contingente militar activo sin reclutamiento nacional masivo

Rusia ofrece bonificaciones en efectivo,

Así es la lucha de los ingenieros ucranianos por devolver la electricidad a los hogares en medio del frío y los ataques rusos

Las temperaturas dentro de las áreas dañadas son igual de bajas que en el exterior, pues parte de los muros han sido destruidos por las explosiones rusas

Así es la lucha de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno de cada 20 españoles

Uno de cada 20 españoles es terraplanista, mientras que el 28% piensa que los alienígenas han estado en la Tierra, según un estudio

La Policía de Entre Ríos debió intervenir para liberar un puerto bloqueado por un conflicto sindical

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 27 de enero de EUR a COP

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 27 de enero de USD a COP

“Galería del horror”: estudio registra 4,783 atrocidades en México durante 2025, entre tortura, mutilaciones y fosas clandestinas

INFOBAE AMÉRICA
Felcode reúne a sus 'Voluntarios

Felcode reúne a sus 'Voluntarios Expertos' de la 19 edición y comienza a preparar el 20 aniversario el programa

Alfon González llega al Villarreal CF cedido hasta final de temporada

Al Shara traslada a Trump la importancia de coordinarse para prevenir el resurgimiento de Estado Islámico

El Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche: qué significa para la humanidad

Álvaro Arbeloa: "Mourinho fue, es y será 'uno di noi'"

ENTRETENIMIENTO

Kanye West niega que su

Kanye West niega que su carta de disculpas sea un truco publicitario para “revivir su carrera”

El lado oscuro de ‘America’s Next Top Model’ llega a Netflix en formato documental

Brandi Glanville reaparece en Sundance tras enfrentar una grave desfiguración facial

La vez que Kim Kardashian fingió ser amiga de Britney Spears para impulsar su fama con los paparazzi

El próximo Pantera Negra divide a los fans: tras la era Chadwick Boseman, crecen los rumores sobre Damson Idris