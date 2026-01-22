Mundo

Donald Trump y Volodimir Zelensky se reúnen este jueves en Davos para discutir propuestas de paz con Rusia

“Quiero detenerlo”, expresó el líder republicano el miércoles en el Foro Económico Mundial. En paralelo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, prevén reunirse en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin

Guardar
Donald Trump y Volodimir Zelensky
Donald Trump y Volodimir Zelensky se reúnen este jueves en Davos para discutir propuestas de paz con Rusia (EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este jueves con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en un contexto de emergencia energética en Kiev, ataques rusos a la infraestructura crítica y contactos diplomáticos paralelos entre Washington y Moscú para explorar una salida al conflicto iniciado en febrero de 2022.

La reunión se produce mientras unos 4.000 edificios en Kiev carecen de calefacción y casi el 60% de la capital permanece sin electricidad, según declaraciones de Zelensky tras varios días de bombardeos rusos contra la red eléctrica del país. Con temperaturas que descendieron por debajo de los 20 grados Celsius bajo cero, Ucrania afrontó uno de los inviernos más fríos en años, lo que agravó la situación humanitaria y operativa en plena guerra.

Trump confirmó el encuentro durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. “Quiero detenerlo”, expresó en referencia a los combates. “Es una guerra horrible”, agregó. Más tarde, sostuvo que Rusia y Ucrania serían “estúpidos” si no alcanzaban un acuerdo de paz y afirmó que “demasiadas personas están muriendo” por el conflicto.

El mandatario estadounidense señaló que tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como Zelensky se encontraban cerca de un entendimiento. “Creo que están en un punto en el que pueden unirse y cerrar un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos; eso vale para ambos”, dijo durante un intercambio con un moderador tras su discurso en Davos.

“Quiero detenerlo”, expresó el líder
“Quiero detenerlo”, expresó el líder republicano el miércoles en el Foro Económico Mundial (REUTERS)

La confirmación del encuentro se dio luego de versiones contradictorias sobre la presencia de Zelensky en Suiza. Trump afirmó ante líderes mundiales que se reuniría con su par ucraniano “hoy (miércoles)” e incluso sugirió que “podría estar en la audiencia”. Sin embargo, el asesor presidencial Dmytro Lytvyn contradijo esa afirmación. “El presidente está en Kiev”, declaró a periodistas, en referencia a la situación de apagones y falta de calefacción en amplios sectores de la capital tras los ataques rusos.

Consultado posteriormente por la fecha del encuentro, Trump aclaró: “Creo que es mañana (jueves)”.

En paralelo, se espera la llegada a Moscú de delegados del presidente estadounidense para mantener conversaciones con Vladimir Putin. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, señaló a The Associated Press que planea discutir propuestas de paz con el mandatario ruso y dialogar con una delegación ucraniana. “Necesitamos paz”, expresó Witkoff en Davos.

Putin confirmó que Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunirán con él en Moscú este jueves. El presidente ruso indicó que Moscú y Washington analizan, entre otros asuntos, la posibilidad de utilizar activos rusos congelados en Estados Unidos para la reconstrucción de territorios dañados una vez alcanzado un acuerdo de paz.

Durante su intervención en Davos, Trump también lanzó críticas contra la OTAN y cuestionó los beneficios de la alianza para Estados Unidos. “¿Qué obtiene Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, además de muerte, destrucción y enormes cantidades de efectivo que van a personas que no aprecian lo que hacemos?”, afirmó. “No lo aprecian. Hablo de la OTAN, hablo de Europa”, añadió.

El enviado especial de Estados
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, declaró a The Associated Press que planeaba discutir propuestas de paz con el mandatario ruso (REUTERS)

Además, sostuvo que Estados Unidos se encontraba “muy lejos” de Ucrania y que no necesitaba involucrarse para asegurar el fin del conflicto. “Tenemos un gran y hermoso océano que nos separa. No tenemos nada que ver con esto”, dijo.

Zelensky, por su parte, expresó preocupación por una posible pérdida de foco internacional sobre la invasión rusa. “Me preocupa cualquier pérdida de enfoque durante una guerra a gran escala”, declaró el martes, al referirse a la atención que generó en Davos la postura de Trump sobre Groenlandia.

En el plano interno, el Gabinete de Ministros de Ucrania destinó 2.560 millones de grivnas, cerca de 60 millones de dólares, de un fondo de reserva para la compra de generadores, anunció la primera ministra Yuliia Svyrydenko.

Desde la OTAN, el secretario general Mark Rutte instó a los jefes militares de la alianza a presionar a sus gobiernos para suministrar sistemas de defensa aérea a Ucrania. “Por favor, utilicen su influencia para ayudar a sus jefes políticos a hacer aún más”, afirmó. “Analicen a fondo sus reservas para ver qué más pueden aportar a Ucrania, en particular interceptores de defensa aérea. Ahora es el momento”, agregó.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Donald TrumpVolodimir ZelenskyGuerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaEstados UnidosVladimir PutinDavosÚltimas noticia América

Últimas Noticias

Putin declaró que Rusia podría destinar sus activos congelados en EEUU a la reconstrucción de Ucrania tras la firma de un acuerdo de paz

“Estamos discutiendo esta posibilidad con representantes de la administración estadounidense”, afirmó el líder del Kremlin durante una reunión con el Consejo de Seguridad ruso

Putin declaró que Rusia podría

La UE alertó que los ataques de Rusia a subestaciones ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían advertencias de la OIEA

“Moscú está creando riesgos de apagón en instalaciones nucleares, incluidas Chernóbil y otras centrales nucleares”, expresó en un comunicado difundido en redes sociales la portavoz de Exteriores del bloque, Anitta Hipper, quien calificó los ataques de “imprudentes”

La UE alertó que los

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor

Organizaciones de derechos humanos advierten que el número de víctimas podría superar las 25.000

Irán reconoció que murieron más

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos

Un ataque aéreo israelí alcanzó un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción mientras los reporteros documentaban distribución de ayuda humanitaria. El incidente eleva a casi 220 el número de periodistas palestinos asesinados desde octubre de 2023

Israel lanzó ataques en la

Alemania detuvo a una empresaria germano-ucraniana acusada de espiar para Rusia desde 2023

La sospechosa habría recopilado información sobre ayuda militar a Ucrania y tecnología de drones con ayuda de dos exoficiales alemanes, en un caso que evidencia la intensificación de las actividades de inteligencia rusa en Europa

Alemania detuvo a una empresaria
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nueve perros rescatados del Refugio

Nueve perros rescatados del Refugio Franciscano ya fueron dados de alta médica

Resultados Baloto y Revancha miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo de HOY

Precio del aceite de oliva en España este 22 de enero

Volvieron a detener a las chicas que participaron del brutal ataque a un joven en La Plata

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy jueves 22 de enero

INFOBAE AMÉRICA
El legado cultural de Valentino,

El legado cultural de Valentino, en manos de su histórico socio, Giancarlo Giammeti

Siria anuncia la captura de 81 presos de Estado Islámico tras su "fuga" de una cárcel del noreste

Cimic (ACS) cierra la venta del 50% de su negocio de transporte en Australia por 287 millones de euros

Rusia derriba 31 drones ucranianos de ala fija en las últimas 12 horas

Julio Iglesias rompe el silencio y publica unas conversaciones con las mujeres que lo han denunciado

ENTRETENIMIENTO

Phil Collins revela su complicado

Phil Collins revela su complicado estado de salud, con operaciones de rodilla y problemas de riñón: “Quizá he estado bebiendo demasiado”

El lado oscuro de Tigger: La complicada vida de Paul Winchell, la voz original del personaje de ‘Winnie the Pooh’

Arrestan a la expareja de Djimon Hounsou tras denuncia por presunta agresión

Oona Chaplin contó cómo se preparó para dar vida a Varang en Avatar: “La música metal me ayudó a conectar con la rabia”

Jenny Slate defiende a Blake Lively de Justin Baldoni en medio de su pleito legal: “Es un falso aliado”