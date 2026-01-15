Mundo

Marruecos y Egipto se consolidaron como los países más visitados de África

Impulsados por nuevas infraestructuras, eventos internacionales y una conectividad aérea reforzada, ambos destinos del norte del continente alcanzaron cifras inéditas de llegadas en 2025, superando niveles previos a la pandemia y desplazando a los destinos subsaharianos, según un informe de Bloomberg

Guardar
Marruecos y Egipto lideran el
Marruecos y Egipto lideran el turismo en África en 2025, ambos con cerca de 20 millones de visitantes según cifras oficiales (REUTERS)

Marruecos y Egipto consolidaron en 2025 su liderazgo como los destinos turísticos más visitados de África, con cifras que rozaron los 20 millones de llegadas en cada país y superaron los niveles previos a la pandemia, de acuerdo con datos oficiales citados por Bloomberg.

El desempeño reflejó la fortaleza de dos industrias clave para el empleo y la entrada de divisas, favorecidas por una combinación de conectividad aérea, nuevas infraestructuras culturales y eventos internacionales.

El avance del turismo se dio en un escenario regional complejo y reafirmó la posición de ambos países del norte de África sobre los destinos subsaharianos, según registros de ONU Turismo y del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

Las cifras de cierre de año evidenciaron un crecimiento sostenido que reordenó el mapa turístico del continente y elevó las expectativas para los próximos años.

Cifras récord y recuperación sostenida

Marruecos registró cerca de 19,8 millones de llegadas en 2025, lo que representó un aumento interanual del 14%. Egipto, en tanto, alcanzó 19 millones de visitantes, con un incremento anual del 21%. En ambos casos, los números superaron con claridad los registros previos a la crisis sanitaria global.

Marruecos alcanzó un crecimiento interanual
Marruecos alcanzó un crecimiento interanual del 14% en llegadas turísticas en 2025, mientras Egipto registró un 21% de aumento (REUTERS)

El repunte mostró una recuperación firme tras el impacto de la pandemia de COVID-19, con un ritmo que mantuvo al sector turístico como uno de los principales motores económicos. En Marruecos, el turismo representa aproximadamente el 8% de la economía, valuada en USD 178.000 millones, según datos oficiales.

Marruecos: conectividad y eventos como motor

Las autoridades marroquíes vincularon el crecimiento a una reconfiguración de la oferta. La ministra a cargo del sector, Fatim-Zahra Ammor, describió el proceso como una “transformación profunda” del turismo, en declaraciones a Bloomberg.

Las llegadas al país superaron en un 50% el pico anterior a la pandemia y el impacto del terremoto que afectó al sur de la región de Marrakech en septiembre de 2023 fue limitado, mientras la emblemática plaza central permanece en obras de remodelación.

La Mezquita Hassan II, en
La Mezquita Hassan II, en Casablanca, cuenta con un minarete de casi 200 metros, el más alto del mundo, lo que la convierte en uno de los principales hitos arquitectónicos y turísticos de Marruecos (Captura de video: YouTube)

La expansión aérea resultó determinante. Royal Air Maroc sumó rutas con su principal mercado europeo, amplió su flota y avanza en un plan que prevé 200 aeronaves para 2038. El esquema abarca rutas directas a Estados Unidos y China, junto con la presencia de aerolíneas de bajo costo que ofrecen opciones accesibles desde Europa.

El flujo turístico también creció gracias a la Copa Africana de Naciones, que reunió a decenas de miles de aficionados del continente y la diáspora africana.

Marruecos fue sede del torneo entre el 21 de diciembre y el 18 de enero, un período de alta actividad comercial. El país proyecta alcanzar 26 millones de turistas anuales con la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2030, en conjunto con España y Portugal.

Egipto: museos, balnearios y renovación urbana

El turismo egipcio se mantuvo dinámico incluso durante los dos años de guerra en la vecina Gaza. Entre los principales atractivos de 2025, se destacó la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio en Giza, un proyecto valuado en USD 1.000 millones, próximo a las Pirámides. Desde noviembre, el complejo atrajo multitudes por su colección y la exhibición de la máscara funeraria de Tutankamón.

Egipto inauguró el Gran Museo
Egipto inauguró el Gran Museo Egipcio en Giza, impulsando la llegada de turistas atraídos por la colección y la máscara de Tutankamón (EFE)

Los balnearios del Mar Rojo, como Sharm el-Sheij y Hurghada, registraron altos niveles de actividad, mientras que los nuevos desarrollos en la costa mediterránea posicionaron a la región como destino internacional, además de su habitual atractivo para el turismo interno.

En El Cairo, avanzaron proyectos de renovación urbana, con la apertura de hoteles de alta gama y trabajos de restauración en el centro histórico y en el área de la ciudadela del siglo XII.

El ministro de Turismo, Sherif Fathi, afirmó a medios locales que el objetivo oficial es superar los 20 millones de visitantes en 2026. La ocupación hotelera alcanzó el 100% en algunos destinos, según datos proporcionados por Bloomberg.

Los balnearios del Mar Rojo
Los balnearios del Mar Rojo y los nuevos desarrollos en la costa mediterránea consolidaron a Egipto como destino turístico global en 2025 (REUTERS)

De cara a los próximos años, Egipto fijó la meta de 30 millones de llegadas anuales para 2031, respaldado por su oferta de cruceros por el Nilo y un programa de inversiones en infraestructura turística.

Cifras históricas, conectividad reforzada y una oferta cultural en expansión marcaron el rumbo de Marruecos y Egipto, que se consolidan como los principales polos turísticos del continente africano.

Temas Relacionados

EgiptoMarruecosTurismoÁfricaViajesIndustria turísticaGran Museo EgipcioMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Macron anunció el envío de fuerzas europeas a Groenlandia ante la escalada de tensiones con Estados Unidos

Una misión conjunta formada por tropas de Francia, Alemania, Suecia y Noruega se desplegará en la isla ártica, tras las recientes amenazas de anexión de Washington y en apoyo a la soberanía danesa

Macron anunció el envío de

El momento en que la tripulación de la Estación Espacial Internacional regresa de urgencia a la Tierra

El equipo internacional concluyó su misión antes de lo previsto debido a una complicación de salud de uno de sus miembros, aunque las autoridades confirmaron que el regreso se realizó sin que mediara una situación de emergencia

El momento en que la

El Tribunal de Apelación de París redujo la acusación contra Marine Le Pen

La decisión judicial descarta parte de los contratos por los que la dirigente fue condenada en primera instancia y representa un avance procesal para ella en el caso sobre supuesta financiación ilegal en el Parlamento Europeo

El Tribunal de Apelación de

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia por Irán mientras la represión deja miles de muertos

El encuentro se produce en medio de crecientes tensiones entre Teherán y Washington, con el presidente Donald Trump amenazando con atacar el país centroasiático

El Consejo de Seguridad de

Irán reabrió su espacio aéreo tras casi cinco horas ante las preocupaciones por un ataque de EEUU

La Embajada de Estados Unidos en Qatar ha emitido en la misma jornada una alerta de seguridad para sus nacionales en este país y en particular les ha recomendado “limitar los viajes no esenciales a la Base Aérea Al Udeid”

Irán reabrió su espacio aéreo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jardine admite que “a la

Jardine admite que “a la prensa le gustan estos momentos” y reconoce la necesidad de un refuerzo tras caer ante San Luis

¿Pepillo Origel tiene un hijo? El conductor revela en dónde está

Video: iba rápido, chocó contra un auto y atropelló a un cartonero

Perú: cotización de apertura del euro hoy 15 de enero de EUR a PEN

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 15 de enero de USD a COP

INFOBAE AMÉRICA
La Fiscalía Antidroga pide a

La Fiscalía Antidroga pide a la AN que inadmita la querella contra Zapatero por presunta colaboración con Maduro

Fallece Irene de Grecia, la hermana de la Reina Sofía

Kallas designa a González Pons (PP) como observador jefe de la UE en las elecciones en Colombia

Reino Unido rechaza las "acusaciones malintencionadas" de Rusia contra un trabajador de su Embajada en Moscú

Feijóo se reúne con Edmundo González y defiende la "caída completa del chavismo" y liberar a los presos políticos

ENTRETENIMIENTO

“Lo deseo más que a

“Lo deseo más que a nada”: Robbie Williams se refirió a su objetivo de superar a The Beatles

La guerra sin fin entre Chris Noth y Sarah Jessica Parker: un filoso comentario del actor desencadenó un nuevo escándalo

Murió Bibi, la supuesta hija secreta de Freddie Mercury tras batallar con un tipo raro de cáncer

La superestrella del pop Gracie Abrams debutará en el cine con una película de la directora de ‘Babygirl’

George R.R. Martin promete ampliar el mundo de ‘Juego de tronos’ tras el estreno de ‘El caballero de los Siete Reinos’