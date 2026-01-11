Miles de iraníes continuarán con la protesta a nivel nacional este domingo pese a la censura y brutal represión del régimen

Un manifestante despliega la bandera de Irán en medio de las protestas

Cánticos contra el régimen en Irán llenaron las calles de Teherán el sábado por la noche, mientras los manifestantes impulsaban el mayor movimiento de protesta contra la república islámica en más de tres años, pese a la represión letal y a un apagón de Internet.

Las autoridades de la República Islámica responsabilizaron a Estados Unidos por el estallido de las manifestaciones, que comenzaron en la capital hace dos semanas por las dificultades económicas y se han extendido a otras ciudades con llamados a derrocar el liderazgo de Ali Khamenei.

Grupos de derechos humanos reportaron decenas de muertes y alertaron el sábado sobre el endurecimiento de la represión. La información procedente del país es escasa debido al corte de Internet, y el monitor NetBlocks indicó que casi no hay conectividad desde el jueves.

Cabe mencionar que Amnistía Internacional confirmó que estaba analizando “informes preocupantes de que las fuerzas de seguridad han intensificado el uso ilegal de fuerza letal contra los manifestantes” desde hace 5 días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país está “listo para ayudar” al movimiento de protesta, después de advertir que Irán enfrenta “grandes problemas” por sus esfuerzos para sofocar las manifestaciones.