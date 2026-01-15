Mundo

Zelensky declaró el estado de emergencia en el sector energético tras los ataques rusos en la infraestructura clave de Ucrania

La reciente ofensiva de las tropas de Vladimir Putin provocaron fuertes daños en instalaciones eléctricas y de calefacción, la cual afectó a miles de habitantes en varias ciudades y expuso a la población a temperaturas bajo cero

Guardar
El gobierno ucraniano intensifica gestiones
El gobierno ucraniano intensifica gestiones para aumentar el apoyo internacional tras la crisis energética generada por los ataques rusos (Ludovic Marin/Pool vía REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció el miércoles la declaración de un estado de emergencia en el sector energético tras los repetidos ataques rusos contra el suministro de calefacción y electricidad, en medio de temperaturas invernales extremas.

En los últimos meses, Moscú lanzó bombardeos diarios con drones y diferentes misiles de mediano y largo alcance, en los cuales dañó de forma irreparable la infraestructura energética. Esto afectó a gran parte del país invadido y dejó a numerosos hogares sin luz ni calefacción.

Se establecerá una sede de coordinación permanente para abordar la situación en la ciudad de Kiev. Las consecuencias de los ataques rusos y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas son graves. En general, se declarará el estado de emergencia en el sector energético de Ucrania”, informó Zelensky vía redes sociales tras una reunión con altos funcionarios.

El mandatario indicó que ordenó al gobierno intensificar los esfuerzos para conseguir apoyo internacional, desregular el suministro de energía de respaldo y revisar las reglas del toque de queda. “También se está trabajando para aumentar significativamente el volumen de las importaciones de electricidad a Ucrania. Hay muchos problemas que requieren una solución urgente”, añadió.

En Kiev, unos 400 bloques de viviendas permanecen sin calefacción desde hace varios días, después de que un ataque ruso el viernes pasado dejara inicialmente a la mitad de la capital sin energía ni luz, según el alcalde Vitali Klitschko. “La situación en Kiev es muy difícil. Una situación de esta magnitud es la primera en cuatro años de guerra a gran escala”, declaró el mandatario local en redes sociales.

Las altas temperaturas ponen más
Las altas temperaturas ponen más presión sobre el sistema eléctrico ucraniano (EFE/ Rostyslav Averchuk)

Las temperaturas en la ciudad se prevé que caigan por debajo de -15 °C durante la noche. “Los residentes actualmente tienen alrededor de tres horas con electricidad y hasta diez, o en algunos lugares incluso más, sin ella”, advirtió Klitschko. Las autoridades de Kiev y la región implementaron cortes de energía de emergencia, señalando que el frío extremo complica aún más las labores de reparación.

Desde el viernes, se instalaron 1.200 centros de calentamiento de emergencia —tiendas de campaña donde la población puede calentarse, cargar dispositivos y recibir alimentos y bebidas calientes—. Klitschko había pedido previamente a los residentes que abandonaran temporalmente la ciudad durante las obras de restauración, si les era posible.

Zelensky también encomendó al ex ministro de Defensa y actual titular de Energía, Denis Schmigal, la “supervisión de las labores de apoyo a las personas y las comunidades” afectadas por los cortes en el suministro eléctrico y la falta de calefacción, así como la “resolución de cuestiones prácticas” vinculadas a la emergencia.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció el estado de emergencia en su país (Petros Karadjias/Pool via REUTERS)

“Hay muchos problemas que requieren una solución urgente”, afirmó el funcionario, tras asegurar que los equipos de reparación, empresas energéticas, servicios municipales y el Servicio Estatal de Emergencias trabajan “sin descanso” para restablecer el suministro, especialmente en Kiev. Las redes de la capital quedaron inutilizadas tras un ataque ruso el viernes pasado, mientras las temperaturas alcanzan -12 °C durante el día y -18 °C durante la noche.

El presidente ucraniano instó a aumentar el número de puntos de invulnerabilidad en Kiev y a inspeccionar los ya existentes, ante la persistencia de los cortes eléctricos y la falta de calefacción. Zelensky señaló que el Gobierno central espera “propuestas del Ministerio de Educación y de las autoridades locales” para definir formatos que garanticen la continuidad de las clases durante el estado de emergencia.

Por otra parte, remarcó la importancia de una acción coordinada: “Es fundamental que las instituciones estatales, las empresas y todos los niveles del gobierno local trabajen ahora de forma coherente y coordinada. El resultado de cada uno de ellos contribuye al resultado colectivo de todo el país”.

(Con información de Europa Pres y AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaRusiaUcraniaVolodimir Zelenskyinfraestructuraestado de emergencia

Últimas Noticias

El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

Reza Pahlavi afirmó que “el verdadero Irán es diferente. Un Irán hermoso, pacífico y floreciente”, y afirmó que ese país “existía antes de la República Islámica” y “resurgirá de sus cenizas el día en que esta caiga”

El ex príncipe heredero de

Donald Trump aseguró que “las matanzas en Irán están cesando” ante la presión internacional sobre el régimen iraní

El mandatario, que había advertido el martes sobre una posible “acción muy contundente” si Teherán ejecutaba a manifestantes detenidos, aseguró que la información proviene de “fuentes muy importantes” y que aún debe confirmar su veracidad

Donald Trump aseguró que “las

China convierte a la economía silver en motor de innovación, desarrollo e incorpora robots inteligentes

El avance coordinado entre organismos y empresas ha impulsado nuevos ecosistemas de consumo, cultura y autonomía para una generación activa

China convierte a la economía

Ciudades, bienestar y longevidad: cómo es el modelo nórdico ante el cambio demográfico

La planificación urbana, la colaboración público-privada y la solidaridad intergeneracional impulsan reformas integrales en Escandinavia

Ciudades, bienestar y longevidad: cómo

Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán

La información fue confirmada por un diplomático del organismo internacional que habló bajo condición de anonimato debido a que el encuentro aún no figura en la agenda oficial. La reunión se prevé para el jueves por la tarde

Estados Unidos solicitó una reunión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Productora colombiana impulsa a nuevos

Productora colombiana impulsa a nuevos cineastas con convocatoria nacional para proyectos internacionales

Revive el carry trade: el mercado apuesta a las tasas en pesos y garantiza la estabilidad del dólar

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se perdieron más de 20.000 empleadores

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero 2026

INFOBAE AMÉRICA
Araqchi emplaza a EEUU a

Araqchi emplaza a EEUU a buscar una salida diplomática en Irán

El senador estadounidense Lindsey Graham, sobre Irán: "Un ataque al régimen es la única ayuda que importa"

Petro ve "determinante" su encuentro con Trump el próximo 3 de febrero

Lévi-Strauss en Brasil: los “años decisivos” del hombre que revolucionó la antropología

El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande recuerda cómo Mac

Ariana Grande recuerda cómo Mac Miller la ayudó a dejar atrás su look de Nickelodeon

Paul McCartney creyó que su vida había terminado cuando The Beatles se separaron

Este es el secreto de Jennifer Aniston para mantener un cuerpo esbelto y tonificado

La directora del documental de ‘Stranger Things’ aclara si el final de la serie se escribió con ChatGPT

Tommy Lee Jones trató de activar una tutela para su hija Victoria, dos años antes de su muerte