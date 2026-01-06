El conflicto diplomático entre China y Japón escala con nuevas restricciones comerciales

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian. REUTERS/Tingshu Wang

China anunció este martes la imposición de controles a las exportaciones hacia Japón de productos con posible uso militar, una medida que intensifica la disputa diplomática entre las dos principales economías asiáticas tras los comentarios realizados por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la posibilidad de intervenir militarmente en el estrecho de Taiwán. El Ministerio de Comercio chino indicó que la restricción afecta a todos los artículos de doble uso —aquellos con aplicaciones tanto civiles como militares—, prohibiendo su envío a Japón para cualquier fin que pueda fortalecer las capacidades militares japonesas. Asimismo, la prohibición se extiende a cualquier uso final que, según criterio de las autoridades chinas, pueda aportar a la defensa japonesa.

Un portavoz ministerial explicó en un comunicado que “la líder japonesa realizó recientemente declaraciones erróneas sobre Taiwán, insinuando la posibilidad de una intervención militar en el Estrecho de Taiwán”. Según el funcionario, citado por medios oficiales, esos comentarios violan el principio de “una sola China” y son de “naturaleza maliciosa con consecuencias profundamente perjudiciales”.

El anuncio tuvo repercusiones inmediatas en los mercados financieros: los contratos de futuros del Nikkei 225 descendieron aproximadamente un 1% tras difundirse la noticia. Las autoridades japonesas, por su parte, evitaron emitir comentarios inmediatos; un representante del Ministerio de Comercio en Tokio señaló que el gobierno se encuentra evaluando el alcance de la medida.

La nueva restricción se da en un contexto de tensiones recientes, luego de que Takaichi declarara en noviembre que un ataque chino contra Taiwán podría considerarse una amenaza existencial para Japón. Beijing calificó estas declaraciones de “provocadoras” y cuestionó públicamente las intenciones del gobierno japonés, sugiriendo que tales afirmaciones podrían servir de pretexto para incrementar el desarrollo militar y la presencia exterior de Tokio.

El alcance de los controles chinos abarca más de 800 productos, según la lista oficial de exportaciones de doble uso, e incluye desde productos químicos y electrónicos hasta sensores, equipamiento para navegación y tecnologías relacionadas con la industria aeroespacial. La prohibición también menciona componentes críticos como elementos de tierras raras —como samario, gadolinio, terbio, disprosio y lutecio— indispensables en la fabricación de drones, microchips, armas y dispositivos electrónicos avanzados.

El Primer Ministro de Japón, Sanae Takaichi. (AP P Hot / Eugene Hoshiko, PdI)

La dependencia japonesa de materias primas chinas sigue siendo significativa. Según la Japan Organization for Metals and Energy Security, Japón obtenía en 2024 cerca del 70% de sus importaciones de tierras raras desde China, una situación que persiste más de una década después del embargo temporal aplicado por Beijing durante una disputa territorial en 2010. Aquella medida tuvo un impacto considerable en la industria manufacturera japonesa y llevó a Tokio a buscar la diversificación de proveedores, aunque no logró eliminar la vulnerabilidad estratégica. Datos de la firma Capital Economics estiman que China aún cubre cerca del 60% de la demanda japonesa de estos materiales.

El contexto económico y de seguridad bilateral ha experimentado una escalada adicional tras la aprobación en diciembre por parte del gabinete japonés de un presupuesto récord, que incluye un aumento del 3,8% en el gasto militar anual hasta alcanzar los 9 billones de yenes (USD 58.000 millones). La agencia estatal china Xinhua advirtió en un comentario editorial sobre los cambios en la política de seguridad japonesa, el incremento continuo del gasto en defensa y la relajación de las restricciones a la exportación de armas.

Las autoridades chinas no detallaron cuáles serán los productos sujetos a las nuevas restricciones, limitándose a subrayar que cualquier organización o persona que viole la prohibición será responsable legalmente. Voceros de la Japan External Trade Organization consultados por Reuters señalaron que la medida podría ser más bien simbólica, ya que hasta el momento las estadísticas aduaneras chinas no reflejan una caída en las exportaciones de tierras raras a Japón. En noviembre, el último mes con datos disponibles, los envíos crecieron un 35%, hasta 305 toneladas métricas, el mayor volumen registrado en 2024.

Analistas y representantes del sector privado japonés en Beijing confirmaron que la obtención de licencias para importar tierras raras ya enfrentaba demoras desde noviembre, aunque no pudieron atribuirlo directamente al conflicto diplomático. Una fuente del gobierno japonés, que pidió no ser identificada, sostuvo ante Reuters que la decisión de China busca generar presión interna sobre el liderazgo de Takaichi e incidir en la opinión pública nipona.

El portaaviones chino Liaoning navega por el estrecho de Miyako, cerca de Okinawa, rumbo al Pacífico. Oficina del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa de Japón/vía REUTERS

La decisión de China coincide con la visita a Beijing del presidente surcoreano Lee Jae Myung, a quien el líder chino Xi Jinping instó a “situarse en el lado correcto de la historia”. Tanto Japón como Corea del Sur se han alineado con Estados Unidos en sus políticas de contención frente al poder económico y militar de China en la región.

(Con información de Reuters y Bloomberg)