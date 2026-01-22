Los deslizamientos de tierra dejan dos muertos y varios desaparecidos en Nueva Zelanda

En esta imagen de un video, un oficial de policía con un perro registra a personas cerca del lugar de un deslizamiento de tierra en la base del Monte Maunganui en la Isla Norte de Nueva Zelanda el jueves 22 de enero de 2026. (TVNZ vía AP)

Deslizamientos de tierra afectaron una casa y un campamento en Nueva Zelanda el jueves, dejando al menos dos muertos mientras los equipos de emergencia intentaban rescatar a otras personas enterradas bajo los escombros, dijeron las autoridades.

El primero impactó una casa en la comunidad de Welcome Bay, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, a las 4:50 a. m., según informó la policía. Dos personas escaparon de la casa y los cuerpos de dos personas atrapadas en el interior fueron recuperados horas después, según informó el ministro de Gestión de Emergencias, Mark Mitchell.

Más tarde esa misma mañana, los servicios de emergencia fueron llamados a causa de un segundo deslizamiento de tierra en la base del cercano Monte Maunganui. Los escombros impactaron el Beachside Holiday Park, en un pueblo que lleva el nombre del volcán extinto. Las imágenes mostraron vehículos, caravanas y un bloque de servicios aplastados por los escombros.

En esta imagen de un video, rescatistas y bomberos trabajan cerca del lugar de un deslizamiento de tierra en la base del Monte Maunganui en la Isla Norte de Nueva Zelanda, el jueves 22 de enero de 2026. (TVNZ vía AP)

El superintendente de policía Tim Anderson dijo que el número de personas desaparecidas era de “un solo dígito”.

Hasta el jueves por la noche no se habían recuperado sobrevivientes ni cuerpos entre los escombros del Monte Maunganui, donde se estaban utilizando perros para buscar víctimas humanas, dijo Mitchell.

“Había un bloque de ducha y una especie de bloque combinado de ducha y cocina, y había gente usándolo en el momento en que se produjo el deslizamiento, y son algunas de las personas en las que estamos trabajando arduamente para intentar recuperar ahora”, dijo Mitchell a Australian Broadcasting Corp.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar después de que un deslizamiento de tierra afectara un campamento en el monte Maunganui, Nueva Zelanda, el jueves 22 de enero de 2026. (Mark Taylor/Waikato Times/Stuff vía AP)

Más al norte, cerca de Warkworth, un hombre desapareció después de que las aguas de la inundación lo arrastraran de una carretera el miércoles por la mañana mientras fuertes lluvias azotaban grandes franjas de la Isla Norte, según un comunicado de la policía.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, instó a los residentes de las zonas afectadas a tener en cuenta los consejos de seguridad de las autoridades locales durante las condiciones extremas.

“El clima extremo continúa causando condiciones peligrosas en toda la Isla Norte. En este momento, el gobierno está haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados”, publicó Luxon en redes sociales.

Los equipos de emergencia inspeccionan la zona después de que un deslizamiento de tierra afectara un campamento en el monte Maunganui, Nueva Zelanda, el jueves 22 de enero de 2026. (Fuente: AP)

William Pike, comandante del Servicio de Bomberos y Emergencias de Nueva Zelanda, dijo que hubo algunas señales de vida inmediatamente después del deslizamiento del Monte Maunganui.

“El público intentó entrar entre los escombros y escuchó algunas voces”, declaró Pike a la prensa. “Nuestro equipo de bomberos llegó inicialmente y también pudo oírlas. Poco después de su llegada, retiramos a todos del lugar debido a posibles movimientos y deslizamientos”.

El alcalde Mahe Drysdale declaró que entre los desaparecidos anteriormente se encontraban personas que habían abandonado el campamento sin avisar a las autoridades. El campamento fue cerrado tras el desastre.

Equipos de emergencia y transeúntes inspeccionan la escena después de que un deslizamiento de tierra afectara un campamento en el monte Maunganui, Nueva Zelanda, el jueves 22 de enero de 2026. (Información vía AP)

El turista australiano Sonny Worrall dijo que estaba descansando en una piscina caliente dentro del campamento cuando escuchó y luego vio el deslizamiento de tierra.

“Miré hacia atrás y vi un enorme deslizamiento de tierra. Todavía estoy temblando”, declaró Worrall al servicio de noticias neozelandés 1News. “Me di la vuelta y tuve que saltar del asiento lo más rápido que pude y correr”.

Miró hacia atrás y vio los escombros que arrastraba un remolque de viaje detrás de él.

“Fue la cosa más aterradora que he experimentado en mi vida”, dijo Worrall.

(con información de AP)