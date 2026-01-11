La India iniciará en abril el mayor censo del mundo tras 15 años sin datos oficiales

Un niño sostiene un cartel durante una manifestación en la que activistas locales reclaman un proyecto de ley de "control de población" que limite a dos el número de hijos por pareja, en Nueva Delhi, India, el 11 de julio de 2011. (AP Foto/Manish Swarup, archivo)

La India, el país más poblado del mundo según estimaciones de Naciones Unidas, comenzará en abril el recuento de viviendas y hogares como primer paso de su Censo Nacional de 2027, clave para actualizar por primera vez desde 2011 los datos oficiales de una población que supera ya los 1.400 millones de personas.

El Gobierno indio fijó esta semana, mediante una notificación oficial, el calendario de la primera fase del censo, que se desarrollará entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026 en todos los estados y territorios del país de forma escalonada.

El proceso, que se ha ido retrasando durante años, es considerado una de las mayores operaciones estadísticas y administrativas del planeta, ya que implica identificar y registrar cada hogar en un país marcado por una rápida urbanización, grandes flujos de migración interna y millones de asentamientos informales.

pasajeros caminan por un andén después de descender de un tren suburbano en una estación de ferrocarril en Mumbai, India, el 21 de enero de 2023. REUTERS/Niharika Kulkarni

Durante esta etapa se recopilará información detallada sobre las condiciones de los hogares, incluidos los materiales de construcción, el acceso al agua potable y al combustible para cocinar, los patrones de consumo y la composición familiar.

La segunda fase del proceso, la enumeración de la población, prevista para febrero de 2027, incluirá por primera vez desde la independencia de la India el registro de todas las castas y se realizará de forma digital.

Desde el primer censo tras la independencia en 1951, solo se ha registrado a los dalits y adivasis, miembros de grupos marginados conocidos como castas y tribus programadas. El resto de la población, especialmente las denominadas Otras Clases Atrasadas (OBC, por sus siglas en inglés), no ha sido contabilizada de manera sistemática. “La política actual de la India limita las cuotas al 50%, con un 27% reservado para las OBC”, pero la falta de datos precisos ha generado demandas para revisar y posiblemente aumentar estos porcentajes.

Varios hombres hacen cola para que se verifiquen sus nombres en el borrador del Censo Nacional en el distrito Moriagaon de Assam (India) en julio de 2018. EFE/ Str

El último recuento se llevó a cabo en 2011, cuando la población era de 1.210 millones, mientras que las cifras actuales, basadas en tendencias de natalidad, mortalidad y migración, sitúan el total por encima de los 1.400 millones.

El censo, que tradicionalmente se realiza cada década, debía haberse efectuado en 2021, pero la pandemia de COVID-19 y problemas logísticos forzaron su aplazamiento. Este retraso ha dejado a las autoridades sin datos actualizados para la planificación de políticas públicas y la asignación de recursos.

Las autoridades prevén desplegar alrededor de 30 millones de funcionarios, entre encuestadores, supervisores y responsables administrativos, para la recogida, verificación y supervisión de los datos en una de las mayores operaciones estadísticas del mundo.

(con información de EFE)