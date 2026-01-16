Mundo

Ecuador regresa a los mercados internacionales de capitales por primera vez desde 2019

El Ejecutivo prepara una nueva emisión de bonos en dólares y un roadshow con inversores en Londres, Nueva York y Boston, en una operación que podría incluir recompra de deuda y mejoras en el perfil de vencimientos

Ecuador regresa a los mercados
Ecuador regresa a los mercados internacionales de deuda por primera vez desde 2019. (EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo)

Ecuador se prepara para volver a los mercados internacionales de capitales por primera vez desde 2019, cuando realizó su última emisión de bonos. El Gobierno inició gestiones para una nueva colocación de deuda externa, aunque hasta el momento no ha informado el monto ni el plazo de la emisión.

Según información difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas y citada por fuentes del mercado, el Ejecutivo contrató a BofA Securities y Citigroup para coordinar un roadshow con inversionistas, que incluirá reuniones presenciales en Londres, Nueva York y Boston. Tras esas reuniones, podría concretarse la venta de un bono denominado en dólares, con un plazo intermedio.

El objetivo de la operación es ampliar el acceso a financiamiento externo y ejecutar operaciones de manejo de pasivos orientadas a mejorar el perfil de la deuda y reducir las presiones del servicio en el mediano plazo. De acuerdo con el Gobierno, este retorno permitiría además liberar espacio fiscal para inversión pública.

“Este es un hito que reconstruye la confianza de los inversionistas internacionales en la economía ecuatoriana gracias a la gestión responsable de las finanzas públicas”, señala el comunicado oficial, en el que se añade que dicha confianza se había deteriorado en años anteriores por episodios de incumplimiento que elevaron el costo del financiamiento externo.

El Gobierno de Daniel Noboa
El Gobierno de Daniel Noboa asegura que en menos de dos años ordenó la política fiscal y fortaleció la transparencia para reconstruir la confianza de los inversionistas.

El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que Ecuador busca vender bonos para ayudar a financiar una recompra de deuda en circulación. En ese contexto, el Gobierno ofrece recomprar títulos con vencimiento en 2030 y 2035, que registraron alzas de al menos 0,8 centavos tras el anuncio, liderando las ganancias entre los mercados emergentes.

La posible emisión se produce en un contexto de mayor actividad en los mercados internacionales de deuda. Según datos recopilados por Bloomberg, los soberanos de mercados emergentes han colocado alrededor de USD 60.000 millones en deuda en moneda dura en lo que va del año, un aumento de más del 73% frente al mismo período de 2025.

En el caso de Ecuador, el regreso a los mercados también coincide con un plazo cercano para un pago de amortización de bonos. El país realizó previamente dos canjes de deuda por naturaleza y mantiene obligaciones cercanas a los USD 15.000 millones con tenedores de bonos, de acuerdo con datos de Bloomberg.

“Esto fue parte del plan de financiamiento anunciado el año pasado”, dijo Katrina Butt, gestora de carteras en AllianceBernstein. “La capacidad de Ecuador para volver a acceder al mercado demuestra el éxito de los programas de reforma y la fortaleza del mercado de ME”.

Ecuador había incrementado significativamente su endeudamiento externo a partir de 2014, tras la caída del precio del petróleo. En 2019 firmó un acuerdo de financiamiento por USD 4.200 millones con el Fondo Monetario Internacional y, durante la pandemia, reestructuró USD 17.400 millones de deuda.

En el Presupuesto General del Estado de este año, el Ministerio de Finanzas contempla una emisión de bonos por hasta USD 3.000 millones. Según el Ejecutivo, con el regreso a los mercados internacionales “se liberará espacio fiscal para impulsar inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura”.

