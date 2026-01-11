Mundo

La India iniciará en abril el mayor censo del mundo tras 15 años sin datos oficiales

La administración fijó el arranque de la primera fase entre abril y septiembre de 2026, en la que se identificarán las viviendas en todas las regiones para actualizar los registros demográficos después de más de una década

Guardar
Un niño sostiene un cartel
Un niño sostiene un cartel durante una manifestación en la que activistas locales reclaman un proyecto de ley de "control de población" que limite a dos el número de hijos por pareja, en Nueva Delhi, India, el 11 de julio de 2011. (AP Foto/Manish Swarup, archivo)

La India, el país más poblado del mundo según estimaciones de Naciones Unidas, comenzará en abril el recuento de viviendas y hogares como primer paso de su Censo Nacional de 2027, clave para actualizar por primera vez desde 2011 los datos oficiales de una población que supera ya los 1.400 millones de personas.

El Gobierno indio fijó esta semana, mediante una notificación oficial, el calendario de la primera fase del censo, que se desarrollará entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026 en todos los estados y territorios del país de forma escalonada.

El proceso, que se ha ido retrasando durante años, es considerado una de las mayores operaciones estadísticas y administrativas del planeta, ya que implica identificar y registrar cada hogar en un país marcado por una rápida urbanización, grandes flujos de migración interna y millones de asentamientos informales.

pasajeros caminan por un andén
pasajeros caminan por un andén después de descender de un tren suburbano en una estación de ferrocarril en Mumbai, India, el 21 de enero de 2023. REUTERS/Niharika Kulkarni

Durante esta etapa se recopilará información detallada sobre las condiciones de los hogares, incluidos los materiales de construcción, el acceso al agua potable y al combustible para cocinar, los patrones de consumo y la composición familiar.

La segunda fase del proceso, la enumeración de la población, prevista para febrero de 2027, incluirá por primera vez desde la independencia de la India el registro de todas las castas y se realizará de forma digital.

Desde el primer censo tras la independencia en 1951, solo se ha registrado a los dalits y adivasis, miembros de grupos marginados conocidos como castas y tribus programadas. El resto de la población, especialmente las denominadas Otras Clases Atrasadas (OBC, por sus siglas en inglés), no ha sido contabilizada de manera sistemática. “La política actual de la India limita las cuotas al 50%, con un 27% reservado para las OBC”, pero la falta de datos precisos ha generado demandas para revisar y posiblemente aumentar estos porcentajes.

Varios hombres hacen cola para
Varios hombres hacen cola para que se verifiquen sus nombres en el borrador del Censo Nacional en el distrito Moriagaon de Assam (India) en julio de 2018. EFE/ Str

El último recuento se llevó a cabo en 2011, cuando la población era de 1.210 millones, mientras que las cifras actuales, basadas en tendencias de natalidad, mortalidad y migración, sitúan el total por encima de los 1.400 millones.

El censo, que tradicionalmente se realiza cada década, debía haberse efectuado en 2021, pero la pandemia de COVID-19 y problemas logísticos forzaron su aplazamiento. Este retraso ha dejado a las autoridades sin datos actualizados para la planificación de políticas públicas y la asignación de recursos.

Las autoridades prevén desplegar alrededor de 30 millones de funcionarios, entre encuestadores, supervisores y responsables administrativos, para la recogida, verificación y supervisión de los datos en una de las mayores operaciones estadísticas del mundo.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

poblacióncensoIndia

Últimas Noticias

El papa León XIV bautizó a 20 bebés en la capilla Sixtina

La ceremonia anual coincidió con el cierre del ciclo navideño y reunió a familias de empleados de la Santa Sede en el recinto adornado por los frescos de Miguel Ángel, donde se celebró el sacramento con tradición y solemnidad

El papa León XIV bautizó

Protestas en Irán: una ONG reportó al menos 192 muertos por la represión del régimen y aclaró que el saldo podría ser mucho mayor

La organización Iran Human Rights sostuvo que no descarta que sean muchas más las víctimas, pero el bloqueo de internet les impide desde hace días verificarlo. Otro grupo de activistas denunció que se está llevando a cabo “una masacre”

Protestas en Irán: una ONG

Protestas en Irán: el régimen amenazó a EEUU e Israel y los consideró objetivos legítimos de ataque

“Le decimos a Trump y a sus aliados en la región que no cometan un error de cálculo”, expresó Mohammad Bagher Ghalibaf, jefe del Parlamento, tras las declaraciones del presidente estadounidense en respaldo a las movilizaciones

Protestas en Irán: el régimen

EN VIVO | Netanyahu dijo que Israel e Irán volverán a ser socios “una vez que caiga el régimen”

El primer ministro israelí volvió a expresar su respaldo “a los heroicos y valientes ciudadanos” que desafían la censura y represión de la República Islámica

EN VIVO | Netanyahu dijo

Gramercy Park, el jardín más exclusivo de Nueva York que solo se puede visitar una vez al año

Este enclave verde, rodeado por una emblemática verja de hierro y normas estrictas, representa la tensión entre la memoria histórica y la evolución de la ciudad

Gramercy Park, el jardín más
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Además de la música popular,

Además de la música popular, Yeison Jiménez también se le midió a cantar otros géneros musicales: desde La Etnnia hasta Diomedes Díaz

Beca 18 sigue sin fecha de resultados y crece la incertidumbre de miles de jóvenes excluidos de las prioridades presupuestales

¿El paro de transporte en Lima y Callao ya no será el jueves 15 de enero? Esto comunicó hoy el gremio

José Félix Lafaurie y Daniel Briceño se despacharon contra Petro por masacre en Abejorral, Antioquia: “Solo marcha en favor de Maduro”

Murió Yeison Jiménez: Medicina Legal confirmó que el cuerpo llegará a Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
Tres desaparecidos y decenas de

Tres desaparecidos y decenas de miles de personas sin electricidad por incendios forestales en Australia

El Tijuana de 'el Loco' Abreu empata sin goles con América

La Justicia de EEUU ordena al Gobierno mantener los fondos de servicios sociales en cinco estados demócratas

Trump advierte a Cuba de que no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela

Trump insta a Cuba a "llegar a un acuerdo" tras el corte del petróleo de Venezuela "antes de que sea tarde"

ENTRETENIMIENTO

Daniel Stern, villano de “Mi

Daniel Stern, villano de “Mi pobre angelito”, recibió una citación policial por presunta solicitud de servicios sexuales

Ethan Hawke rememoró el legado de River Phoenix, el amigo que marcó su debut en la gran pantalla

Actor de “Escalera al cielo” sorprendió a fans con su regreso al icónico carrusel, a 22 años del kdrama

Melissa Gilbert compró regalos de Navidad para los niños vinculados en la causa contra Timothy Busfield, según documentos judiciales

Indy, el perro actor de “Good Boy”, le ganó a Ethan Hawke y otros finalistas en los Astra Awards 2026