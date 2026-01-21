Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla

Miembros de las fuerzas armadas danesas practican la búsqueda de posibles amenazas durante un ejercicio militar mientras unidades de la guardia nacional danesa, sueca y noruega, junto con tropas danesas, alemanas y francesas, participan en ejercicios militares conjuntos en Kangerlussuaq, Groenlandia, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El ejército danés desplegó el miércoles unidades de élite en Groenlandia, un territorio autónomo danés cuya importancia geopolítica ha crecido en los últimos años y que ha sido objetivo de interés por parte de Donald Trump. Según el Comando Ártico Danés, por primera vez, especialistas de la unidad de fuerzas especiales Jaegerkorpset operan en la costa de Blosseville, una de las regiones más agrestes del territorio. El despliegue responde a la intención de reforzar la presencia en el Ártico, en un contexto marcado por la competencia internacional en la región.

En paralelo, la fragata danesa Peter Willemoes participa en el ejercicio militar Arctic Endurance, que reúne a fuerzas de varios países europeos y que comenzó la semana pasada en Groenlandia, de acuerdo con la emisora danesa DR. Además, la fragata francesa Bretagne está realizando maniobras conjuntas con el buque danés Thetis en el Atlántico Norte, indicó el Comando Ártico.

Mientras tanto, el gobierno de Groenlandia difundió el miércoles una nueva guía destinada a la población para afrontar posibles situaciones de crisis. Según explicó el ministro de Autosuficiencia, Peter Borg, el documento constituye una “póliza de seguro” a la que esperan no tener que recurrir. La guía, presentada en una conferencia de prensa en Nuuk, recomienda almacenar alimentos y agua para cinco días, así como armas de caza, munición y equipo de pesca. El material fue elaborado “ante la realidad de cortes de energía de diferente duración”, según detalló el gobierno groenlandés.

La población de Groenlandia, compuesta por unas 57.000 personas, en su mayoría inuit, mantiene una tradición de subsistencia basada en la caza y la pesca. Según una encuesta realizada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se opone a la integración con Estados Unidos, mientras que solo el 6% la apoya.

En el ámbito internacional, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró este miércoles en el Foro de Davos su interés en adquirir Groenlandia, argumentando la necesidad de contrarrestar la influencia de Rusia y China en el Ártico y preservar la estabilidad global, según declaraciones recogidas por DR y el gobierno groenlandés. Trump aseguró que “no utilizará la fuerza” para tomar la isla, pero exigió el inicio de “negociaciones inmediatas” para su adquisición, gesto que ha generado inquietud entre aliados europeos y de la OTAN.

Un avión de la Real Fuerza Aérea Danesa con personal militar aterriza en el aeropuerto de Nuuk, Groenlandia, el 14 de enero de 2026. REUTERS/Janis Laizans

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, descartó el martes la posibilidad de una operación militar contra el territorio, aunque subrayó la necesidad de estar preparados ante cualquier eventualidad.

Carney y Rutte se comprometen a la “soberanía e integridad” de Dinamarca y Groenlandia

Fuerzas militares danesas participan en un ejercicio con cientos de tropas de varios países europeos miembros de la OTAN en el océano Ártico, en Nuuk, Groenlandia, el lunes 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reafirmaron su respaldo a la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia, durante una reunión mantenida este miércoles en los márgenes del Foro de Davos, según un comunicado difundido por la Oficina del Primer Ministro de Canadá. Entre los temas tratados destacaron la “prueba” que enfrenta la Alianza Atlántica ante los intentos de Washington de adquirir Groenlandia, así como la importancia de la seguridad en el Ártico, el gasto en defensa y la situación en Ucrania.

En el encuentro, Carney y Rutte subrayaron que cualquier decisión sobre el futuro de Groenlandia corresponde exclusivamente a Groenlandia y Dinamarca, de acuerdo con el comunicado oficial. Si bien el texto no menciona explícitamente a Estados Unidos ni al presidente Donald Trump, ambos calificaron como una “prueba” la coyuntura actual que afronta la alianza militar por los intentos estadounidenses de adquirir la isla.

Los mandatarios indicaron que la primera respuesta ante este desafío debe ser garantizar la seguridad del Ártico, lo que implica acelerar nuevas inversiones en el flanco noroccidental de la OTAN. Carney recordó a Rutte que Canadá está en pleno proceso de cuadruplicar su gasto en defensa durante las próximas décadas, incluyendo el refuerzo de la soberanía canadiense sobre sus zonas árticas.

Durante la reunión, Carney y Rutte dialogaron también sobre la situación en Ucrania y las conversaciones de paz, reiterando la importancia del respaldo de la OTAN para el avance de la paz y la seguridad en el país afectado por la invasión rusa, según el comunicado difundido por la Oficina del Primer Ministro de Canadá.

(Con información de EFE y AFP)