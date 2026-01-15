Militares europeos llegan a Groenlandia para apoyar a Dinamarca frente a la ambición de EEUU

Tropas danesas durante ejercicios militares en Kangerlussuaq, Groenlandia. Este jueves comenzó el despliegue de fuerzas de Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Países Bajos en el marco del ejercicio "Arctic Endurance", mientras Trump mantiene intacta su ambición de anexar el territorio. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Varios países europeos comienzan a desplegar militares en Groenlandia este jueves y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que la ambición de Estados Unidos de tomar este territorio danés del Ártico “sigue intacta”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con anexionar esa isla alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. La Casa Blanca afirmó que está considerando comprarla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reunieron el miércoles con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington.

El vicepresidente estadounidense JD Vance recorre la base espacial Pituffik en Groenlandia. El miércoles se reunió en Washington con los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia para abordar la seguridad en el Ártico. (Jim Watson/Pool via REUTERS)

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló en un comunicado este jueves que se está formando “un grupo de trabajo” para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

Pero “eso no cambia el hecho de que existe un desacuerdo fundamental, porque la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta”, dijo en una nota enviada a AFP.

“Es obviamente un asunto grave, y proseguimos con nuestros esfuerzos para impedir que ese escenario se haga realidad”, indicó Frederiksen.

Casas cubiertas de nieve en la costa de Nuuk, Groenlandia. En la capital de este territorio autónomo danés abundan las banderas rojas y blancas locales que adornan tiendas, casas, autos y autobuses como muestra de identidad ante las amenazas de anexión. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

En otro tono, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reiteró que “el diálogo y la diplomacia son el camino correcto a seguir” y celebró en una publicación en Facebook que las conversaciones están “en marcha”.

Dos aviones daneses con tropas aterrizaron el miércoles en Groenlandia y Dinamarca consiguió que varios países europeos desplieguen una misión militar de exploración.

Un avión de la Fuerza Aérea Real Danesa con personal militar aterriza en el aeropuerto de Nuuk, Groenlandia. Dos aviones daneses con tropas llegaron el miércoles como parte del refuerzo de la presencia militar danesa en respuesta a las amenazas de Trump. (REUTERS/Janis Laizans)

Francia, Suecia, Alemania, Noruega y Países Bajos están desplegando militares para dicha operación de reconocimiento que se inscribe en el marco del ejercicio danés “Arctic Endurance”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que un primer equipo de militares franceses “ya está sobre el terreno” y anunció que su país enviará más “medios terrestres, aéreos y marítimos” en los próximos días.

“Consenso” dentro la OTAN

La bandera groenlandesa ondea en el Castillo de H.C. Andersen en Copenhague, Dinamarca. La primera ministra Mette Frederiksen advirtió que "la ambición estadounidense de tomar el control de Groenlandia sigue intacta" pese a la formación de un grupo de trabajo para abordar la seguridad en el Ártico. (Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/vía Reuters)

El Ministerio de Defensa alemán afirmó el jueves que la misión de reconocimiento tiene como objetivo “explorar opciones para garantizar la seguridad ante las amenazas rusas y chinas en el Ártico” y que se desarrollará entre este jueves y el sábado.

Los refuerzos militares tienen como objetivo preparar a las fuerzas armadas para futuros ejercicios en el Ártico, afirmaron fuentes de defensa europeas. Los contingentes son modestos, por ejemplo, Alemania enviará a 13 soldados y Países Bajos sólo un militar.

Un soldado francés camina sobre el hielo durante ejercicios militares en Kangerlussuaq, Groenlandia. El presidente Emmanuel Macron confirmó este jueves que un primer equipo de militares franceses "ya está sobre el terreno" y anunció el envío de más medios terrestres, aéreos y marítimos. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Trump ha hablado de anexar Groenlandia desde que regresó al poder hace un año. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela, con el que depuso al dictador Nicolás Maduro.

Para intentar apaciguar a Estados Unidos, Dinamarca prometió antes de la reunión en Washington reforzar su presencia militar en Groenlandia a partir del miércoles y dialogar con la OTAN, de la que forma parte, para aumentar la presencia en el Ártico.

La primera ministra danesa afirmó que “existe un consenso dentro de la alianza de la OTAN en que una presencia reforzada en el Ártico es crucial para la seguridad de Europa y Norteamérica”.

Dinamarca destaca que invirtió casi 14.000 millones de dólares en la seguridad del Ártico, aunque Trump se mofó de esa iniciativa: “¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan!”.

Mientras se desarrollaban las conversaciones del miércoles, la Casa Blanca publicó en la red X un dibujo de dos trineos tirados por perros: uno se dirigía hacia la Casa Blanca y una enorme bandera estadounidense, y el otro hacia las banderas china y rusa sobre el Kremlin y la Gran Muralla atenazados por rayos.

Rusia expresó su “grave preocupación” ante el envío de tropas adicionales de la OTAN a Groenlandia, en un comunicado publicado el miércoles por su embajada en Bruselas, sede de la Alianza Atlántica.

En Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés abundan las banderas rojas y blancas de Groenlandia, que adornan las vitrinas de las tiendas, las ventanas de las casas, los autos y autobuses, e incluso se veían en el cable de una grúa, constató un periodista de AFP presente en el lugar.

Un hombre camina por una calle de Nuuk el día de la reunión entre funcionarios estadounidenses y los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia. "Es muy aterrador porque es algo enorme", comentó sobre los planes de Trump una maestra de 51 años en la capital groenlandesa. (REUTERS/Marko Djurica)

“Es muy aterrador porque es algo enorme”, comentó sobre los planes de Trump Vera Stidsen, una maestra de 51 años, a la salida de un supermercado.

(Con información de AFP)