Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

El presidente estadounidense Donald Trump habla con el presidente francés Emmanuel Macron durante una cumbre en Egipto. Macron solicitará a la UE activar su "instrumento anti-coerción" si Estados Unidos impone aranceles en el enfrentamiento sobre Groenlandia. (Yoan Valat/Pool via REUTERS)

El presidente francés Emmanuel Macron solicitará a la Unión Europea que active su poderoso “instrumento anti-coerción” si Estados Unidos impone aranceles en el enfrentamiento sobre Groenlandia, según informó su equipo el domingo.

El arma del bloque, nunca antes utilizada y apodada su “bazuca” comercial, permite frenar las importaciones de bienes y servicios. Se ha invocado como una forma de contraatacar en materia de tecnología y comercio, y ahora el territorio danés que el presidente estadounidense Donald Trump quiere adquirir.

El Instrumento Anti-Coerción fue adoptado por la UE en 2023 como respuesta a situaciones en las que un país intenta presionar al bloque mediante medidas económicas con fines políticos. Entre las contramedidas figuran la imposición de aranceles, restricciones al comercio de servicios, limitaciones a la propiedad intelectual y restricciones al acceso a la inversión extranjera directa y a la contratación pública. A diferencia de otras acciones conjuntas, este mecanismo no requiere unanimidad de voto, sino solo una mayoría cualificada de los Estados miembros, lo que agiliza la respuesta y evita posibles vetos. Una vez activado, el procedimiento no debería demorarse más de ocho meses.

Los países europeos se movilizan

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa Vivian Motzfeldt en conferencia de prensa. Rasmussen inició el domingo una visita diplomática a Noruega, Reino Unido y Suecia para discutir la seguridad ártica. (AP Foto/John McDonnell)

Los gobiernos europeos se movilizaron este domingo para buscar una respuesta conjunta a Trump, quien amenazó con aumentar los aranceles a los países que se oponen a que Estados Unidos se haga con Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Desde su regreso al poder hace un año, el presidente estadounidense insiste en querer tomar el control de la enorme isla, situada entre América del Norte y Europa, alegando motivos de seguridad nacional ante los avances rusos y chinos en el Ártico.

El sábado elevó aún más el tono, en reacción al envío en los últimos días de un pequeño contingente de militares europeos a la isla para dar apoyo a unas maniobras danesas.

“Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia se han desplazado a Groenlandia con fines desconocidos. Estos países, que están jugando a un juego extremadamente peligroso, han introducido un nivel de riesgo que no es viable ni sostenible”, escribió Trump en Truth Social.

Gente protesta contra la estrategia de Donald Trump hacia Groenlandia ante el consulado estadounidense en Nuuk. Según una encuesta de enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos. (AP foto/Evgeniy Maloletka)

Irritado por este despliegue de fuerzas, el presidente estadounidense amenazó a esos países con imponerles nuevos aranceles hasta que “se llegue a un acuerdo para la compra completa e íntegra de Groenlandia”. Los aranceles del 10% entrarían en vigor el 1 de febrero y podrían elevarse al 25% el 1 de junio.

Frente a estas amenazas, los embajadores de la Unión Europea se reunieron de urgencia el domingo en Bruselas, mientras que Macron tiene previsto reunirse con sus homólogos europeos para abordar esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.

Paralelamente, el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, inició el domingo una visita diplomática a Noruega, Reino Unido y Suecia, tres aliados cercanos y miembros de la OTAN, para discutir el fortalecimiento del papel de la Alianza en la seguridad de la región ártica.

Meloni se ofrece para mediar

La primera ministra italiana Giorgia Meloni calificó de "error" la amenaza arancelaria de Trump y dijo que habló con el presidente estadounidense para expresarle su posición. (Europa Press)

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó la amenaza arancelaria de Trump como un “error” el domingo, añadiendo que le había comunicado sus opiniones. “Creo que imponer nuevas sanciones hoy sería un error”, dijo Meloni a periodistas durante un viaje a Seúl. “Hablé con Donald Trump hace unas horas y le dije lo que pienso, y hablé con el secretario general de la OTAN, quien confirmó que la OTAN está comenzando a trabajar en este tema”.

Sin embargo, la primera ministra, aliada de Trump en Europa, buscó minimizar el conflicto, diciendo a los periodistas que “ha habido un problema de entendimiento y comunicación” entre Europa y Estados Unidos relacionado con la isla ártica.

Meloni dijo que correspondía a la OTAN asumir un papel activo en la creciente crisis. “La OTAN es el lugar donde debemos intentar organizar juntos elementos disuasorios contra interferencias que pueden ser hostiles en un territorio que es claramente estratégico”, dijo a los reporteros.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza los aranceles en sus relaciones internacionales para ejercer presión y lograr sus objetivos, incluso con los socios tradicionales de Washington. Pero en este caso se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados dentro de la Alianza Atlántica para apoderarse de un territorio vinculado a uno de sus socios, Dinamarca, un país soberano y democrático.

El sábado, varios miles de personas se manifestaron en Copenhague y en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar estas ambiciones territoriales, coreando “¡Groenlandia no está en venta!”. Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos, mientras que solo el 6% está a favor.