Protestas en Irán: por la violencia del régimen, Trump anunció un arancel para los países que comercien con Teherán

Trump anunció un arancel del 25% para los países que comercien con el régimen de Irán (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Washington aplicará un arancel del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, una medida de alcance global que busca aislar económicamente al régimen iraní en un momento de máxima tensión política y social dentro del país persa. El mandatario dejó claro que la decisión entra en vigor de inmediato y no admite excepciones.

“Esta orden es inmediata y final”, escribió Trump en su red Truth Social. En el mismo mensaje precisó que “cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América”.

El anuncio se produce en medio de la brutal represión contra protestas masivas en Irán, iniciadas a finales de diciembre y que, según organizaciones de derechos humanos, han dejado un elevado número de muertos y detenidos. Aunque las cifras varían y no han sido confirmadas oficialmente, la violencia ha provocado una reacción cada vez más dura de la Casa Blanca. Trump sostuvo el fin de semana que Irán “parece haber cruzado una línea roja” tras la muerte de manifestantes.

El anuncio de Donald Trump en sus redes sociales

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que el presidente no descarta ningún escenario.

“Una cosa en la que el presidente Trump es muy bueno es en mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa”, afirmó ante periodistas, al señalar que “los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe”. Al mismo tiempo, subrayó que “la diplomacia siempre será la primera opción del presidente”.

Pese al tono confrontativo, Washington reconoce que existen contactos indirectos con Teherán. De acuerdo con Leavitt, hay un canal abierto entre el régimen iraní y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff.

“Lo que están oyendo públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado”, explicó. Según versiones difundidas por medios estadounidenses, el canciller iraní Abás Araqchi habría intentado reducir la tensión a través de ese canal durante el fin de semana.

Araqchi declaró que Irán “no busca la guerra, pero está totalmente preparado”, y añadió que su país también está “listo para negociar”, siempre que las conversaciones sean “justas”. La cancillería iraní reconoció la existencia de comunicaciones indirectas, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas formales con Estados Unidos.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este lunes que el presidente Trump no descarta ningún escenario en Irán (REUTERS/Kevin Lamarque)

Irán mantiene vínculos comerciales con países clave de Asia y Medio Oriente, como China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, además de relaciones económicas con naciones de América Latina y otras regiones. La medida estadounidense plantea un dilema para esos socios: continuar el comercio con Teherán o evitar represalias arancelarias por parte de la mayor economía del mundo.

El anuncio también reaviva el debate sobre el alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses. A diferencia de embargos tradicionales, el esquema planteado por Trump penaliza directamente a terceros países por su relación con Irán, lo que podría tensar vínculos diplomáticos y comerciales con aliados y socios estratégicos.

Mientras tanto, la crisis interna iraní sigue desarrollándose bajo fuertes restricciones informativas, con cortes de internet y limitaciones a la prensa extranjera. En ese escenario, la advertencia de Trump añade presión externa a un régimen que enfrenta uno de los momentos más delicados de los últimos años, con la economía debilitada, protestas extendidas y un creciente aislamiento internacional.

(Con información de EFE y AFP)