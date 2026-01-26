Mundo

Filipinas expresó alarma ante China por la escalada de las tensiones diplomáticas

El gobierno filipino ha manifestado su preocupación tras los recientes cruces entre diplomáticos de ambos países, advirtiendo que el tono creciente podría dificultar la gestión diplomática del conflicto en el mar del Sur de China

Un barco de la Guardia Costera china, a la derecha, emplea su cañón de agua contra la embarcación filipina BRP Datu Pagbuaya, cerca de la isla Thitu, ocupada por Filipinas y también llamada Pag-asa, en el mar de China Meridional, el domingo 12 de octubre de 2025. (Guardia Costera filipina via AP)

Filipinas expresó el lunes su alarma ante China por los recientes intercambios acalorados entre diplomáticos de ambos países en Manila, en el contexto de la prolongada disputa territorial en el mar del Sur de China. El Departamento de Asuntos Exteriores filipino informó que presentó firmes representaciones al embajador chino y a la embajada de China, transmitiendo “serias preocupaciones por la escalada de intercambios públicos”.

La cancillería filipina advirtió que el tono cada vez más contundente y de represalia con Beijing podría “desviar innecesariamente el espacio diplomático necesario para gestionar las tensiones en el ámbito marítimo”. A pesar de ello, manifestó su respaldo a los funcionarios, incluidos senadores, que han defendido los intereses nacionales en la zona en disputa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China comunicó la semana pasada que convocó al embajador filipino Jaime Flor Cruz para protestar por declaraciones del portavoz de la guardia costera filipina, el comodoro Jay Tarriela, quien se ha mostrado especialmente crítico respecto a la postura china en la región.

China reclama casi toda la vía fluvial, una ruta esencial para el comercio global, aunque un fallo de arbitraje internacional de 2016, basado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, invalidó las reclamaciones extensivas de Beijing. China no participó en ese arbitraje iniciado por Filipinas en 2013 y continúa rechazando su resultado.

A la disputa también se han sumado Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán, que mantienen reclamaciones sobre partes del mar del Sur de China. Las confrontaciones marítimas entre China y Filipinas han aumentado, especialmente en los últimos años. A diferencia de otros países reclamantes, el gobierno filipino ha denunciado públicamente las maniobras chinas y ha difundido videos e imágenes que muestran el uso de cañones de agua y bloqueos peligrosos atribuidos a las fuerzas de China.

Fuerzas filipinas participan en unas maniobras el 6 de noviembre de 2024 en aguas disputadas del Mar de China Meridional, el 6 de noviembre de 2024. (AP Foto/Aaron Favila, archivo)

La cancillería filipina reiteró su apoyo a los funcionarios nacionales y subrayó que las opiniones, tanto de sus representantes como de quienes discrepan, forman parte de la “robusta pluralidad de ideas” en una sociedad democrática.

Por su parte, la embajada de China protestó por las declaraciones de Tarriela, acusándolo de “exagerar los problemas marítimos, confundir el bien y el mal, tergiversar los hechos, incitar a la confrontación, engañar a la opinión pública y socavar los intereses y la dignidad nacionales de China”. El portavoz adjunto de la embajada, Guo Wei, calificó de “ignorantes y arrogantes” las opiniones de Tarriela.

Tarriela respondió a Guo Wei en una publicación en redes sociales, señalando: “Estoy empezando a pensar que disfrutas usar las redes sociales aquí en Filipinas porque no tienes tal libertad en tu país”.

Una imagen satelital muestra buques navales chinos en el mar de Filipinas, el 3 de diciembre de 2025. Vantor/vía REUTERS

La senadora Risa Hontiveros afirmó que los diplomáticos chinos han violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al intentar restringir las declaraciones y críticas de funcionarios filipinos en territorio nacional. Hontiveros calificó a la embajada china como “un mal invitado” en Filipinas.

En respuesta, la misión diplomática china manifestó que no busca silenciar a nadie, pero reaccionará ante intentos de “difamar” a China y a sus líderes. La embajada cuestionó a Hontiveros, quien es vista como posible candidata en las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 2028, preguntando: “¿Realmente estás defendiendo el interés de Filipinas y los filipinos? ¿O simplemente estás persiguiendo tus propios beneficios políticos?”.

(Con información de AP)

