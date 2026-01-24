Alerta en India: confirman cinco casos del letal virus Nipah cerca de Calcuta

Autoridades de Bengala Occidental confirman cinco casos del virus Nipah cerca de Calcuta y alertan sobre su alta letalidad (REUTERS/CK Thanseer)

En las últimas horas, funcionarios de salud de India confirmaron cinco casos de infección por el virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en las cercanías de Calcuta. El primer contagio fue detectado entre trabajadores sanitarios del hospital privado Narayana Multispecialty, ubicado a unos 24 kilómetros al norte de la ciudad.

El brote incluye a un médico, una enfermera y otro trabajador del ámbito de la salud. Según informaron las autoridades, las dos primeras infecciones se registraron en personal de enfermería del centro médico privado antes del Año Nuevo, lo que encendió las alertas epidemiológicas.

La aparición de estos casos generó preocupación tanto en la población como en los organismos sanitarios, debido a la alta tasa de letalidad asociada al virus y a la falta de tratamientos específicos o vacunas aprobadas.

El virus Nipah se transmite principalmente a partir de murciélagos frugívoros, comunes tanto en zonas urbanas como rurales del país. También puede propagarse a través de cerdos infectados y, en menor medida, mediante el contacto directo entre personas.

Según la Secretaría de Salud de Bengala Occidental, una de las enfermeras permanece en estado crítico y en coma desde hace varios días. Ambos enfermeros desarrollaron fiebre alta y complicaciones respiratorias. El paciente que habría originado el contagio falleció antes de que se le realizaran pruebas.

En ese sentido, de acuerdo con la agencia Press Trust of India, las autoridades aislaron a 20 contactos de alto riesgo y sometieron a pruebas a 180 personas.

El primer brote de Nipah en 2024 afecta a personal sanitario del hospital privado Narayana Multispecialty, generando preocupación local y nacional (news-room)

Las características y riesgos del virus Nipah

El virus Nipah pertenece a la familia de los henipavirus y se considera una amenaza prioritaria, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La infección puede ser asintomática en una primera fase, pero en pocos días evoluciona hacia cuadros graves de insuficiencia respiratoria y encefalitis. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos y dolor de garganta. En casos severos, la encefalitis puede provocar coma en un plazo de 24 a 48 horas.

De acuerdo con la OMS, la tasa de letalidad oscila entre el 40% y el 75%. No existen tratamientos antivirales ni vacunas aprobadas para humanos o animales. La entidad internacional considera urgente el desarrollo de terapias y medidas de prevención.

Asimismo, el riesgo de propagación aumenta en contextos donde personas y animales salvajes interactúan de manera frecuente, lo que favorece la transmisión de enfermedades zoonóticas.

El virus Nipah se detectó por primera vez en 1999, durante un brote entre criadores de cerdos en Malasia y Singapur. Desde entonces, India y Bangladesh registraron episodios esporádicos, sobre todo en el sur de India. El estado de Kerala ha reportado decenas de muertes desde 2018.

El virus Nipah no cuenta con tratamiento ni vacuna aprobada, según la Organización Mundial de la Salud, y la tasa de letalidad alcanza hasta el 75% (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Medidas de contención y recomendaciones de expertos

Las autoridades sanitarias de Bengala Occidental implementaron protocolos de aislamiento y rastreo de contactos. El personal sanitario utiliza equipos de protección especial para reducir el riesgo de contagio. Además, se intensificó la vigilancia en hospitales y comunidades cercanas a Calcuta, con el objetivo de detectar posibles casos adicionales de forma temprana.

El doctor Rajeev Jayadevan, expresidente de la Asociación Médica de India en Cochin, destacó que las infecciones humanas siguen siendo poco frecuentes y se asocian principalmente al contacto con murciélagos o al consumo de alimentos contaminados. “El riesgo de infección disminuye si se evita la exposición a cerdos y murciélagos y no se consume savia de palma cruda”, explicó.

La OMS advierte que los factores ambientales y la invasión de hábitats naturales aumentan la probabilidad de que surjan nuevas enfermedades de origen animal. En los últimos años, brotes como el de Nipah han generado preocupación entre los expertos, quienes señalan la necesidad de mejorar la vigilancia y la cooperación internacional para prevenir episodios similares al de la Covid-19.

Una enfermera infectada por Nipah permanece en estado crítico y en coma, mientras se aíslan contactos y se refuerzan medidas de vigilancia (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Impacto sanitario y antecedentes recientes

India enfrenta casos de Nipah casi todos los años desde hace más de dos décadas. El brote actual se suma a una serie de episodios en la región, con consecuencias graves para la salud pública. Según The Telegraph, la enfermera en estado crítico se habría infectado al atender a un paciente con síntomas respiratorios graves. El fallecimiento de ese paciente impidió confirmar el diagnóstico original.

Los expertos insisten en la importancia de la detección temprana y la respuesta rápida para frenar el avance del virus. El Nipah no se ha reportado en el Reino Unido ni existen casos asociados a viajes internacionales. La vigilancia epidemiológica y la investigación de posibles fuentes de infección resultan clave para contener la expansión.

El virus Nipah se transmite entre murciélagos frugívoros, cerdos y humanos, con mayor riesgo en regiones donde interactúan personas y animales (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Contexto global y desafíos futuros

El brote en Bengala Occidental ocurre en un momento de creciente preocupación por las enfermedades que se transmiten de animales a humanos. El impacto del Nipah subraya la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios ante virus sin tratamiento disponible. La OMS y otros organismos internacionales enfatizan la necesidad de fortalecer la investigación y el desarrollo de vacunas.

Nipah, Bengala Occidental y Organización Mundial de la Salud aparecen por primera vez en este texto. Los fragmentos destacados de alto impacto son: alta letalidad del virus y la ausencia de cura o vacuna, cuadros graves de insuficiencia respiratoria y encefalitis, vulnerabilidad de los sistemas sanitarios ante virus sin tratamiento disponible.