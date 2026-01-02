La policía suiza cree que las bengalas sobre botellas de champaña causaron el incendio mortal en Crans-Montana

Una imagen publicada por medios locales parece demostrar que las bengalas probablemente provocaron el incendio en Crans-Montana

Las primeras pesquisas sobre el incendio que arrasó el bar Le Constellation en la estación de esquí Crans-Montana señalan que el origen de la tragedia estaría vinculado al uso de bengalas encendidas sobre botellas de champaña durante una celebración de Nochevieja. Según las declaraciones de la fiscal local Beatrice Pilloud en una conferencia de prensa, las “fuentes luminosas” fueron llevadas demasiado cerca del techo mientras eran portadas por el personal del local, lo que desencadenó la ignición. Pilloud explicó que “todo indica que el fuego comenzó a partir de las velas encendidas o bengalas sujetas a las botellas de champaña”, subrayando que esta hipótesis es la más probable aunque la investigación permanece abierta.

Un video muestra la rapidez de la propagación de las llamas en el complejo de Crans-Montana

Las autoridades detallaron que este tipo de bengalas, comunes en ambientes festivos, emiten chispas hacia arriba y podrían haber alcanzado materiales inflamables del techo. El techo, recubierto por un material diseñado para la insonorización del local, está siendo objeto de escrutinio para determinar si cumplía con las normas de seguridad vigentes. El mismo material habría facilitado la rápida propagación de las llamas, según la información ofrecida por la policía y la fiscalía local.

El jefe de gobierno regional de Valais, Mathias Reynard, afirmó en declaraciones a la emisora RTS que los investigadores centran sus esfuerzos en establecer si hubo negligencia en la elección o mantenimiento del material del techo y si corresponde atribuir responsabilidades penales. Pilloud añadió que la investigación técnica continuará para esclarecer si algún responsable deberá ser acusado formalmente.

El bar funcionaba en un sótano, lo que, según los testimonios recogidos por BFMTV y AP, pudo haber contribuido a la dificultad de la evacuación y la rápida expansión del incendio. Las autoridades insisten en que el proceso de investigación será exhaustivo y que se analizarán todos los elementos técnicos y normativos implicados en la tragedia.

Entre los testimonios recogidos tras el incendio, destaca la experiencia de Axel Clavier, un joven de 16 años originario de París, quien relató que logró escapar del local tras sentir que se asfixiaba por el humo y el calor en el sótano del bar. Clavier explicó que, luego de protegerse detrás de una mesa, consiguió romper una ventana utilizando primero la mesa y luego sus pies, logrando salir al exterior y evitar la puerta principal, que resultó ser demasiado angosta para la multitud que intentaba huir al mismo tiempo.

El interior de un edificio donde se desató un incendio que causó fallecidos y heridos durante una celebración de Año Nuevo, en Crans-Montana, Suiza, el 1 de enero de 2026. (Policía cantonal de Valais vía AP)

Otras asistentes, entrevistadas por BFMTV, describieron cómo vieron a camareras ingresar con botellas de champaña adornadas con bengalas encendidas, lo que antecedió al inicio de las llamas. Ambas relataron que un camarero cargaba a una compañera sobre los hombros mientras ella sostenía una bengala encendida, y que el fuego se propagó de manera casi instantánea, causando el colapso del techo de madera. La estampida dentro del club nocturno fue inmediata, con personas intentando escapar por la única escalera disponible y una puerta de salida insuficiente para la afluencia de público.

El balance oficial del incendio, según comunicaron las autoridades suizas y la policía regional de Valais en rueda de prensa, se situó en 40 personas fallecidas y 119 heridas, aunque advirtieron que las cifras aún podrían variar a medida que avanzara la identificación de víctimas. El proceso de reconocimiento se ha visto dificultado por la gravedad de las quemaduras, motivo por el que se solicitó a las familias la entrega de muestras de ADN para facilitar las tareas forenses. De acuerdo con el jefe policial Frédéric Gisler en declaraciones recogidas por Reuters, del total de heridos, 113 han sido identificados: 71 son suizos, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, uno bosnio, uno belga, uno polaco, uno portugués y uno luxemburgués.

Los equipos de emergencia recogen ofrendas de la acera para trasladarlas a un lugar designado cerca del bar "Le Constellation" tras un incendio y una explosión durante una fiesta de Nochevieja en la que murieron personas y otras resultaron heridas, en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 2 de enero de 2026. REUTERS/Denis Balibouse

La gravedad de las lesiones llevó a que alrededor de 50 personas fueran derivadas a unidades especializadas en quemaduras de hospitales situados en otros países europeos, principalmente en Alemania y Francia, según informó Reynard en la misma comparecencia. Muchos de los heridos se encontraban en estado crítico y seguían luchando por su vida.

Tras el incendio, la comunidad de Crans-Montana y visitantes de la región expresaron su dolor mediante vigilias, altares improvisados y oraciones en la Iglesia de Montana-Station. Centenares de personas depositaron flores y velas cerca del lugar del siniestro, mientras otros se congregaron en silencio, abrazándose o compartiendo mensajes de apoyo. El clima de duelo se extendió a las redes sociales, donde una cuenta de Instagram se llenó con imágenes y llamados de familiares y amigos en busca de noticias sobre los desaparecidos.

El papa León XIV transmitió sus condolencias mediante un telegrama dirigido al obispo de Sion, en el que pidió por el descanso de los fallecidos y expresó su deseo de consuelo para quienes sufren pérdidas o lesiones, según informaron las agencias de noticias. Las manifestaciones de solidaridad incluyeron mensajes de apoyo de autoridades locales y extranjeras, así como de la Federación Italiana de Golf, que lamentó la muerte de Galeppini, resaltando su pasión y valores deportivos.

El impacto del incendio fue especialmente profundo entre los jóvenes de la localidad y los turistas, muchos de los cuales se identificaron con las víctimas por la cercanía generacional y la popularidad del bar en fechas festivas. Testimonios como el de Emma, una joven de 18 años de Ginebra entrevistada por Reuters, reflejaron la conmoción de quienes, por azar, no ingresaron al local esa noche. Otros, como Elisa Sousa, expresaron su gratitud por no haber acudido y su solidaridad con los afectados durante la vigilia.

(Con información de AP y Reuters)