El urbanismo resiliente gana terreno tras terremotos, huracanes e incendios en distintos continentes

La reconstrucción tras desastres redefine las ciudades, integrando participación comunitaria y visión de futuro en cada proyecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudades de distintos continentes están transformando la reconstrucción tras desastres naturales en oportunidades para repensar el futuro, con énfasis en la innovación urbana y la resiliencia, según recoge National Geographic.

En Antakya, Turquía, un terremoto de magnitud 7,8 devastó la ciudad en 2023. Las pérdidas humanas y materiales fueron enormes: miles de personas fallecieron, numerosos edificios colapsaron y muchas familias quedaron separadas.

Frente a esta tragedia, surgió la posibilidad de un nuevo inicio. Destaca la propuesta de Foster + Partners, junto al trabajo de urbanistas locales, quienes impulsan un plan maestro fundamentado en la consulta a la comunidad y la preservación de la memoria colectiva.

La nueva Antakya busca equilibrar tradición y modernidad. Los futuros edificios serán más bajos, con vistas hacia el río y las montañas. Se ampliarán los espacios verdes y se crearán senderos para peatones y ciclistas, promoviendo la interacción vecinal. Las viviendas se organizarán en torno a patios y contarán con cimientos reforzados para resistir sismos, con el fin de ofrecer una ciudad segura y agradable que mantenga la cohesión social.

El urbanista Cem Yılmaz explicó: “¿Qué es una ciudad sino su gente? No son los edificios; ellos no son nada. La memoria está en las personas”. El plan procura que los antiguos vecinos permanezcan cerca, evitando la ruptura de los lazos cotidianos que sostienen la vida urbana.

El renacimiento urbano se apoya en la memoria colectiva, el diálogo social y la adaptación arquitectónica a los riesgos sísmicos (REUTERS/TRT World)

La experiencia de Antakya contrasta con lo ocurrido en Japón después del terremoto y tsunami de Honshu en 2011. Allí, el gobierno impulsó una reconstrucción tecnocrática, invirtiendo USD 12.000 millones en un sistema de muros de contención de hasta 15 metros de altura y 430 kilómetros de longitud.

Según expertos citados por National Geographic, aunque la infraestructura avanzó rápidamente, la participación ciudadana fue mínima y los sorteos para reasignar viviendas fragmentaron los vínculos vecinales.

La geógrafa Annaclaudia Martini señaló: “La participación local tendió a ser un trámite más que una auténtica implicación de las personas”, lo que dificultó el regreso a los barrios originales.

Las soluciones tecnocráticas y la escasa participación ciudadana marcaron el proceso, afectando la recuperación de los lazos vecinales (AP/AFP)

En Nueva York, tras el huracán Sandy de 2012, que provocó 44 muertes y daños por USD 19.000 millones, la ciudad optó por infraestructuras multifuncionales.

El proyecto de resiliencia costera coordinado por Bjarke Ingels Group incorporó defensas basadas en banquinas, puertas móviles y nuevas áreas verdes, especialmente en el East River Park.

“Este trabajo requiere colaboración, renunciar al control y escuchar”, explicó el arquitecto Jeremy Alain Siegel a National Geographic. Aunque algunos elementos del plan original no se concretaron, la combinación entre protección frente a inundaciones, recreación y movilidad mejoró la calidad de vida urbana. Los primeros tramos ya funcionan y la finalización está prevista para la década de 2030.

La resiliencia urbana se impulsa con infraestructuras flexibles y espacios públicos que combinan protección, recreación y convivencia (REUTERS/Freepik)

Innovación desde lo local: experiencias y aprendizajes

Otras localidades más pequeñas también exploran soluciones innovadoras. En Paradise, California, el 85% de las viviendas se perdió tras un megaincendio en 2018.

Ante la imposibilidad de un megaproyecto, la comunidad optó por la reconstrucción participativa, creando normas que priorizan materiales resistentes al fuego, soterrado de líneas eléctricas y ampliación de rutas de evacuación. “El mensaje principal era que no rediseñáramos la ciudad, sino que creáramos una versión mejorada de lo que existía”, relató el arquitecto Barry Long.

En Kentucky, las inundaciones de 2022 impulsaron la creación de nuevos barrios en zonas elevadas, muchas de ellas sobre explanadas mineras. Estas áreas, compuestas por viviendas eficientes que utilizan energía solar, refuerzan la vida comunitaria y la seguridad ante futuras emergencias. Según Andy Fox, profesor de arquitectura del paisaje citado por National Geographic, si estas ideas funcionan en comunidades pequeñas con recursos limitados, “pueden escalarse a lugares con mayor disponibilidad”.

Existen otros ejemplos que aportan matices. En Gibellina, Italia, los terremotos de 1968 transformaron el antiguo pueblo en un memorial artístico que sella el área, impidiendo nuevas construcciones, mientras la población se trasladó a un lugar más seguro.

En Constitución, Chile, tras el terremoto y tsunami de 2010, la reconstrucción integró la naturaleza mediante un bosque de mitigación en la ribera y permitió a los afectados terminar sus viviendas de manera progresiva y según sus posibilidades.

En Islandia, tras la destrucción de Grindavík por erupciones volcánicas, se prohibieron nuevas edificaciones en zonas de alto riesgo, priorizando la seguridad y la investigación científica para una posible repoblación futura.

Pequeñas comunidades apuestan por materiales resistentes, energías limpias y modelos participativos para reconstruir entornos más seguros y cohesionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias globales y el desafío de imaginar nuevas ciudades

Estos casos reflejan una tendencia global: la reconstrucción tras desastres ya no se limita a la funcionalidad, sino que incorpora la memoria, la participación y el bienestar comunitario. Según Kona Gray, presidente de la Sociedad Estadounidense de Arquitectos Paisajistas, nuevas estrategias de resiliencia pueden surgir tanto en grandes ciudades como en pequeñas localidades rurales.

Siegel, de Bjarke Ingels Group, sintetizó para National Geographic el potencial de este enfoque: “Si dispones de un lienzo en blanco, puedes imaginar de nuevo. Una crisis puede convertirse en una oportunidad”.

De Antakya a Paradise, la reconstrucción urbana persigue algo más que reponer lo perdido. Busca imaginar entornos donde las personas recuperen la seguridad y la convivencia. Estos proyectos aspiran a servir de referencia para cualquier ciudad que deba renacer tras la adversidad.