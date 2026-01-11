Miles de iraníes continuarán con la protesta a nivel nacional este domingo pese a la censura y brutal represión del régimen

Cánticos contra el régimen en Irán llenaron las calles de Teherán el sábado por la noche, mientras los manifestantes impulsaban el mayor movimiento de protesta contra la república islámica en más de tres años, pese a la represión letal y a un apagón de Internet.
Las autoridades de la República Islámica responsabilizaron a Estados Unidos por el estallido de las manifestaciones, que comenzaron en la capital hace dos semanas por las dificultades económicas y se han extendido a otras ciudades con llamados a derrocar el liderazgo de Ali Khamenei.
Grupos de derechos humanos reportaron decenas de muertes y alertaron el sábado sobre el endurecimiento de la represión. La información procedente del país es escasa debido al corte de Internet, y el monitor NetBlocks indicó que casi no hay conectividad desde el jueves.
Cabe mencionar que Amnistía Internacional confirmó que estaba analizando “informes preocupantes de que las fuerzas de seguridad han intensificado el uso ilegal de fuerza letal contra los manifestantes” desde hace 5 días.
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país está “listo para ayudar” al movimiento de protesta, después de advertir que Irán enfrenta “grandes problemas” por sus esfuerzos para sofocar las manifestaciones.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que, en caso de que Estados Unidos lleve a cabo un ataque militar, tanto Israel como las instalaciones militares y navieras estadounidenses serían considerados objetivos legítimos de represalia.
“El marco de la legítima defensa no nos limita a actuar solo después de un ataque. Le decimos a Trump y a sus aliados en la región que no cometan un error de cálculo”, afirmó Ghalibaf, quien calificó al presidente estadounidense de “delirante”.
La advertencia se produce tras las recientes declaraciones de Donald Trump, que amenazó con responder militarmente a Irán en caso de una represión violenta contra los manifestantes.
Reza Pahlavi, príncipe heredero iraní, brindó un nuevo mensaje dirigido a la población de Irán, en el cual destacó la masiva y “valiente” movilización en las calles durante tres noches consecutivas, lo que, según afirma, debilitó de manera significativa el aparato represivo bajo el mando de Ali Khamenei.
Un testigo en el oeste de Irán, contactado por Reuters, relató que la Guardia Revolucionaria (CGRI) estaba desplegada en la zona y abriendo fuego, aunque prefirió mantener el anonimato por motivos de seguridad.
En un comunicado difundido por la televisión estatal, la CGRI — la fuerza de élite que intervino en anteriores episodios de disturbios— acusó a “terroristas” de atacar bases militares y policiales durante las últimas dos noches de protesta.
La CGRI subrayó que salvaguardar los logros de la revolución islámica y mantener la seguridad es una “línea roja”. Por su parte, el ejército regular emitió otro comunicado en el que aseguró que “protegerá y salvaguardará los intereses nacionales, la infraestructura estratégica del país y la propiedad pública”.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica este sábado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la cual ambas partes discutieron las protestas en Irán, Gaza y Siria, informó Axios citando a una fuente estadounidense.
Anteriormente, el jefe de la diplomacia estadounidense reafirmó el apoyo de su país al “valiente pueblo iraní”. “Irán está mirando hacia la libertad, quizá como nunca antes.¡Estados Unidos está listo para ayudar!”, anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el respaldo de Rubio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su red social Truth Social que su país está preparado para ayudar al pueblo iraní en medio de las protestas masivas y la represión impuesta por el régimen islámico contra los manifestantes.