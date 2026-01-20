Mundo

Israel advirtió que responderá con una fuerza “sin precedentes” frente a cualquier intento de dañar al país

El jefe del Estado Mayor aseguró que el Ejército está preparado para un escenario de guerra por sorpresa, mientras el primer ministro endurece el discurso en medio de la escalada regional y las protestas en la República Islámica

Guardar
El jefe del Estado Mayor
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, saluda durante el funeral del difunto soldado israelí rehén Hadar Goldin en el cementerio militar de Kfar Saba, Israel, el 11 de noviembre de 2025 (ABIR SULTAN/Pool vía REUTERS)

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó este lunes que las Fuerzas de Defensa están listas para emplear una fuerza ofensiva “sin precedentes” frente a cualquier intento de dañar al país, en un contexto de tensión creciente con Irán y de advertencias cruzadas en la región.

Zamir realizó las declaraciones durante una visita a la sede del Comando del Frente Interno, responsable de establecer las directrices de seguridad para la población civil en situaciones de crisis. Allí sostuvo que el Ejército israelí se encuentra “listo en defensa: cualificado, entrenado y alerta”.

El alto mando militar subrayó que Israel enfrenta actualmente “amenazas multifrente”, una referencia habitual a los riesgos simultáneos provenientes de actores estatales y no estatales en la región, en particular Irán y sus aliados. En ese marco, remarcó que la planificación contempla escenarios de alta intensidad y respuestas rápidas.

Zamir señaló además que las lecciones extraídas de la llamada Operación León Naciente —la ofensiva israelí contra objetivos iraníes en junio de 2025— ya han sido incorporadas a la doctrina militar. Como resultado, dijo, el Ejército se prepara para la posibilidad de una “guerra por sorpresa”, un concepto central en la estrategia defensiva israelí desde la guerra de Yom Kipur de 1973.

23/08/2025 Militares israelíes en la
23/08/2025 Militares israelíes en la Franja de Gaza POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

Poco antes, el primer ministro Benjamín Netanyahu utilizó un tono similar durante una intervención en la Knéset, el Parlamento israelí. Allí advirtió que si Irán comete “un error” y ataca a Israel, la respuesta será de una fuerza “sin precedentes”, alineando el discurso político con el mensaje del estamento militar.

Las declaraciones se producen en un momento especialmente delicado para Teherán. Irán atraviesa una nueva ola de protestas antigubernamentales, reprimidas por las fuerzas de seguridad, mientras Estados Unidos ha elevado la presión retórica y ha amenazado con posibles acciones contra la República Islámica en ese contexto.

Netanyahu aludió directamente a esa inestabilidad interna al afirmar que “nadie puede predecir lo que sucederá en Irán en el futuro, pero no volverá a ser como antes”. La frase apunta tanto a la situación doméstica iraní como a su proyección regional, marcada por el apoyo a grupos terroristas en Líbano, Siria, Gaza y Yemen.

Foto archivo. Caza F15 de
Foto archivo. Caza F15 de Israel EPA PHOTO/EPA/ISRAELI DEFENSE FORCES/HANDOUT PHOTO/[HANDOUT PHOTO/]

Israel considera a Irán su principal amenaza estratégica, en particular por el desarrollo del programa nuclear iraní y por el respaldo de Teherán a organizaciones como Hezbollah y Hamas. En los últimos años, el enfrentamiento se ha manifestado a través de ataques encubiertos, operaciones cibernéticas y acciones militares indirectas.

La referencia a un escenario “multifrente” refleja el temor israelí a un conflicto simultáneo en varios teatros: la frontera norte con Líbano, Gaza, Cisjordania y posibles ataques directos o indirectos desde territorio iraní. Ese diagnóstico ha llevado al Ejército a reforzar su preparación defensiva y ofensiva.

Desde Teherán, las autoridades han rechazado reiteradamente las advertencias israelíes y estadounidenses, aunque la tensión verbal ha ido en aumento. La posibilidad de un error de cálculo, en un contexto de protestas internas y presión externa sobre Irán, preocupa a analistas regionales.

El endurecimiento del discurso en Jerusalén busca reforzar la disuasión, pero también deja en claro que la escalada retórica se apoya en una planificación militar que asume escenarios extremos en un Medio Oriente cada vez más volátil.

Temas Relacionados

IsraelIránMedio Oriente

Últimas Noticias

Dinamarca pidió a la OTAN reforzar la vigilancia en Groenlandia en medio de las tensiones con Estados Unidos

La propuesta cuenta con el respaldo del gobierno de la isla y busca definir un marco de cooperación ante las disputas con Washington sobre el territorio ártico

Dinamarca pidió a la OTAN

Donald Trump habló con el presidente de Siria sobre los derechos de los kurdos y la lucha contra el Estado Islámico

La conversación entre Ahmed al Shara y Donald Trump se produce después de un alto el fuego frágil en el noreste y en medio de negociaciones para integrar territorios y fuerzas locales al Estado sirio

Donald Trump habló con el

Represión en Irán: el régimen amenazó con “castigos decisivos” a los responsables de la ola de protestas que sacude el país

Los ayatollahs justificaron el endurecimiento de la respuesta en supuestos “actos terroristas”, mientras organismos de derechos humanos alertaron sobre miles de detenidos, ejecuciones y un prolongado bloqueo de internet

Represión en Irán: el régimen

El ejército sirio toma el control de zonas clave tras el acuerdo con las fuerzas kurdas

Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno interino sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias, el ejército consolidó su presencia en el norte y este de Siria, en medio de combates y denuncias por la liberación de yihadistas

El ejército sirio toma el

El primer ministro francés Sébastien Lecornu enfrenta una prueba clave tras aprobar el presupuesto sin consenso

El recurso al artículo 49.3 por parte del gobierno francés intensifica la crisis política, con la estabilidad del Ejecutivo en juego y nuevos desafíos por parte de la oposición en la Asamblea Nacional

El primer ministro francés Sébastien
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así quedó el UTV en

Así quedó el UTV en el que viajaba Bastián tras chocar con una camioneta en Pinamar: las fotos minutos después del accidente

Fiscalía investiga nuevo atentado contra Armonía 10, ¿qué medidas se han dispuesto para hallar a los responsables?

Vinculan a proceso al exalcalde y dos exfuncionarios más de San Juan Lajarcia, Oaxaca, por violencia política de género

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Colpensiones y los fondos de ahorro definieron el calendario de pagos de pensiones para más de dos millones de personas en 2026

INFOBAE AMÉRICA
Dinamarca pidió a la OTAN

Dinamarca pidió a la OTAN reforzar la vigilancia en Groenlandia en medio de las tensiones con Estados Unidos

La oposición queda excluida del Parlamento de Benín en las elecciones legislativas

Veinte heridos -uno grave- al derrumbarse un piso en París donde se celebraba una fiesta

El fiscal de Teherán afirma que los castigos contra manifestantes serán “firmes y rápidos”

Exceltur aboga por una gobernanza turística "institucionalizada" y reformular la promoción exterior

ENTRETENIMIENTO

‘Heated Rivalry’ inspiró a un

‘Heated Rivalry’ inspiró a un jugador profesional de hockey a salir del clóset

La razón por la que Gwyneth Paltrow estaba nerviosa por las escenas de sexo junto a Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’

Así se siente Nicole Kidman tras finalizar su divorcio de Keith Urban: “Está renovada y optimista”

Noel Gallagher alimentó las expectativas sobre el próximo álbum de Oasis

Emma Stone habló de su papel en Pobres criaturas: “Si tuviera la oportunidad de volver a interpretar a Bella para siempre, lo haría”