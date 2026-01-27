Cómo la sostenibilidad y las normas verdes están transformando al sector inmobiliario suizo

El sector inmobiliario suizo redefine su papel impulsando una agenda de sostenibilidad con impacto directo en el consumo energético nacional (Universidad de Basilea)

Uno de cada tres kilovatios-hora de energía y emisiones de gases de efecto invernadero en Suiza tiene origen en el sector inmobiliario, según datos de la University of Basel. El país redobla sus esfuerzos hacia edificios sostenibles mediante regulaciones más estrictas y el fortalecimiento de la formación profesional.

Sin embargo, la transformación enfrenta desafíos complejos, como la renovación de construcciones existentes y el equilibrio entre eficiencia energética y vivienda asequible.

El impacto ambiental del sector inmobiliario suizo equivale aproximadamente a un tercio del consumo energético nacional y de las emisiones contaminantes. Esta realidad convierte la sostenibilidad y la eficiencia en ejes centrales para autoridades, empresas y usuarios, de acuerdo con la University of Basel.

Nuevos proyectos en Basilea priorizan materiales ecológicos y tecnologías limpias para reducir la huella ambiental desde la obra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las presiones sobre los inversores institucionales aumentan. Aseguradoras y fondos de pensiones reciben exigencias crecientes para limitar sus inversiones a inmuebles energéticamente eficientes.

Pascal Gantenbein, director del programa de formación sostenible en bienes raíces de la University of Basel, explicó: “Los grandes inversores no pueden permitirse invertir en edificios poco eficientes energéticamente” por cuestiones de reputación.

La demanda de los usuarios también crece, sobre todo entre empresas internacionales que exigen edificios certificados bajo estándares energéticos rigurosos, especialmente en Zúrich y Basilea. Según la universidad, esta tendencia impacta la planificación y la oferta de nuevos desarrollos inmobiliarios.

Las empresas internacionales eligen inmuebles con certificaciones energéticas estrictas, transformando el perfil del mercado inmobiliario urbano (Freepik)

Regulaciones y desafíos en la transformación sostenible

En el ámbito normativo, Suiza fortaleció la regulación inmobiliaria incorporando normas de construcción y disposiciones legales que incluyen criterios ambientales y parámetros mínimos de eficiencia para edificaciones nuevas y remodelaciones.

La University of Basel indica que estos cambios requieren colaboración entre arquitectos, promotores, instituciones financieras y autoridades públicas para cumplir los objetivos ambientales a mediano y largo plazo.

Durante el proceso de transición, persiste la tensión entre las renovaciones energéticas y la necesidad de conservar viviendas asequibles. “El equilibrio es un desafío frecuente”, advirtió Gantenbein. Los costos derivados de las mejoras pueden trasladarse al precio de los alquileres o las ventas, lo que afecta la accesibilidad, en particular en las ciudades más grandes.

La adaptación a normativas ambientales exige colaboración multisectorial y respuestas innovadoras ante los retos económicos y sociales (Freepik)

El reciclaje de materiales y la renovación del parque habitacional representan grandes desafíos para los próximos años. La University of Basel señala que, si bien la mayoría de las nuevas construcciones emplea fuentes renovables como bombas de calor, más de la mitad de las viviendas existentes utiliza combustibles fósiles en sus sistemas de calefacción.

Gantenbein destacó la importancia de anticipar el reciclaje de materiales desde la etapa de diseño, en sintonía con una futura economía circular en la construcción.

A pesar de la incertidumbre política internacional, que relegó temporalmente la centralidad de la sostenibilidad, la University of Basel prevé que las regulaciones y la escasez de recursos mantendrán el tema en el centro de la agenda. Así, el sector inmobiliario suizo se enfrenta a una transformación que exige anticipación y una base técnica sólida.

El uso de energía renovable y el reciclaje de materiales ganan terreno entre los desarrolladores que buscan avanzar hacia una economía circular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formación profesional y nuevos estándares en el sector

En este contexto, la formación profesional con enfoque en sostenibilidad adquiere un papel esencial. El programa CAS Sustainable Real Estate, desarrollado por la University of Basel, proporciona a los profesionales herramientas de gestión sostenible de activos inmobiliarios, actualización normativa y aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Sostenibilidad, eficiencia y formación profesional emergen como ejes fundamentales en este proceso. Definir el futuro del desarrollo y la gestión de edificios depende hoy de la capacidad de adaptación a estos requerimientos.

Para quienes operan en el mercado inmobiliario de Suiza, avanzar hacia la sostenibilidad ya no es una opción: se convirtió en un estándar ineludible que marca el ritmo de la transformación del sector.

La universidad concluye afirmando que la eficiencia, la innovación y la anticipación serán determinantes para que el sector inmobiliario suizo logre una transición exitosa hacia un modelo más sostenible y socialmente responsable.