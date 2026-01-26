Los hutíes amenazan con nuevos ataques a embarcaciones en el mar Rojo

Los hutíes volvieron a amenazar a las embarcaciones que se muevan por el Mar Rojo.

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, amenazaron con nuevos ataques a barcos que transitan por el corredor del mar Rojo, probablemente en un intento de respaldar a Irán, que el lunes seguía con preocupación el acercamiento de un portaaviones estadounidense después de que el presidente Donald Trump amenazara con una acción militar debido a su represión de las protestas nacionales.

Un breve video de los hutíes incluía imágenes publicadas previamente de un barco en llamas, con el subtítulo “pronto”. Los rebeldes no dieron más detalles, pero durante su campaña en el mar Rojo atacaron más de 100 barcos dentro de una operación que describieron como presión a Israel por su guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. Los hutíes detuvieron sus ataques después de un alto el fuego en el conflicto, aunque han reiterado que podrían reanudar el fuego si fuera necesario.

La amenaza de los hutíes se produce mientras el portaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados se mueven hacia la región. Trump ha dicho que los barcos se están moviendo “por si acaso” decide tomar medidas contra Irán. Trump ya ha marcado dos líneas rojas para el ataque: el asesinato de manifestantes pacíficos y que Teherán lleve a cabo ejecuciones masivas de los detenidos en la represión masiva de las manifestaciones.

El USS Abraham Lincoln (CVN-72), un portaaviones nuclear de clase Nimitz. REUTERS/Mike Blake

Irán renueva amenazas y limita vuelos

El portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, el general Reza Talaei-Nik, renovó el lunes las advertencias tanto a Israel como a Estados Unidos sobre cualquier posible ataque, diciendo que “sería respondido con una respuesta más dolorosa y más decisiva que en el pasado”. La televisión estatal iraní citó a Talaei-Nik agregando que las amenazas de los dos países requerían que Irán “mantuviera una preparación completa y exhaustiva”.

Durante el fin de semana, Irán desveló un nuevo cartel en la plaza Enghelab amenazando al Lincoln, que mostraba un portaaviones cubierto de cuerpos y manchado de sangre con la advertencia: “Si siembras vientos, cosecharás tempestades”. Sin embargo, Irán todavía se está recuperando de una guerra de 12 días lanzada por Israel en junio en la que sus sistemas de defensa antiaérea sufrieron una destrucción importante, sus principales líderes militares fueron asesinados y varias instalaciones de enriquecimiento nuclear fueron bombardeados por Estados Unidos.

En una muestra de preocupación por su espacio aéreo, Irán emitió el domingo un aviso a los pilotos que prohibía a las pequeñas aeronaves privadas volar en el país, con excepciones para la industria petrolera y vuelos médicos de emergencia.

En esta imagen, obtenida por The Associated Press, iraníes participan en una protesta antigubernamental en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. (UGC vía AP, archivo)

Muchas aerolíneas occidentales han comenzado a evitar por completo el espacio aéreo iraní debido a las tensiones, aunque las aerolíneas árabes del Golfo que vuelan a Moscú todavía utilizan la ruta. Las tropas de defensa antiaérea iraníes derribaron en 2020 un avión comercial ucraniano, matando a 176 personas a bordo.

Aumenta el número de muertos por la represión de las protestas

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, provocadas por la caída de la moneda iraní, el rial, y rápidamente se extendieron por todo el país. Fueron recibidas con una violenta represión por parte de la teocracia de Irán, cuya magnitud apenas comienza a conocerse ya que el país ha enfrentado un apagón de internet de más de dos semanas, el más completo en la historia de la nación.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos informó el domingo que el número de muertos es de 5.848, y se espera que la cifra suba. Dice que más de 41.280 personas han sido arrestadas.

Gente manifestándose en las calles de Irán.

Las cifras del grupo han sido precisas en disturbios anteriores y se basan en una red de activistas en Irán para verificar las muertes. Ese número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios allí en décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de Irán de 1979. La Associated Press no ha podido verificar de manera independiente el número de muertos.

El gobierno de Irán ha dado una cifra mucho menor de 3.117 muertos, diciendo que 2.427 eran civiles y fuerzas de seguridad, y designó al resto como “terroristas”. En el pasado, la teocracia de Irán ha subestimado o no ha informado sobre las muertes por disturbios.

(con información de AP)