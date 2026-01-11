Una mujer quema la foto del ayatolá Ali Khamenei: el póster viral que muestra el sentimiento del pueblo iraní

El póster viral que muestra el sentimiento del pueblo iraní

El gesto es pequeño, cotidiano, casi insignificante: encender un cigarrillo. Pero cuando la llama proviene de la fotografía ardiendo del ayatolá Alí Khamenei, el acto se transforma en un símbolo de rebeldía que ha recorrido el mundo. Una mujer iraní protagoniza un video que circula desde hace días en redes sociales y que alguien ha convertido en un póster con tonos rojos y negros que recuerdan a los carteles revolucionarios. La imagen se volvió viral mientras Irán vive su mayor crisis política en años.

En medio de las multitudinarias protestas, este póster viral simboliza el sentimiento actual del pueblo iraní

No se sabe quién grabó el video ni dónde, pero el mensaje es cristalino. En un país donde desafiar públicamente al líder supremo de 86 años puede costar la vida, ese cigarrillo encendido con la foto de Khamenei en llamas habla más que mil consignas.

El póster muestra a la mujer de perfil, sosteniendo la fotografía ardiente, con la palabra “FREEDOM” (libertad) en grandes letras blancas. Abajo, siluetas de manifestantes con los brazos en alto completan una composición que imita deliberadamente la estética de la propaganda de 1979, pero girando su mensaje 180 grados.

Protestas masivas y represión mortal

Un manifestante despliega la bandera de Irán en medio de las protestas

Las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre como protestas contra el colapso de la moneda iraní —que cotiza a más de 1,4 millones de riales por dólar— han evolucionado rápidamente hacia un movimiento que cuestiona directamente la teocracia que gobierna el país desde hace más de cuatro décadas.

Al menos 192 manifestantes han muerto desde el inicio de las protestas, según la organización con sede en Noruega Iran Human Rights. El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, advirtió el domingo que ha recibido “relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto durante el actual corte de internet”.

Manifestantes se reúnen mientras vehículos arden en medio de las protestas antigubernamentales en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. Al menos 192 manifestantes han muerto desde que comenzaron las manifestaciones hace dos semanas. (Social Media/via REUTERS/File Photo)

“Se lleva a cabo una masacre en Irán. El mundo debe actuar ahora para prevenir más pérdidas de vidas”, alertó el CHRI, añadiendo que los hospitales están “abrumados”, las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos.

Apagón informativo

Continúan las multitudinarias protestas contra el régimen de Irán

Videos filtrados a través de transmisores satelitales Starlink muestran multitudes en las calles de Teherán, la capital, y Mashhad, la segunda ciudad más grande del país. Las imágenes, difíciles de verificar de forma independiente, muestran a manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad mientras agitan sus teléfonos móviles encendidos y hacen estallar fuegos artificiales.

Humo se eleva de una mezquita mientras manifestantes se congregan en medio de las protestas antigubernamentales en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. El corte total de internet en el país ha superado las 60 horas, dificultando la verificación independiente de videos e imágenes. (SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

El corte total de internet en Irán, que según Netblocks ya ha superado las 60 horas, ha imposibilitado la comunicación con el mundo exterior. “La medida de censura representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los iraníes”, afirmó la organización que vigila la ciberseguridad.

Manifestantes se congregan en medio de las protestas antigubernamentales en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. Los videos se filtran a través de transmisores satelitales Starlink pese al apagón total de internet que impide las comunicaciones con el exterior. (SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

En varios videos que circulan en redes sociales se ve a personas en una morgue de Teherán supuestamente identificando los cuerpos de manifestantes muertos en la represión, aunque ni Infobae ni otros medios y agencias internacionales han podido verificar estas imágenes de forma independiente.

Endurecimiento de posturas

Manifestantes se congregan en medio de las protestas antigubernamentales en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. Las manifestaciones, que comenzaron contra el colapso del rial iraní, han evolucionado hacia un desafío directo al régimen teocrático. (Social Media/via REUTERS)

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, advirtió el domingo que en caso de un ataque militar estadounidense, “tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos”, en aparente referencia a Israel y las bases militares estadounidenses en la región.

El presidente iraní Masud Pezeshkian, en sus primeras declaraciones tras la intensificación de las protestas, afirmó que “el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad”.

El jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, anunció detenciones “significativas” de figuras destacadas de las protestas el sábado por la noche, sin revelar identidades ni cifras exactas.

Mientras tanto, Reza Pahlavi, hijo exiliado del derrocado shah, quien ha desempeñado un papel destacado en la convocatoria de las protestas, pidió más manifestaciones para el domingo. “No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes”, declaró.