Donald Trump y Volodimir Zelensky se reúnen este jueves en Davos para discutir propuestas de paz con Rusia (EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este jueves con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en un contexto de emergencia energética en Kiev, ataques rusos a la infraestructura crítica y contactos diplomáticos paralelos entre Washington y Moscú para explorar una salida al conflicto iniciado en febrero de 2022.

La reunión se produce mientras unos 4.000 edificios en Kiev carecen de calefacción y casi el 60% de la capital permanece sin electricidad, según declaraciones de Zelensky tras varios días de bombardeos rusos contra la red eléctrica del país. Con temperaturas que descendieron por debajo de los 20 grados Celsius bajo cero, Ucrania afrontó uno de los inviernos más fríos en años, lo que agravó la situación humanitaria y operativa en plena guerra.

Trump confirmó el encuentro durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. “Quiero detenerlo”, expresó en referencia a los combates. “Es una guerra horrible”, agregó. Más tarde, sostuvo que Rusia y Ucrania serían “estúpidos” si no alcanzaban un acuerdo de paz y afirmó que “demasiadas personas están muriendo” por el conflicto.

El mandatario estadounidense señaló que tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como Zelensky se encontraban cerca de un entendimiento. “Creo que están en un punto en el que pueden unirse y cerrar un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos; eso vale para ambos”, dijo durante un intercambio con un moderador tras su discurso en Davos.

“Quiero detenerlo”, expresó el líder republicano el miércoles en el Foro Económico Mundial (REUTERS)

La confirmación del encuentro se dio luego de versiones contradictorias sobre la presencia de Zelensky en Suiza. Trump afirmó ante líderes mundiales que se reuniría con su par ucraniano “hoy (miércoles)” e incluso sugirió que “podría estar en la audiencia”. Sin embargo, el asesor presidencial Dmytro Lytvyn contradijo esa afirmación. “El presidente está en Kiev”, declaró a periodistas, en referencia a la situación de apagones y falta de calefacción en amplios sectores de la capital tras los ataques rusos.

Consultado posteriormente por la fecha del encuentro, Trump aclaró: “Creo que es mañana (jueves)”.

En paralelo, se espera la llegada a Moscú de delegados del presidente estadounidense para mantener conversaciones con Vladimir Putin. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, señaló a The Associated Press que planea discutir propuestas de paz con el mandatario ruso y dialogar con una delegación ucraniana. “Necesitamos paz”, expresó Witkoff en Davos.

Putin confirmó que Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunirán con él en Moscú este jueves. El presidente ruso indicó que Moscú y Washington analizan, entre otros asuntos, la posibilidad de utilizar activos rusos congelados en Estados Unidos para la reconstrucción de territorios dañados una vez alcanzado un acuerdo de paz.

Durante su intervención en Davos, Trump también lanzó críticas contra la OTAN y cuestionó los beneficios de la alianza para Estados Unidos. “¿Qué obtiene Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, además de muerte, destrucción y enormes cantidades de efectivo que van a personas que no aprecian lo que hacemos?”, afirmó. “No lo aprecian. Hablo de la OTAN, hablo de Europa”, añadió.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, declaró a The Associated Press que planeaba discutir propuestas de paz con el mandatario ruso (REUTERS)

Además, sostuvo que Estados Unidos se encontraba “muy lejos” de Ucrania y que no necesitaba involucrarse para asegurar el fin del conflicto. “Tenemos un gran y hermoso océano que nos separa. No tenemos nada que ver con esto”, dijo.

Zelensky, por su parte, expresó preocupación por una posible pérdida de foco internacional sobre la invasión rusa. “Me preocupa cualquier pérdida de enfoque durante una guerra a gran escala”, declaró el martes, al referirse a la atención que generó en Davos la postura de Trump sobre Groenlandia.

En el plano interno, el Gabinete de Ministros de Ucrania destinó 2.560 millones de grivnas, cerca de 60 millones de dólares, de un fondo de reserva para la compra de generadores, anunció la primera ministra Yuliia Svyrydenko.

Desde la OTAN, el secretario general Mark Rutte instó a los jefes militares de la alianza a presionar a sus gobiernos para suministrar sistemas de defensa aérea a Ucrania. “Por favor, utilicen su influencia para ayudar a sus jefes políticos a hacer aún más”, afirmó. “Analicen a fondo sus reservas para ver qué más pueden aportar a Ucrania, en particular interceptores de defensa aérea. Ahora es el momento”, agregó.

(Con información de AFP)