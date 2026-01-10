La ciudad europea nombrada como mejor destino nocturno para 2026

El nocturismo se consolida como tendencia turística global al redefinir los viajes y actividades tras la puesta del sol

Las vacaciones nocturnas han adquirido una nueva dimensión con el auge del “nocturismo”, un concepto que redefine la manera de experimentar los viajes más allá del horario convencional. Este término, surgido en los últimos años, se refiere a los destinos y actividades diseñados especialmente para explorarse tras la puesta del sol. Lo que antes se reservaba al astroturismo—centrado en la observación de estrellas y eventos celestiales—ahora abarca una gama mucho más amplia de propuestas, que va desde recorridos urbanos y rutas históricas iluminadas hasta mercados y cines al aire libre.

La esencia del nocturismo radica en la diversidad de alternativas que ofrece al viajero. Según los especialistas, esta tendencia no se limita a la contemplación del cielo nocturno, sino que incluye experiencias urbanas como visitas guiadas a monumentos emblemáticos bajo la luz artificial, actividades culturales nocturnas y hasta safaris al anochecer.

La multiplicidad es la clave: el nocturismo abarca desde tours al atardecer hasta fiestas en playas exóticas o paseos por avenidas históricas iluminadas, haciendo de la noche un territorio tan atractivo como el día para quienes buscan aventuras diferentes.

El interés por esta modalidad ha crecido notablemente durante el último año, convirtiéndose en una de las tendencias más comentadas en el sector turístico. Plataformas especializadas y agencias de viajes han comenzado a adaptar su oferta para responder a la demanda de actividades que aprovechen la magia y el dinamismo de la vida nocturna en las grandes ciudades y destinos naturales.

Metodología y criterios del estudio de Radical Storage sobre destinos de nocturismo

Radical Storage evaluó 50 destinos internacionales siguiendo criterios de experiencias, elementos naturales, seguridad y transporte nocturno

Para responder a la pregunta sobre cuáles son los mejores lugares del mundo para vivir la experiencia del nocturismo en 2026, la plataforma Radical Storage realizó un estudio exhaustivo. El análisis tomó en cuenta 50 destinos internacionales y aplicó una metodología basada en cuatro factores principales, cada uno con un peso específico en la puntuación total.

El primer criterio, y el más relevante, es el de las experiencias disponibles, que representa el 40% de la valoración. Aquí se contabiliza el número de recorridos nocturnos y actividades similares que cada destino pone a disposición de los visitantes, así como las valoraciones que reciben estas propuestas por parte de los viajeros.

El segundo factor, también con un peso del 40%, corresponde a los elementos naturales. En este apartado se consideró la contaminación lumínica de cada ciudad y el promedio de horas de luz diurna, dos aspectos cruciales para quienes buscan disfrutar de cielos despejados o paisajes urbanos iluminados de forma especial.

El tercer criterio es la seguridad, evaluada por la percepción de los habitantes locales sobre la posibilidad de caminar solos durante la noche. Este factor recibió un peso del 10%, reflejando la importancia de la tranquilidad para los visitantes nocturnos.

El cuarto y último aspecto, también con un 10% de ponderación, es el transporte. Radical Storage analizó tanto la asequibilidad como la disponibilidad de transporte nocturno, determinando así cuán fácil resulta para los turistas desplazarse durante la noche en cada destino.

El resultado final es un índice de nocturismo que permite comparar de forma objetiva y cuantitativa la capacidad de cada ciudad para ofrecer experiencias inolvidables al caer el sol.

Roma como el mejor destino mundial de nocturismo para 2026

Roma lidera el ranking de nocturismo 2026 gracias a su amplia oferta de rutas, mercados y experiencias bajo las estrellas (Europa Press)

La gran sorpresa de la investigación fue el liderazgo de Roma como mejor destino mundial de nocturismo para 2026. La capital italiana alcanzó una puntuación general de 6,07 sobre 10, sobresaliendo especialmente en la categoría de experiencias, donde obtuvo un destacado 9,2.

Entre los elementos que impulsaron a Roma a lo más alto del ranking se encuentra la amplitud de su oferta nocturna. La ciudad propone 305 recorridos nocturnos diferentes, entre ellos visitas guiadas al Coliseo al atardecer, cines al aire libre y mercados que cobran vida después de la caída del sol. Estas actividades, valoradas positivamente por los viajeros, consolidan a Roma como la principal referencia para quienes desean explorar la historia, el arte y la cultura bajo una luz distinta.

El informe destaca que la riqueza histórica y la atmósfera única de la ciudad contribuyen al atractivo nocturno, permitiendo a los visitantes recorrer calles milenarias y monumentos emblemáticos en un entorno seguro y vibrante.

Clasificación y características de los 10 mejores destinos para turismo nocturno en 2026

El top 10 de nocturismo para 2026 incluye metrópolis europeas y exóticos destinos asiáticos y africanos con propuestas variadas (Ksenia Kuleshova/Bloomberg)

El estudio no solo coronó a Roma, sino que estableció un top 10 global con propuestas variadas en Europa, Asia y África. Esta es la clasificación completa:

Roma, Italia Ámsterdam, Países Bajos Tromsø, Noruega Rovaniemi, Finlandia Tokio, Japón Dubái, Emiratos Árabes Unidos Londres, Reino Unido París, Francia Marrakech, Marruecos Koh Pha Ngan, Tailandia

Cada uno de estos destinos ofrece una identidad propia en términos de nocturismo. Ámsterdam, en el segundo puesto, sobresale por su animada vida nocturna y su variedad de eventos culturales tras la puesta del sol. Tromsø y Rovaniemi, situados en el norte de Europa, son reconocidos por la posibilidad de observar auroras boreales y cielos despejados, elementos que los hacen muy atractivos para los amantes del astroturismo.

Tokio se distingue por su fusión entre tradición y modernidad, con barrios que nunca duermen y espectáculos que iluminan la ciudad hasta la madrugada. Dubái se destaca gracias a su infraestructura de transporte nocturno y una oferta de ocio que va desde mercados hasta eventos de lujo. Londres y París, clásicos europeos, mantienen su vigencia con propuestas culturales y gastronómicas que se intensifican tras el atardecer.

En el caso de Marrakech y Koh Pha Ngan, el atractivo radica en sus mercados tradicionales y celebraciones festivas que dominan la noche. Así, la lista de Radical Storage muestra cómo el nocturismo se adapta a realidades muy distintas, desde la sofisticación europea hasta la exuberancia asiática y africana.