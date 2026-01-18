Mundo

Francia solicitará activar la “bazuca” comercial de la UE en respuesta a los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

Emmanuel Macron solicitará el uso del poderoso instrumento anti-coerción del bloque europeo, nunca antes utilizado, en caso de que Estados Unidos imponga los gravámenes del 10% a partir del 1 de febrero a ocho países que rechazan sus planes sobre la isla

Guardar
El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump habla con el presidente francés Emmanuel Macron durante una cumbre en Egipto. Macron solicitará a la UE activar su "instrumento anti-coerción" si Estados Unidos impone aranceles en el enfrentamiento sobre Groenlandia. (Yoan Valat/Pool via REUTERS)

El presidente francés Emmanuel Macron solicitará a la Unión Europea que active su poderoso “instrumento anti-coerción” si Estados Unidos impone aranceles en el enfrentamiento sobre Groenlandia, según informó su equipo el domingo.

El arma del bloque, nunca antes utilizada y apodada su “bazuca” comercial, permite frenar las importaciones de bienes y servicios. Se ha invocado como una forma de contraatacar en materia de tecnología y comercio, y ahora el territorio danés que el presidente estadounidense Donald Trump quiere adquirir.

El Instrumento Anti-Coerción fue adoptado por la UE en 2023 como respuesta a situaciones en las que un país intenta presionar al bloque mediante medidas económicas con fines políticos. Entre las contramedidas figuran la imposición de aranceles, restricciones al comercio de servicios, limitaciones a la propiedad intelectual y restricciones al acceso a la inversión extranjera directa y a la contratación pública. A diferencia de otras acciones conjuntas, este mecanismo no requiere unanimidad de voto, sino solo una mayoría cualificada de los Estados miembros, lo que agiliza la respuesta y evita posibles vetos. Una vez activado, el procedimiento no debería demorarse más de ocho meses.

Los países europeos se movilizan

El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa Vivian Motzfeldt en conferencia de prensa. Rasmussen inició el domingo una visita diplomática a Noruega, Reino Unido y Suecia para discutir la seguridad ártica. (AP Foto/John McDonnell)

Los gobiernos europeos se movilizaron este domingo para buscar una respuesta conjunta a Trump, quien amenazó con aumentar los aranceles a los países que se oponen a que Estados Unidos se haga con Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Desde su regreso al poder hace un año, el presidente estadounidense insiste en querer tomar el control de la enorme isla, situada entre América del Norte y Europa, alegando motivos de seguridad nacional ante los avances rusos y chinos en el Ártico.

El sábado elevó aún más el tono, en reacción al envío en los últimos días de un pequeño contingente de militares europeos a la isla para dar apoyo a unas maniobras danesas.

“Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia se han desplazado a Groenlandia con fines desconocidos. Estos países, que están jugando a un juego extremadamente peligroso, han introducido un nivel de riesgo que no es viable ni sostenible”, escribió Trump en Truth Social.

Gente protesta contra la estrategia
Gente protesta contra la estrategia de Donald Trump hacia Groenlandia ante el consulado estadounidense en Nuuk. Según una encuesta de enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos. (AP foto/Evgeniy Maloletka)

Irritado por este despliegue de fuerzas, el presidente estadounidense amenazó a esos países con imponerles nuevos aranceles hasta que “se llegue a un acuerdo para la compra completa e íntegra de Groenlandia”. Los aranceles del 10% entrarían en vigor el 1 de febrero y podrían elevarse al 25% el 1 de junio.

Frente a estas amenazas, los embajadores de la Unión Europea se reunieron de urgencia el domingo en Bruselas, mientras que Macron tiene previsto reunirse con sus homólogos europeos para abordar esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.

Paralelamente, el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, inició el domingo una visita diplomática a Noruega, Reino Unido y Suecia, tres aliados cercanos y miembros de la OTAN, para discutir el fortalecimiento del papel de la Alianza en la seguridad de la región ártica.

Meloni se ofrece para mediar

La primera ministra italiana Giorgia
La primera ministra italiana Giorgia Meloni calificó de "error" la amenaza arancelaria de Trump y dijo que habló con el presidente estadounidense para expresarle su posición. (Europa Press)

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó la amenaza arancelaria de Trump como un “error” el domingo, añadiendo que le había comunicado sus opiniones. “Creo que imponer nuevas sanciones hoy sería un error”, dijo Meloni a periodistas durante un viaje a Seúl. “Hablé con Donald Trump hace unas horas y le dije lo que pienso, y hablé con el secretario general de la OTAN, quien confirmó que la OTAN está comenzando a trabajar en este tema”.

Sin embargo, la primera ministra, aliada de Trump en Europa, buscó minimizar el conflicto, diciendo a los periodistas que “ha habido un problema de entendimiento y comunicación” entre Europa y Estados Unidos relacionado con la isla ártica.

Meloni dijo que correspondía a la OTAN asumir un papel activo en la creciente crisis. “La OTAN es el lugar donde debemos intentar organizar juntos elementos disuasorios contra interferencias que pueden ser hostiles en un territorio que es claramente estratégico”, dijo a los reporteros.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump utiliza los aranceles en sus relaciones internacionales para ejercer presión y lograr sus objetivos, incluso con los socios tradicionales de Washington. Pero en este caso se trata de una amenaza sin precedentes: Estados Unidos, pilar de la OTAN, amenaza con sanciones a sus aliados dentro de la Alianza Atlántica para apoderarse de un territorio vinculado a uno de sus socios, Dinamarca, un país soberano y democrático.

El sábado, varios miles de personas se manifestaron en Copenhague y en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar estas ambiciones territoriales, coreando “¡Groenlandia no está en venta!”. Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se oponen a la anexión de la isla a Estados Unidos, mientras que solo el 6% está a favor.

Temas Relacionados

GroenlandiaUnión EuropeaUEEstados UnidosArancelesFranciaEmmanuel MacronDonald TrumpGiorgia MeloniArticoDinamarcaOTANUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Los portugueses acuden a las urnas en unas elecciones presidenciales marcadas por el avance de la extrema derecha

Las encuestas estiman que André Ventura, líder del partido Chega (“Basta”), podría encabezar la primera vuelta pero perdería la segunda, independientemente de los otros candidatos a los que se enfrente

Los portugueses acuden a las

El régimen de Irán advirtió que los manifestantes detenidos sufrirán castigos “firmes y rápidos”

Ali Salehi, fiscal de Teherán, criticó a Donald Trump luego de que el presidente de Estados Unidos afirmara que la República Islámica había detenido la ejecución de 800 manifestantes: “Siempre dice tonterías sin fundamento”

El régimen de Irán advirtió

Zelensky reclamó acciones inmediatas a sus aliados ante el bloqueo deliberado de Rusia a las negociaciones de paz

Este domingo se reportaron múltiples bombardeos contra la infraestructura energética ucraniana, con ciudades enteras afectadas por cortes de luz y numerosos civiles entre las víctimas

Zelensky reclamó acciones inmediatas a

Ataques rusos con drones en Ucrania dejaron dos muertos, varios heridos y daños en zonas residenciales clave

Las autoridades las víctimas tras incursiones contra viviendas en Kharkiv y Sumy, mientras que en Odesa se registró un impacto en instalaciones estratégicas

Ataques rusos con drones en

Corea del Sur desplegará el “monstruoso” misil Hyunmoo-5, clave en su estrategia de disuasión nuclear frente al régimen norcoreano

Las autoridades militares buscan fortalecer su capacidad de respuesta convencional ante posibles ataques, mientras el ministro de Defensa solicitó aumentar de forma significativa el armamento ofensivo por la tensión con Corea del Norte

Corea del Sur desplegará el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ataque sicarial dejó un muerto

Ataque sicarial dejó un muerto y un herido en Cúcuta, las autoridades avanzan en las investigaciones

Resultados Baloto y Revancha hoy 17 de enero: Acumulado de $17.600 millones sorteo 2606

La princesa Eugenia rompe todo contacto con su padre, Andrés de Inglaterra, tras su escándalo con Epstein: “Ella lo ha apartado”

Mustang Dark Horse SC: el auto que saldrá a conquistar las pistas y el corazón de los amantes del V8

La gasolina más barata y más cara de Lima este 18 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Mueren 103 personas en choques entre Ejército sudanés y paramilitares en frontera con Chad

Presidente israelí celebra los lazos de unión con Honduras en encuentro con Asfura

Irán acusa a Estados Unidos de elevar la tensión con sus injerencias

Alcaraz calienta motores

Según Micron, el problema de la escasez de DRAM se encuentra en la variedad de densidades de estos módulos

ENTRETENIMIENTO

Los abogados de Timothy Busfield

Los abogados de Timothy Busfield cuestionan la credibilidad de los padres denunciantes

La interna menos conocida de The Beatles: el día que se enfrentaron Lennon y Harrison

Qué pasara con las estrellas de “Stranger Things” después de su épico final

Amanda Seyfried salvó a un miembro del equipo de ‘Dear John’ de beber la orina de Channing Tatum

La razón por la que Ben Affleck vomitaba entre tomas mientras filmaba una emotiva escena con Bruce Willis en ‘Armageddon’