El régimen de Irán advirtió que un ataque contra el ayatollah Ali Khamenei significaría una declaración de guerra

Trump dijo que Ali Khamenei "es un enfermo que mata a su pueblo" (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

El régimen de Irán advirtió este domingo que cualquier ataque contra el líder supremo Ali Khamenei sería considerado una declaración de guerra.

“Un ataque contra el gran líder de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní”, apuntó el jefe de Estado persa Masud Pezeshkian en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Su mensaje surge tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien pidió “un nuevo liderazgo” en Irán y responsabilizó al ayatollah por la represión y las miles muertes de manifestantes durante las recientes protestas.

El líder republicano acusó directamente a Khamenei de la “destrucción” del país. Señaló su responsabilidad en la respuesta estatal a las manifestaciones, originadas a finales de diciembre, que han provocado miles de víctimas y detenciones. Trump declaró que “gobernar va de respeto, no de miedo y muerte” y sostuvo que Irán está “completamente destruido por culpa de los actuales dirigentes”.

Masud Pezeshkian, jefe de Estado del régimen iraní

Desde Teherán, el fiscal Ali Salehi respondió con dureza a Trump, calificando sus afirmaciones como “tonterías sin fundamento”. Además, advirtió que la Justicia iraní actuará “de forma firme, disuasoria y rápida” contra quienes participaron en las protestas. Salehi negó que se hubiese suspendido la ejecución de ochocientas personas detenidas y afirmó que numerosos casos han sido remitidos a los tribunales.

Durante un acto con la presencia de Khamenei, el propio líder supremo reconoció la muerte de “varios miles de personas” en las movilizaciones. Atribuyó los disturbios a un “complot estadounidense” y afirmó que Estados Unidos debe responder por los acontecimientos. Subrayó que no quedarán impunes los “criminales internos e internacionales” vinculados a estos sucesos.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos con sede fuera de Irán, como Human Rights Activists (HRANA), sitúan en 52 las ejecuciones ocurridas entre el 5 y el 14 de enero en 42 cárceles del país. Las autoridades mantienen un bloqueo de internet nacional desde el 8 de enero, dificultando la verificación independiente de los procesos judiciales y de las cifras oficiales.

De acuerdo con HRANA, al cierre del vigésimo día de protestas, el saldo ascendía a 3.090 muertos, 2.055 personas con lesiones graves y 22.123 arrestos en todo el territorio. Otros 3.882 casos de fallecidos seguían en revisión ante la falta de acceso libre a la información. Sin embargo, este domingo un funcionario iraní comentó a la agencia Reuters que ya habrían sido verificadas más de 5.000 víctimas.

Trump sostuvo que "es hora de buscar un nuevo liderazgo" para Irán (REUTERS/Kevin Lamarque)

La subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, explicó a CNN que la falta de acceso a datos y las restricciones a Internet dificultan la verificación de cifras, mientras que el grupo Hengaw, con sede en Noruega, aseguró que, aunque no se registran nuevas concentraciones, la fuerte presencia policial y militar persiste en las principales ciudades.

Imágenes verificadas muestran decenas de cadáveres en morgues de Teherán tras la represión.

El origen de las protestas estuvo marcado por la depreciación abrupta del rial y las manifestaciones iniciales de comerciantes en la capital. En pocos días, el movimiento se transformó en un reclamo nacional contra la República Islámica, alcanzando su punto máximo entre el 8 y el 9 de enero, con concentraciones multitudinarias y la intervención directa de las fuerzas de seguridad.

Khamenei reforzó su postura al declarar que la “nación iraní debe conjurar a quienes instigaron” los disturbios, insistiendo en la existencia de injerencia extranjera. Negó cualquier plan para iniciar un conflicto, aunque advirtió que habrá respuesta para los “delincuentes nacionales e internacionales”.