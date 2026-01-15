Zelensky declaró el estado de emergencia en el sector energético tras los ataques rusos en la infraestructura clave de Ucrania

El gobierno ucraniano intensifica gestiones para aumentar el apoyo internacional tras la crisis energética generada por los ataques rusos (Ludovic Marin/Pool vía REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció el miércoles la declaración de un estado de emergencia en el sector energético tras los repetidos ataques rusos contra el suministro de calefacción y electricidad, en medio de temperaturas invernales extremas.

En los últimos meses, Moscú lanzó bombardeos diarios con drones y diferentes misiles de mediano y largo alcance, en los cuales dañó de forma irreparable la infraestructura energética. Esto afectó a gran parte del país invadido y dejó a numerosos hogares sin luz ni calefacción.

“Se establecerá una sede de coordinación permanente para abordar la situación en la ciudad de Kiev. Las consecuencias de los ataques rusos y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas son graves. En general, se declarará el estado de emergencia en el sector energético de Ucrania”, informó Zelensky vía redes sociales tras una reunión con altos funcionarios.

El mandatario indicó que ordenó al gobierno intensificar los esfuerzos para conseguir apoyo internacional, desregular el suministro de energía de respaldo y revisar las reglas del toque de queda. “También se está trabajando para aumentar significativamente el volumen de las importaciones de electricidad a Ucrania. Hay muchos problemas que requieren una solución urgente”, añadió.

En Kiev, unos 400 bloques de viviendas permanecen sin calefacción desde hace varios días, después de que un ataque ruso el viernes pasado dejara inicialmente a la mitad de la capital sin energía ni luz, según el alcalde Vitali Klitschko. “La situación en Kiev es muy difícil. Una situación de esta magnitud es la primera en cuatro años de guerra a gran escala”, declaró el mandatario local en redes sociales.

Las altas temperaturas ponen más presión sobre el sistema eléctrico ucraniano (EFE/ Rostyslav Averchuk)

Las temperaturas en la ciudad se prevé que caigan por debajo de -15 °C durante la noche. “Los residentes actualmente tienen alrededor de tres horas con electricidad y hasta diez, o en algunos lugares incluso más, sin ella”, advirtió Klitschko. Las autoridades de Kiev y la región implementaron cortes de energía de emergencia, señalando que el frío extremo complica aún más las labores de reparación.

Desde el viernes, se instalaron 1.200 centros de calentamiento de emergencia —tiendas de campaña donde la población puede calentarse, cargar dispositivos y recibir alimentos y bebidas calientes—. Klitschko había pedido previamente a los residentes que abandonaran temporalmente la ciudad durante las obras de restauración, si les era posible.

Zelensky también encomendó al ex ministro de Defensa y actual titular de Energía, Denis Schmigal, la “supervisión de las labores de apoyo a las personas y las comunidades” afectadas por los cortes en el suministro eléctrico y la falta de calefacción, así como la “resolución de cuestiones prácticas” vinculadas a la emergencia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció el estado de emergencia en su país (Petros Karadjias/Pool via REUTERS)

“Hay muchos problemas que requieren una solución urgente”, afirmó el funcionario, tras asegurar que los equipos de reparación, empresas energéticas, servicios municipales y el Servicio Estatal de Emergencias trabajan “sin descanso” para restablecer el suministro, especialmente en Kiev. Las redes de la capital quedaron inutilizadas tras un ataque ruso el viernes pasado, mientras las temperaturas alcanzan -12 °C durante el día y -18 °C durante la noche.

El presidente ucraniano instó a aumentar el número de puntos de invulnerabilidad en Kiev y a inspeccionar los ya existentes, ante la persistencia de los cortes eléctricos y la falta de calefacción. Zelensky señaló que el Gobierno central espera “propuestas del Ministerio de Educación y de las autoridades locales” para definir formatos que garanticen la continuidad de las clases durante el estado de emergencia.

Por otra parte, remarcó la importancia de una acción coordinada: “Es fundamental que las instituciones estatales, las empresas y todos los niveles del gobierno local trabajen ahora de forma coherente y coordinada. El resultado de cada uno de ellos contribuye al resultado colectivo de todo el país”.

(Con información de Europa Pres y AFP)