La UE y el Consejo de Europa pactaron la financiación del primer paso para crear un tribunal especial contra Rusia

UE y Consejo de Europa pactan la financiación del primer paso para crear un tribunal especial sobre Ucrania

La UE y el Consejo de Europa firmaron un acuerdo para la creación de un Tribunal Especial para los Crímenes de Agresión contra Ucrania dentro del marco del Consejo de Europa.

Bruselas comprometió ya diez millones de euros para este Equipo de Avanzada del Tribunal Especial a través de los Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea.

El objetivo del proyecto es crear un equipo que prepare las bases institucionales, logísticas y organizativas del tribunal especial que se encargará de juzgar a altos cargos políticos y militares implicados en la “agresión contra Ucrania”, ha informado el Consejo de Europa en un comunicado.

El proyecto, a cargo del Consejo de Europa, elegirá a los jueces del tribunal y también a la fiscalía, así como un proyecto de normativa de procedimiento y tratamiento de pruebas.

La Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Kaja Kallas, advirtió de que “los crímenes sin castigo solo fomentan futuras atrocidades”. “Los dirigentes rusos son responsables de esta guerra y deben rendir cuentas. No puede haber impunidad”.

Kallas insistió en el “inquebrantable” apoyo de la UE a Ucrania. “El tribunal especial es esencial para garantizar una paz justa y duradera en la que Rusia rinda cuentas por sus crímenes de agresión”, añadió.

“Hoy estamos un paso más cerca de convertir estos principios en acciones”, destacó por su parte el comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath.

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, inició en la misma línea. “Este acuerdo de hoy es un gran paso adelante para garantizar que se hace justicia y hay rendición de cuentas para el pueblo de Ucrania. Sin ella no puede haber una paz duradera”, ha apuntado.

El proyecto durará un máximo de 24 meses o hasta que su labor se pueda financiar a través del Acuerdo Parcial de Ampliación sobre la Comisión de Gestión del Tribunal Especial.

El Consejo de Europa agrupa a 46 países de Europa fundado para promover mediante la cooperación la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente fomentando la democracia, los Derechos Humanos y el estado de derecho en Europa y otras regiones.

Entretanto, los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” en la primera ronda de negociaciones trilaterales con mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra que concluyó este sábado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según comentaron este sábado los funcionarios estadounidenses.

“Vimos una verdadera disposición por parte de cada miembro de su delegación con sus homólogos. Fue un momento en el que todos parecían casi amigos, y en cierto modo, estas personas se conocen. Ha habido mucha masacre, muchas muertes, pero vimos mucho respeto en la sala entre las partes porque realmente buscaban encontrar soluciones”, informó a medios un funcionario estadounidense.

La fuente gubernamental dijo que durante las negociaciones daba “la sensación” de que los dos países estaban sentados en el “mismo lado de la mesa”, con el fin de comprender los problemas de cada uno para encontrar una “solución de compromiso que permitiera a ambas partes obtener mucho más de lo que daban”.

Reunión entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Abu Dabi (Europa Press)

EEUU, que actuó de mediador en esta negociación de dos días, casi no tuvo que “presionar” a los representantes de Ucrania y Rusia para tratar los principales temas que estaban sobre la mesa.

“Los ucranianos plantearon puntos que son importantes para ellos. Los rusos plantearon puntos que eran importantes para ellos. Y abordamos todos los temas. No creo que hayamos dejado ningún tema fuera de estas conversaciones”, agregó un funcionario estadounidense, quien añadió que “también hubo extensas conversaciones paralelas”.

Asimismo, dijo que en las negociaciones se entró en “detalles muy concretos”, pero no dio ejemplos. “El próximo domingo, si Dios quiere, habrá otra reunión donde impulsaremos este acuerdo hacia su conclusión final”, adelantó.

De acuerdo con los funcionarios estadounidenses, los dos países que llevan en guerra casi cuatro años se podrían reunir en un futuro no lejano en Moscú o Kiev.

Zelensky valora las "constructivas" conversaciones a tres con Rusia y EEUU en Abu Dabi (Europa Press)

“En nuestra opinión, este tipo de reuniones deben celebrarse antes de que se produzca una reunión bilateral entre Putin y Zelensky o una trilateral con Putin, Zelensky y el presidente Trump, pero no creo que estemos tan lejos de eso”, anotó el funcionario.

El presidente de Ucrania aseguró hoy en un mensaje de X: “El centro de la atención de las discusiones han sido los posibles criterios para el fin de la guerra (...) Se ha debatido mucho y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas”.

Por su parte, una fuente rusa destacó desde Abu Dabi que se habían producido “resultados” durante las casi tres horas de conversaciones a puerta cerrada, aunque ningún bando quiso precisar en qué consistieron esos avances, según la agencia TASS.

(Con información de Europa Press)