Mundo

El número de muertos por la represión en Irán se elevó a 648 y advierten que la cifra real podría superar los 6.000

la ONG Iran Human Rights difundió datos de víctimas verificadas, aunque el bloqueo de internet impuesto por autoridades iraníes durante casi cuatro días dificulta “extremadamente” la verificación independiente de información sobre fallecidos

Guardar
Ascendió a 648 el número
Ascendió a 648 el número de muertos por la brutal represión del régimen de Irán a las protestas en su contra (REDES SOCIALES/vía REUTER)

Al menos 648 manifestantes han perdido la vida debido a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la República Islámica de Irán contra el movimiento de protesta que atraviesa el país, según datos difundidos el lunes por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

La cifra, que corresponde a víctimas verificadas por la organización, podría ser considerablemente superior. Así lo advirtió el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien afirmó que “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles contra la matanza masiva perpetrada por la República Islámica”, según declaraciones recogidas por AFP.

La ONG indicó que, de acuerdo con algunas estimaciones, el número de fallecidos podría superar los 6.000. No obstante, la entidad subrayó que el bloqueo de Internet impuesto por las autoridades iraníes durante casi cuatro días dificulta “extremadamente” la verificación independiente de la información sobre víctimas, según explicó IHR a AFP.

El bloqueo de Internet impuesto
El bloqueo de Internet impuesto por las autoridades iraníes dificulta la verificación independiente de víctimas de la represión. (UGC via AP)

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre tras el colapso del rial iraní, que se desplomó a 1,42 millones por dólar estadounidense, marcando un mínimo histórico y acelerando la inflación. El alza en los precios de alimentos y gasolina generó un estallido social en dos mercados del centro de Teherán y se extendió a más de 280 localidades en 27 provincias. La organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó que, solo en los primeros días, las fuerzas de seguridad respondieron con represión violenta, cortes de internet y amenazas de pena de muerte. Según la ONG hasta este lunes la cifra de muertos era de al menos 500.

Las protestas en Irán iniciaron
Las protestas en Irán iniciaron el 28 de diciembre tras la devaluación del rial iraní y un incremento acelerado de la inflación y precios de alimentos y gasolina (REUTERS)

El 29 de diciembre, después de que las protestas se propagaran, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, renunció a su cargo, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Un día después, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reunió con líderes empresariales y prometió atender los problemas económicos. La violencia más intensa se vivió el 1 de enero en Azna, provincia de Lorestán, donde videos difundidos en línea mostraban objetos incendiados y disparos. Además, se reportaron muertes en las provincias de Bakhtiari e Isfahán, así como el asesinato de un voluntario de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a través de su plataforma Truth Social, que si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos intervendría para rescatarlos, en un contexto de reciente tensión tras los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. Ayer, el mandatario estadounidense afirmó que Irán propuso negociaciones tras su amenaza de represalias por la represión. Para ese día, los activistas contabilizaban al menos 544 muertos durante las protestas, según HRANA.

Temas Relacionados

RepresiónRepública Islámica de IránIran Human RightsMahmood Amiry-MoghaddamAFPIránNoruegaManifestantesDerechos humanosBloqueo de internetÚltimas noticias AméricaProtestas en IránRepresión en Irán

Últimas Noticias

La fortaleza que desafía el paso de los siglos y es un emblema del Báltico

La Torre de Gediminas en Vilna, Lituania, pasó de ser un bastión medieval a convertirse en el símbolo de resistencia, unidad y modernidad

La fortaleza que desafía el

El presidente de Israel se solidarizó con los iraníes ante la represión que dejó más de 500 muertos: “Marcha valiente por su libertad”

Isaac Herzog manifestó su apoyo al pueblo iraní que está siendo “reprimido sin piedad por un régimen que es la raíz de tanto mal en el mundo”. Las protestas iniciadas el 28 de diciembre se extendieron a 280 localidades

El presidente de Israel se

La UE evalúa nuevas sanciones contra Irán por la represión de las protestas

Las autoridades del bloque comunitario analizan posibles medidas adicionales frente a la respuesta violenta hacia los manifestantes, sumándose al marco legal ya existente para abordar casos graves de vulneración de derechos humanos en el país

La UE evalúa nuevas sanciones

Vladimir Putin reapareció tras dos semanas de ausencia sin comentar las crisis en Venezuela e Irán

El presidente ruso se reunió en el Kremlin con el viceprimer ministro para abordar el sector industrial y militar. Sectores ultranacionalistas critican la falta de reacción ante la captura de Maduro y el apresamiento del petrolero ruso por EEUU

Vladimir Putin reapareció tras dos

El Reino Unido discute con la OTAN reforzar la seguridad en el Ártico ante las amenazas de Rusia y China

El gobierno británico afirmó que las conversaciones son “habituales” y no respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia, mientras el mandatario estadounidense insistió en que tomará el territorio danés “de una forma u otra”

El Reino Unido discute con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cuesta la nafta en

Cuánto cuesta la nafta en la Argentina en comparación con América Latina y cómo impactan los impuestos

Hermana de Yeison Jiménez pidió prudencia con la información que circula: no hay fecha ni lugar para su homenaje

Petro respondió a las críticas de Alejandro Char por el traslado de cabecillas criminales a Barranquilla: “No sé le olvide señor”

Centenario de oro y onza de plata: cuál es su precio este lunes

El restaurante italiano que quiere ‘renunciar’ a su estrella Michelin: “El modelo que reconoce la guía ya no nos refleja”

INFOBAE AMÉRICA
Somalía rescinde los acuerdos de

Somalía rescinde los acuerdos de seguridad firmados con Emiratos para "salvaguardar la unidad de la nación"

Revelan cómo la cooperación entre especies puede sostener ecosistemas más diversos y resistentes

Machado pide al Papa que interceda por "los más de mil presos políticos" y la democracia en Venezuela

Francia desmiente haber recibido una solicitud para aprobar la compra de Abivax por parte de Eli Lilly

Primera ministra danesa califica de encrucijada el "conflicto" con EE.UU sobre Groenlandia

ENTRETENIMIENTO

El homenaje a Rob Reiner

El homenaje a Rob Reiner en los Globos de Oro

El verdadero motivo por el que Michelle Williams no llegó a recibir su premio en los Globos de Oro

“Tengo 72 años, el tiempo avanza y lo noto”: la reflexión de Pierce Brosnan en el estreno de Giant

“Admitirlo fue el primer paso para cambiar”: Tim Allen confesó su lucha contra el alcohol y la búsqueda de sobriedad

Las especulaciones sobre ruptura entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner resurgen tras episodio incómodo en los Globos de Oro