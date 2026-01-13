Mundo

Nueva amenaza del régimen de Irán a Estados Unidos: “Defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”

El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, dijo que la respuesta de Teherán será “atroz”, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que los responsables de la represión contra los manifestantes “pagarán un alto precio”

Guardar
El ministro de Defensa iraní,
El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh (REUTERS/Florence Lo)

El régimen de Irán amenazó este martes al gobierno de Estados Unidos al asegurar que responderá “con más decisión” ante cualquier nueva acción militar, en medio de las masivas protestas dentro del país, las denuncias de represión a gran escala y un deterioro acelerado del diálogo entre Teherán y Washington. El mensaje fue transmitido por el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, tras una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento.

Defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”, afirmó Nasirzadeh, según declaraciones difundidas por la televisión estatal Press TV. El funcionario añadió que la respuesta iraní será “atroz” para sus adversarios, en alusión a Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que los responsables de la represión contra los manifestantes “pagarán un alto precio”.

Nasirzadeh sostuvo que Irán se encuentra hoy en mejores condiciones militares que durante la denominada “guerra de los 12 días” librada en junio pasado contra fuerzas estadounidenses e israelíes.

Estamos mucho más preparados y tenemos sorpresas guardadas que serán muy efectivas”, señaló, sin ofrecer detalles sobre la naturaleza de esas capacidades.

"Defenderemos el país con toda
"Defenderemos el país con toda la fuerza y hasta la última gota de sangre”, dijo el ministro de Defensa iraní

La respuesta iraní llega después de que Trump anunciara la suspensión de cualquier canal de diálogo con Teherán “hasta que cesen los asesinatos” vinculados a la represión de las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre. En un mensaje público, el mandatario estadounidense se dirigió directamente a los manifestantes iraníes y afirmó que la “ayuda está en camino”, aunque sin precisar qué tipo de acciones contempla su administración.

Pese a ese clima de confrontación, el portal estadounidense Axios informó que el canciller iraní, Abás Araqchi, contactó el pasado fin de semana al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, con el aparente objetivo de reducir la tensión.

En el plano interno, la situación en Irán sigue siendo altamente volátil. Las protestas comenzaron el día 28 de diciembre, impulsadas inicialmente por el aumento del costo de vida y el impacto de las sanciones internacionales, y se extendieron rápidamente a las 31 provincias del país. Las manifestaciones alcanzaron su punto más alto el jueves pasado, con concentraciones masivas, ataques contra edificios públicos y bancos, y el incendio de decenas de mezquitas.

La respuesta iraní llega después
La respuesta iraní llega después de que Trump anunciara la suspensión de cualquier canal de diálogo con Teherán “hasta que cesen los asesinatos” vinculados a la represión de las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Aunque en los últimos días se observó una reducción parcial de la presencia militar en las calles de Teherán, tras un amplio despliegue de fuerzas de seguridad iniciado la semana anterior, las organizaciones de derechos humanos continúan reportando un saldo creciente de víctimas.

El grupo Human Rights Activists (HRA) informó haber confirmado la muerte de al menos 1.850 personas, incluidos nueve menores, en 17 días de protestas, además de más de 16.700 detenciones. La organización investiga otras 770 muertes que atribuye a la represión estatal y advirtió que “estas cifras probablemente sean mucho mayores” debido a los bloqueos de internet y comunicaciones.

En paralelo, reportes citados por CBS News indican que el número real de muertos podría ser significativamente superior. Fuentes dentro de Irán señalaron a la cadena estadounidense que la cifra de víctimas fatales podría superar las 12.000 y, en el peor escenario, acercarse a las 20.000.

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

“Estamos recibiendo reportes de muertes a una escala mucho mayor de lo que se temía”, dijo una de las fuentes, que pidió anonimato por razones de seguridad.

La falta de transparencia oficial y el apagón informativo complican la verificación independiente de los datos, pero los testimonios, videos y reportes médicos que logran salir del país han incrementado la preocupación internacional. En ese marco, las amenazas cruzadas entre Irán y Estados Unidos elevan el riesgo de una confrontación mayor, mientras la crisis interna iraní continúa desarrollándose bajo una fuerte presión externa y un creciente aislamiento diplomático.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

IránEstados UnidosAziz NasirzadehDonald TrumpProtestas en IránRégimen de IránRepresión en IránMuertos en IránGuerra de las 12 díasAmenazas de IránTeheránÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El Gobierno anunció la ley de emergencia agrícola en Francia tras las protestas contra el acuerdo UE-Mercosur

Los sindicatos exigen protección frente a la competencia extranjera y apoyo para la viabilidad de las explotaciones

El Gobierno anunció la ley

Wall Street cerró a la baja y el petróleo registró una importante suba por la crisis en Irán

Las acciones estadounidenses se alejaron de sus récords tras un inicio dispar en la última temporada de informes de ganancias para las grandes empresas estadounidenses

Wall Street cerró a la

El inesperado florecimiento de cientos de especies revela el impacto del cambio climático en Reino Unido e Irlanda

Científicos detectaron una inusual floración invernal en ambos territorios, un fenómeno que alarma a especialistas por sus posibles efectos en los ciclos naturales y la fauna asociada

El inesperado florecimiento de cientos

Un reporte elevó a entre 12.000 y 20.000 la cifra de muertos en Irán por la brutal represión del régimen

La cadena estadounidense CBS News verificó imágenes de cientos de cuerpos apilados en morgues de Teherán y señaló que médicos y activistas temen que la cifra real sea aún mayor. IMÁGENES SENSIBLES

Un reporte elevó a entre

Las ferias gastronómicas de invierno impulsan el nuevo tejido culinario de Nueva York

La proliferación de eventos bajo techo durante los meses fríos modifica la rutina de residentes y turistas, quienes encuentran en estos espacios una alternativa a la restauración tradicional y un punto de encuentro multicultural

Las ferias gastronómicas de invierno
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así sería el escenario de

Así sería el escenario de BTS para sus conciertos en CDMX: revelan mapa para su gira mundial

Jornada financiera: las acciones y los bonos reaccionaron a la baja por un dato de inflación más alto que lo previsto

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: Griezmann adelanta a los suyos con un golazo de falta

ISSSTE supera las metas de cirugías y consultas propuestas para 2025: ¿Cuántas operaciones realizaron en un año?

Perú: cotización de apertura del euro hoy martes 13 de enero de EUR a PEN

INFOBAE AMÉRICA
Kazajistán confirma el ataque con

Kazajistán confirma el ataque con drones sobre dos petroleros en el mar Negro

El ministro de Justicia de Colombia denuncia haber sido espiado por funcionarios del Ministerio de Defensa

Xabi Alonso y la importancia de las sensaciones por encima de los números

El PP rechaza los preacuerdos parciales de Sanidad sobre el Estatuto Marco y pide convocar a todos los implicados

El Ibex 35 sube levemente al cierre y sigue buscando arañar los 17.700 puntos, pendiente de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Cuándo se estrenará “Heated Rivalry”

Cuándo se estrenará “Heated Rivalry” en Latinoamérica

La razón por la que Nick Jonas salió de la ceremonia de los Globos de Oro

Timothy Busfield se entrega a las autoridades tras ser acusado de agresión sexual infantil

Hudson Williams reveló cuál fue la escena que lo convenció de protagonizar “Heated Rivalry”

BTS Tour 2026: cómo comprar boletos para los conciertos de la boyband en América Latina