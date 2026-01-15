Trump solo consideraría una acción militar de Estados Unidos en Irán si produce un golpe rápido y decisivo contra el régimen (REUTERS)

El presidente Donald Trump expresó a su equipo de seguridad nacional que solo consideraría una acción militar estadounidense en Irán si produce un golpe rápido y decisivo contra el régimen, sin derivar en una guerra prolongada, según un funcionario estadounidense, dos personas familiarizadas con las discusiones y una fuente cercana a la Casa Blanca, citados por NBC News.

Trump transmitió a sus asesores que cualquier operación debía tener un efecto concluyente. “Si hace algo, quiere que sea definitivo”, afirmó una de las personas familiarizadas con las conversaciones. De acuerdo con las fuentes, el presidente dejó en claro que no desea un conflicto que se extienda durante semanas o meses, ni una escalada sostenida sin resultados inmediatos.

Sin embargo, los asesores de seguridad nacional no ofrecieron a Trump garantías de que un ataque militar estadounidense provoque el colapso rápido del régimen iraní. El funcionario estadounidense y las personas al tanto de las discusiones señalaron que persiste la preocupación por la capacidad de Estados Unidos para proteger a sus fuerzas y activos en la región frente a una respuesta iraní que los funcionarios esperan agresiva. Según estas fuentes citadas por NBC News, Washington podría no contar con todos los recursos necesarios desplegados en el área para enfrentar una represalia de gran escala.

Esa evaluación abre la posibilidad de una ofensiva inicial más limitada, con margen para una eventual intensificación, si Trump decide avanzar con alguna medida militar. El funcionario estadounidense y una persona familiarizada con las conversaciones indicaron que el escenario permanece en rápida evolución y que, hasta la tarde del miércoles, no existía una decisión final.

Durante una visita a Detroit el martes, Trump se dirigió a manifestantes iraníes y afirmó que “la ayuda está en camino”, además de describir la situación en Irán como “frágil”. Sus declaraciones se produjeron en un contexto de protestas internas y denuncias de represión por parte del régimen iraní.

Consultado sobre los detalles de las deliberaciones, un funcionario de la Casa Blanca remitió a los comentarios que Trump realizó en la Oficina Oval el miércoles por la tarde. En esa ocasión, el presidente sostuvo que recibió información según la cual el régimen iraní habría detenido los asesinatos de manifestantes y suspendido planes de ejecución, hechos que, según explicó, podrían influir en una eventual respuesta militar estadounidense.

“Hemos sido informados por fuentes muy importantes del otro lado, y nos han dicho que los asesinatos han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo”, declaró Trump. Luego añadió: “Espero que sea cierto. ¿Quién sabe?”

Al ser consultado sobre si esos informes descartaban una acción militar, Trump respondió: “Vamos a observar y ver cuál es el proceso”. Las fuentes indicaron que el presidente mantiene su disposición a cumplir promesas reiteradas a los manifestantes iraníes sobre una posible intervención militar estadounidense en respaldo a sus intentos por derrocar al régimen.

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

El martes, Trump detalló a su equipo de seguridad nacional los objetivos que busca alcanzar con cualquier acción militar en Irán. Según el funcionario estadounidense, un segundo funcionario y una persona familiarizada con las conversaciones, el Departamento de Defensa ajustó distintas opciones para cumplir con esas metas. Dichas alternativas se presentarían al presidente este miércoles.

Preguntado sobre la orientación que Trump dio a sus asesores, un funcionario de la Casa Blanca afirmó en un comunicado: “Todas las opciones están a disposición del presidente Trump para abordar la situación en Irán”. El funcionario agregó que las operaciones militares estadounidenses en Irán el año pasado y en Venezuela este mes demuestran que el presidente “dice lo que dice”.

Un segundo funcionario de la Casa Blanca, citado por NBC, afirmó que Trump participó el martes por la tarde en una reunión sobre Irán presidida por el vicepresidente JD Vance, tras su regreso de Michigan. Según el funcionario, el presidente recibió información parcial sobre la última estimación de muertos entre los manifestantes iraníes y solicitó más detalles sobre ese balance.

De acuerdo con el funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con las discusiones, el Comando Central de Estados Unidos preparó opciones militares para Trump que se presentaron en los últimos días y luego fueron refinadas. Las alternativas se ajustaron en función de los objetivos planteados por el presidente y de los posibles escenarios de respuesta por parte de Teherán.

Estos acontecimientos siguieron a una serie de reuniones celebradas esta semana sobre Irán. Altos funcionarios de la administración Trump mantuvieron extensas discusiones en la Casa Blanca el martes para definir cuáles serían los objetivos militares de Estados Unidos ante un eventual ataque y evaluar las posibles represalias iraníes, informó NBC News.

Entre las principales preocupaciones analizadas figura la posibilidad de que un régimen iraní debilitado por semanas de protestas en todo el país y enfrentado a un eventual colapso actúe de manera más peligrosa al responder contra fuerzas estadounidenses en la región y contra aliados de Washington, como Israel, según el funcionario estadounidense, una fuente cercana a la Casa Blanca y una persona familiarizada con las conversaciones.

Las fuentes recordaron que, cuando Irán respondió a los ataques contra sus instalaciones nucleares en junio con un ataque contra la base aérea estadounidense en Qatar, en el marco de la denominada Operación Martillo de Medianoche, la administración Trump recibió una advertencia previa y las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas.

El miércoles, cientos de tropas estadounidenses abandonaron la base aérea Al Udeid, en Qatar, rumbo a un lugar considerado más seguro ante la posibilidad de que una acción de Estados Unidos provoque una respuesta iraní, informó NBC News. Según un segundo funcionario estadounidense y una tercera persona familiarizada con el asunto, Washington adoptó otras medidas de precaución en la región para garantizar la seguridad de las tropas, los civiles y sus familiares.

El ejército estadounidense no desplegó fuerzas ni activos adicionales en la región para respaldar operaciones a gran escala en Irán, como ocurrió antes de la Operación Martillo de Medianoche. No obstante, Estados Unidos mantiene aeronaves, buques y personal militar en la zona con capacidad para ejecutar ataques selectivos o limitados contra objetivos iraníes.