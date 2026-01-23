Las imágenes del dictador Kim Jong-un observando a las bañistas entre el vapor de un centro de aguas termales

El líder norcoreano, Kim Jong-un, preside la ceremonia de inauguración de un nuevo balneario de aguas termales. Las imágenes de la televisión estatal muestran a Kim recorriendo las instalaciones e interactuando con los ciudadanos.

El dictador norcoreano, Kim Jong-un, volvió a visitar un complejo vacacional para trabajadores que alguna vez criticó públicamente, esta vez elogiando su remodelación y recorriendo las instalaciones en persona, informó la televisión estatal KRT el miércoles 21 de enero.

KRT informó que Kim asistió a la ceremonia de finalización del Complejo Turístico para Trabajadores Onpho en la provincia de Hamgyong del Norte el martes 20 de enero.

Imágenes transmitidas por KRT muestran a Kim caminando por las instalaciones con abrigo negro y zapatos de vestir, entrando en un baño de vapor mientras conversaba con los bañistas. También se le ve entrando en el baño de mujeres.

Tras recorrer el complejo reconstruido, Kim afirmó que las instalaciones estaban bien diseñadas y que los elementos arquitectónicos se integraban armoniosamente con el entorno, según KRT.

La inspección de Kim del complejo reconstruido se produce antes de un congreso clave del partido, que se espera se reúna el próximo mes. A principios de semana, destituyó al viceprimer ministro Yang Sung-ho por “irresponsabilidad” en un proyecto de modernización de una planta de maquinaria.

El líder norcoreano Kim Jong-un en una sala del centro de recreación para trabajadores de Onpho, el día de su inauguración, en Kyongsong, provincia de Hamgyong del Norte, Corea del Norte. Imagen publicada el 21 de enero de 2026. KCNA vía REUTERS

En días recientes, Kim Jong Un, destituyó a un viceprimer ministro durante un acto oficial, según informó el pasado martes la agencia estatal KCNA, en un inusual gesto público que refuerza las señales de reestructuración interna de cara a un congreso clave del Partido de los Trabajadores.

“Kim Jong-un destituyó a Yang Sung-ho inmediatamente”, dijo la KCNA sobre la medida del mandatario realizada el lunes durante la ceremonia de finalización de la primera fase del proyecto de modernización del Complejo de Maquinaria de Ryongsong, que suministra equipos a minas y otras industrias norcoreanas, en la provincia de Hamgyong del Sur, al noreste de Pionyang.

Aunque celebró la conclusión de la primera fase del proyecto, Kim aprovechó el acto para denunciar graves fallos de gestión de Yang, encargado de supervisar la industria de maquinaria, y los responsables de orientación económica, que provocaron pérdidas económicas.

El líder norcoreano Kim Jong-un asiste a la inauguración del centro de recreación para trabajadores de Onpho, en Kyongsong, provincia de Hamgyong del Norte, Corea del Norte. Publicado el 21 de enero de 2026. KCNA vía REUTERS

“Fue como enganchar un carro a una cabra... ¿Acaso es una cabra la que tira de un carro, o un buey?”, dijo el líder del régimen hermético sobre los fallos en el desarrollo de la primera fase.

La destitución de Yang se produce ante rumores sobre posibles sanciones al exprimer ministro Kim Tok-hun, tras su ausencia pública en la 13ª sesión plenaria del partido celebrada en diciembre.

La inteligencia surcoreana y expertos locales indican que Pionyang celebrará su 9º Congreso del Partido este mes o en febrero, donde se anticipan cambios de personal. Las últimas medidas de Kim podrían interpretarse con un adelanto a tal reestructuración.

(Con información de Reuters y EFE)