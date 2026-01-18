Explosión en una planta industrial de China: al menos dos muertos y más de 60 heridos heridos

Una explosión en una fábrica en la región de Mongolia Interior de China causó la muerte de dos personas y dejó a otras 66 hospitalizadas el domingo.

La explosión, que envió densas columnas de humo al cielo, ocurrió en una planta de Baogang United Steel en la ciudad de Baotou alrededor de las 3 de la tarde hora local y causó temblores en las áreas circundantes, reportó la agencia oficial de noticias de China, Xinhua.

“A las 17:30 del domingo, las autoridades locales de gestión de emergencias y de rescate contra incendios informaron de dos fallecidos y cinco personas desaparecidas”, dijo Xinhua.

“Sesenta y seis personas han sido enviadas a hospitales para recibir tratamiento, tres de las cuales están en estado grave.”

Equipos de rescate se apresuraron al lugar y las autoridades aún están investigando la causa de la explosión, según informó la agencia.

Las imágenes en redes sociales mostraban techos derrumbados y escombros en la fábrica, enormes columnas de humo sobre sus cabezas y camiones de bomberos en el lugar.

Otros vídeos mostraban un objeto siendo lanzado al cielo mientras el humo salía de la fábrica y un gran trozo cilíndrico de metal que parecía haber salido de la planta entre los escombros de los edificios.

Imagen de la explosión.

Residentes a kilómetros de distancia informaron que la explosión sacudió sus casas y rompió ventanas.

La causa del incidente está siendo investigada, según Xinhua, mientras continúa la operación de rescate.

Los accidentes industriales son frecuentes en China, donde persisten protocolos de seguridad laxos y una aplicación insuficiente de los estándares existentes.

Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia de Hunan, en el centro de China, en junio, mató a nueve personas e hirió a otras 26.

En 2015, explosiones en almacenes que contenían productos químicos inflamables en la ciudad portuaria de Tianjin causaron la muerte de más de 170 personas y 700 más heridas.

(con información de AP, EFE y AFP)