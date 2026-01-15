Mundo

Los agricultores franceses bloquearon rutas y puertos para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur

En ciudades como Dunkerque, Lyon y Dijon, se concentraron decenas de tractores y cientos de productores

Cientos de tractores bloquearon carreteras clave en el norte de Francia durante las protestas agrícolas (Reuters)

Los agricultores franceses realizaron bloqueos y protestas en distintos puntos de Francia para oponerse al inminente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, cuya firma está prevista para este sábado en Paraguay.

Los manifestantes interrumpieron carreteras, puertos y accesos a edificios públicos, intensificando sus acciones en la antesala del pacto.

Manifestantes desplegaron pancartas y cortaron accesos en varias ciudades francesas (Reuters)

La movilización comenzó en el puerto de Dunkerque, cerca de la frontera con Bélgica, donde unos 130 agricultores, con 85 tractores de los departamentos del Norte y Pas de Calais, detuvieron la circulación de camiones.

Anthime Coupet, presidente del sindicato Jóvenes Agricultores en Norte Pas de Calais, explicó a France Bleu que el objetivo era “mantener la presión a dos días de la firma del acuerdo de Mercosur”.

Este día, las protestas también llegaron a Lyon, donde más de 70 tractores participaron en una concentración frente a edificios públicos organizada por la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) y Jóvenes Agricultores.

Tractores agrícolas formaron barreras humanas en accesos estratégicos de distintas regiones francesas (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

En Dijon, en el noreste, cerca de 200 agricultores con 70 tractores se reunieron junto a sedes gubernamentales, convocados por los mismos sindicatos, de acuerdo con la Prefectura.

Por su parte, en Savoya, la Confederación Campesina levantó el bloqueo en depósitos de combustible en Albens tras la llegada de fuerzas antidisturbios.

Estas acciones coinciden con el viaje de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, a Paraguay para firmar el acuerdo.

Ursula von der Leyen y António Costa viajaron a Paraguay para formalizar el acuerdo con Mercosur (Reuters)

Sin embargo, aunque Francia expresó su rechazo durante la votación en el Consejo Europeo el 9 de enero, no logró frenar el avance del tratado.

Paralelamente, la Confederación Campesina protagonizó una protesta en una anexa del Ministerio de Agricultura en París, desplegando una pancarta: “La agricultura, queremos vivir de ella, no morir con ella”.

En esta acción, 52 militantes, entre ellos tres portavoces nacionales, fueron detenidos y trasladados a comisarías. El fiscal de París determinó archivar el caso tras comprobar la ausencia de daños o violencia.

Las movilizaciones exhibieron una coordinación inédita de tractores en rutas y ciudades francesas (Reuters)

Jean-Michel Sauvage, agricultor biológico del Pas-de-Calais, agradeció el apoyo recibido y defendió la causa de los pequeños productores. A su vez, la diputada ecologista Sandrine Rousseau y representantes sindicales, junto a miembros de la CGT, Solidaires y asociaciones ecologistas, respaldaron a los detenidos ante la comisaría.

Sandrine Rousseau acompañó a los agricultores detenidos durante la protesta en París (Reuters)

Nina Lejeune, secretaria nacional de la Confederación Campesina, manifestó a AFP su rechazo a la “represión desmesurada” sufrida, y los dirigentes sindicales denunciaron trato desigual respecto a la FNSEA. Este sindicato había movilizado 350 tractores en una manifestación reciente en París, que llegó hasta la Asamblea Nacional.

Nicolas Fortin, secretario nacional de la Confederación Campesina, aseguró a la misma agencia que la protesta fue pacífica y que no existió posibilidad de diálogo con las autoridades.

Las acciones contaron con el respaldo de movimientos sociales, sindicatos y asociaciones medioambientales, preocupados por el impacto del acuerdo en la agricultura local, la seguridad alimentaria y los estándares medioambientales.

(Con información de EFE y AFP)

