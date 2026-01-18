Mundo

El régimen de Irán advirtió que un ataque contra el ayatollah Ali Khamenei significaría una declaración de guerra

El jefe de Estado Masud Pezeshkian lanzó una dura advertencia luego de que Estados Unidos condenara la brutal masacre que dejó miles de muertos en las protestas

Guardar
Trump dijo que Ali Khamenei
Trump dijo que Ali Khamenei "es un enfermo que mata a su pueblo" (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

El régimen de Irán advirtió este domingo que cualquier ataque contra el líder supremo Ali Khamenei sería considerado una declaración de guerra.

“Un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”, apuntó el jefe de Estado persa Masud Pezeshkian en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Su mensaje surge tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien pidió “un nuevo liderazgo” en Irán y responsabilizó al ayatollah por la represión y las miles muertes de manifestantes durante las recientes protestas.

El líder republicano acusó directamente a Khamenei de la “destrucción” del país. Señaló su responsabilidad en la respuesta estatal a las manifestaciones, originadas a finales de diciembre, que han provocado miles de víctimas y detenciones. Trump declaró que “gobernar va de respeto, no de miedo y muerte” y sostuvo que Irán está “completamente destruido por culpa de los actuales dirigentes”.

Masud Pezeshkian, jefe de Estado
Masud Pezeshkian, jefe de Estado del régimen iraní

Desde Teherán, el fiscal Ali Salehi respondió con dureza a Trump, calificando sus afirmaciones como “tonterías sin fundamento”. Además, advirtió que la Justicia iraní actuará “de forma firme, disuasoria y rápida” contra quienes participaron en las protestas. Salehi negó que se hubiese suspendido la ejecución de ochocientas personas detenidas y afirmó que numerosos casos han sido remitidos a los tribunales.

Durante un acto con la presencia de Khamenei, el propio líder supremo reconoció la muerte de “varios miles de personas” en las movilizaciones. Atribuyó los disturbios a un “complot estadounidense” y afirmó que Estados Unidos debe responder por los acontecimientos. Subrayó que no quedarán impunes los “criminales internos e internacionales” vinculados a estos sucesos.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos con sede fuera de Irán, como Human Rights Activists (HRANA), sitúan en 52 las ejecuciones ocurridas entre el 5 y el 14 de enero en 42 cárceles del país. Las autoridades mantienen un bloqueo de internet nacional desde el 8 de enero, dificultando la verificación independiente de los procesos judiciales y de las cifras oficiales.

De acuerdo con HRANA, al cierre del vigésimo día de protestas, el saldo ascendía a 3.090 muertos, 2.055 personas con lesiones graves y 22.123 arrestos en todo el territorio. Otros 3.882 casos de fallecidos seguían en revisión ante la falta de acceso libre a la información. Sin embargo, este domingo un funcionario iraní comentó a la agencia Reuters que ya habrían sido verificadas más de 5.000 víctimas.

Trump sostuvo que "es hora
Trump sostuvo que "es hora de buscar un nuevo liderazgo" para Irán (REUTERS/Kevin Lamarque)

La subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, explicó a CNN que la falta de acceso a datos y las restricciones a Internet dificultan la verificación de cifras, mientras que el grupo Hengaw, con sede en Noruega, aseguró que, aunque no se registran nuevas concentraciones, la fuerte presencia policial y militar persiste en las principales ciudades.

Imágenes verificadas muestran decenas de cadáveres en morgues de Teherán tras la represión.

El origen de las protestas estuvo marcado por la depreciación abrupta del rial y las manifestaciones iniciales de comerciantes en la capital. En pocos días, el movimiento se transformó en un reclamo nacional contra la República Islámica, alcanzando su punto máximo entre el 8 y el 9 de enero, con concentraciones multitudinarias y la intervención directa de las fuerzas de seguridad.

Khamenei reforzó su postura al declarar que la “nación iraní debe conjurar a quienes instigaron” los disturbios, insistiendo en la existencia de injerencia extranjera. Negó cualquier plan para iniciar un conflicto, aunque advirtió que habrá respuesta para los “delincuentes nacionales e internacionales”.

Temas Relacionados

Protestas en IránMasud PezeshkianAli KhameneiDonald TrumpBloqueo de internet en IránHRANAEjecuciones en Irán

Últimas Noticias

El jefe de la OTAN habló con Donald Trump en medio de las fricciones entre EEUU y sus aliados europeos por Groenlandia

Mark Rutte señaló que conversaron sobre la “situación de seguridad” en la isla y el Ártico. “Espero verlo en Davos a finales de esta semana”, expresó

El jefe de la OTAN

Un nuevo estudio analiza cómo viven los presos mayores condenados a cadena perpetua

La investigación revela los desafíos físicos, emocionales y sociales que enfrentan los internos de más de 50 años y cómo la esperanza se transforma en un recurso limitado tras los muros de la prisión

Un nuevo estudio analiza cómo

Explosión en una planta industrial de China: al menos dos muertos y más de 60 heridos heridos

El estallido ocurrió en una planta siderúrgica de Baotou; equipos de emergencia continúan la búsqueda de desaparecidos y la investigación de las causas

Explosión en una planta industrial

Scott Bessent aseguró que Europa acabará cediendo ante Trump sobre Groenlandia: “Proyectan debilidad”

El secretario del Tesoro estadounidense dijo que el continente necesita “del paraguas de seguridad” de su país y que el territorio es esencial para el nuevo sistema de defensa de Trump. Mientras tanto, Alemania retiró a sus tropas de la isla

Scott Bessent aseguró que Europa

El OIEA anunció el inicio de reparaciones “cruciales” en la línea eléctrica de la central de Zaporizhzhia ocupada por Rusia

Las labores para restaurar el suministro en la central nuclear más grande de Europa cuentan con supervisión internacional, tras un acuerdo temporal que permite el ingreso de técnicos ucranianos

El OIEA anunció el inicio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, en directo: cifras actualizadas de fallecidos y heridos

Santa Rosa, suspiro y Catedral: los nombres que reflejan el vínculo personal con Lima en su aniversario

Hoy No Circula para este lunes en CDMX y Edomex

Alcalde de Álvaro Obregón denuncia acoso e intimidación por parte de un motociclista presuntamente vinculado al PAN

La gasolina más barata y más cara de Lima este 18 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La policía de Guatemala sufre múltiples ataques que dejan siete agentes asesinados

Al menos cinco muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en el sur de España

El central uruguayo de River Plate Sebastián Boselli, cedido al Getafe

Trump se ofrece a mediar en la disputa de Egipto y Etiopía por reparto de aguas del Nilo

El candidato opositor Bobi Wine es trasladado "por la fuerza" a un "destino desconocido", según su partido

ENTRETENIMIENTO

Pamela Anderson habla de su

Pamela Anderson habla de su relación con Tommy Lee y el reencuentro que espera en la boda de su hijo

Peter Claffey lidera el nuevo spin-off de “Game of Thrones” y asume la presión de expandir Westeros

El problema crónico de salud que Sophie Turner descubrió mientras entrenaba para “Tomb Raider”

Finn Wolfhard se reunió con sus ex compañeros de “Stranger Things”: “Estamos listos para hacer películas de adultos”

Gwyneth Paltrow sintió nerviosismo por las escenas de sexo con Timothée Chalamet en “Marty Supreme”