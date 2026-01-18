El Ejército de Siria intensificó su ofensiva contra el principal bastión bajo control kurdo en el país tras los nuevos enfrentamientos

El Ejército sirio y las milicias kurdas también reanudaron los combates al este de Alepo (Europa Press)

El Ejército de Siria tomó el control de la ciudad de Tabqa y la presa del río Eúfrates, la más grande del país, tras una jornada de intensos enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Los combates continúan en las inmediaciones de la estratégica ciudad de Raqqa.

Previamente, las autoridades de Damasco ya habían informado avances en Tabqa, incluyendo la captura de yacimientos petrolíferos cercanos, el aeropuerto de la ciudad y varios puntos clave para el acceso terrestre.

La ofensiva siria se produce una semana después de que el Ejército y las FDS acordaran un alto el fuego en Alepo, que preveía la retirada de las milicias kurdo-árabes de la zona.

A raíz del acuerdo, las fuerzas del ejército sirio lanzaron operaciones en varias localidades al este de Alepo, forzando el repliegue de las FDS de ciudades como Deir Hafer y Maskana, y avanzando hasta las puertas de Raqqa, el principal bastión bajo control kurdo en el país. La presa de Tabqa está ubicada a unos 40 kilómetros de Raqqa y su captura permite al Gobierno sirio controlar la gestión del lago Asad, la mayor reserva de agua dulce del país.

Mientras tanto, las fuerzas kurdas informaron que mantienen enfrentamientos con el Ejército sirio en la ciudad de Mansoura, en la zona rural de Raqqa.

“Nuestras fuerzas están actualmente librando intensos enfrentamientos contra militantes de Damasco en la ciudad de Mansoura, como parte de los esfuerzos por repeler los ataques y proteger a los civiles”, señalaron las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en redes sociales.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) informaron la detención de tres personas acusadas de “sembrar el caos y socavar la seguridad en la ciudad de Tabqa abriendo fuego contra viviendas civiles”, y aseguraron haber tomado las medidas necesarias para preservar el orden.

Por su parte, el gobierno de Damasco denunció que las milicias kurdas ejecutaron a varios detenidos, “especialmente civiles”, y acusó a las FDS de violar el Derecho Internacional Humanitario al emplear civiles como “rehenes”. El ministro de Información, Hamza al Mustafá, responsabilizó a las FDS por estos hechos y afirmó que el gobierno se compromete a que los responsables rindan cuentas ante la justicia, al tiempo que instó a la comunidad internacional a condenar estos actos.

Según la agencia estatal SANA, más de 60 combatientes de las FDS se rindieron este sábado ante las fuerzas gubernamentales de Siria durante los ataques en las zonas rurales de Raqqa.

En paralelo a los enfrentamientos, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) pidió a Siria que detenga sus operaciones en las zonas de Alepo y Tabqa, y llamó a ambas partes a retomar el diálogo para buscar una solución al conflicto.

“También instamos a las fuerzas del gobierno sirio a cesar cualquier acción ofensiva en las zonas entre Alepo y Tabqa. La persecución agresiva contra (Estado Islámico) y la aplicación incesante de presión militar requieren trabajo en equipo entre los socios sirios, en coordinación con las fuerzas estadounidenses y de la coalición. Una Siria en paz consigo misma y con sus vecinos es esencial para la paz y la estabilidad en toda la región”, declaró el comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper.

