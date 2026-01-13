Nueva amenaza del régimen de Irán a Estados Unidos: “Defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”

El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh (REUTERS/Florence Lo)

El régimen de Irán amenazó este martes al gobierno de Estados Unidos al asegurar que responderá “con más decisión” ante cualquier nueva acción militar, en medio de las masivas protestas dentro del país, las denuncias de represión a gran escala y un deterioro acelerado del diálogo entre Teherán y Washington. El mensaje fue transmitido por el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, tras una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento.

“Defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”, afirmó Nasirzadeh, según declaraciones difundidas por la televisión estatal Press TV. El funcionario añadió que la respuesta iraní será “atroz” para sus adversarios, en alusión a Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que los responsables de la represión contra los manifestantes “pagarán un alto precio”.

Nasirzadeh sostuvo que Irán se encuentra hoy en mejores condiciones militares que durante la denominada “guerra de los 12 días” librada en junio pasado contra fuerzas estadounidenses e israelíes.

“Estamos mucho más preparados y tenemos sorpresas guardadas que serán muy efectivas”, señaló, sin ofrecer detalles sobre la naturaleza de esas capacidades.

La respuesta iraní llega después de que Trump anunciara la suspensión de cualquier canal de diálogo con Teherán “hasta que cesen los asesinatos” vinculados a la represión de las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre. En un mensaje público, el mandatario estadounidense se dirigió directamente a los manifestantes iraníes y afirmó que la “ayuda está en camino”, aunque sin precisar qué tipo de acciones contempla su administración.

Pese a ese clima de confrontación, el portal estadounidense Axios informó que el canciller iraní, Abás Araqchi, contactó el pasado fin de semana al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, con el aparente objetivo de reducir la tensión.

En el plano interno, la situación en Irán sigue siendo altamente volátil. Las protestas comenzaron el día 28 de diciembre, impulsadas inicialmente por el aumento del costo de vida y el impacto de las sanciones internacionales, y se extendieron rápidamente a las 31 provincias del país. Las manifestaciones alcanzaron su punto más alto el jueves pasado, con concentraciones masivas, ataques contra edificios públicos y bancos, y el incendio de decenas de mezquitas.

Aunque en los últimos días se observó una reducción parcial de la presencia militar en las calles de Teherán, tras un amplio despliegue de fuerzas de seguridad iniciado la semana anterior, las organizaciones de derechos humanos continúan reportando un saldo creciente de víctimas.

El grupo Human Rights Activists (HRA) informó haber confirmado la muerte de al menos 1.850 personas, incluidos nueve menores, en 17 días de protestas, además de más de 16.700 detenciones. La organización investiga otras 770 muertes que atribuye a la represión estatal y advirtió que “estas cifras probablemente sean mucho mayores” debido a los bloqueos de internet y comunicaciones.

En paralelo, reportes citados por CBS News indican que el número real de muertos podría ser significativamente superior. Fuentes dentro de Irán señalaron a la cadena estadounidense que la cifra de víctimas fatales podría superar las 12.000 y, en el peor escenario, acercarse a las 20.000.

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

“Estamos recibiendo reportes de muertes a una escala mucho mayor de lo que se temía”, dijo una de las fuentes, que pidió anonimato por razones de seguridad.

La falta de transparencia oficial y el apagón informativo complican la verificación independiente de los datos, pero los testimonios, videos y reportes médicos que logran salir del país han incrementado la preocupación internacional. En ese marco, las amenazas cruzadas entre Irán y Estados Unidos elevan el riesgo de una confrontación mayor, mientras la crisis interna iraní continúa desarrollándose bajo una fuerte presión externa y un creciente aislamiento diplomático.

(Con información de EFE y AFP)