Francia buscará prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años desde 2026

La nueva iniciativa legislativa respaldada por el presidente Emmanuel Macron intentará restringir la accesibilidad de jóvenes a diversas plataformas. El Parlamento francés lo debatirá este mes

Una adolescente posa con un teléfono móvil mostrando un mensaje de TikTok (REUTERS/Hollie Adams)

Francia impulsa una nueva legislación para proteger a menores de la exposición excesiva a pantallas, proponiendo prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir de septiembre de 2026.

Según un proyecto de ley revisado por AFP, la iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Emmanuel Macron, quien instó al Parlamento a debatir la propuesta a partir de enero. “Protegeremos a nuestros niños y adolescentes de las redes sociales y de las pantallas”, afirmó Macron en su mensaje de Fin de Año, señalando que prestará especial atención para que el proyecto avance.

El texto advierte sobre los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas digitales, como la exposición a contenido inapropiado, ciberacoso y trastornos en los patrones de sueño. El primer artículo del proyecto haría ilegal que una plataforma en línea brinde servicios de red social a menores de 15 años. El segundo artículo plantea prohibir el uso de teléfonos móviles en la escuela secundaria.

Desde 2018, Francia prohíbe el uso de celulares en preescolares y colegios secundarios, aunque la medida rara vez se aplicó.

A inicios de mes, el Senado francés respaldó una propuesta para proteger a los adolescentes del uso excesivo de pantallas y del acceso a redes sociales, que contempla la obligación de autorización parental para que menores de entre 13 y 16 años puedan registrarse en redes sociales. La iniciativa fue enviada a la Asamblea Nacional, que deberá aprobarla para que entre en vigor.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aparece en una pantalla mientras pronuncia su discurso de Año Nuevo a la nación (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En noviembre, el Parlamento Europeo instó a la Unión Europea a establecer edades mínimas para que los niños puedan acceder a las redes sociales, con el objetivo de frenar el aumento de los problemas de salud mental entre adolescentes asociados a la exposición excesiva a estas plataformas. No obstante, son los Estados miembros quienes tienen la competencia para fijar estos límites.

En materia internacional, un antecedente reciente es el de Australia: el pasado 9 de diciembre, en territorio australiano, comenzó a regir la ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a las redes sociales, lo que convierte al país en el primero en implementar este tipo de regulación para proteger la salud mental de niños y adolescentes, según el Gobierno de Camberra.

La normativa fue aprobada tras meses de deliberación y consultas parciales con expertos y organizaciones, en medio de debates internacionales sobre la viabilidad y pertinencia de tales restricciones.

El primer ministro Anthony Albanese defendió que la legislación representa “uno de los mayores cambios sociales y culturales” en Australia y será “motivo de orgullo nacional en los años venideros”.

Una joven utilizando un celular con redes sociales (REUTERS/Hollie Adams)

En un comunicado recogido por su oficina, Albanese comparó la medida con la edad legal para consumir alcohol y remarcó que, aunque algunos adolescentes puedan evitar la restricción, establecer un marco normativo nacional resulta beneficioso para la sociedad. El primer ministro aseguró que la ley facilitará a los progenitores entablar conversaciones con sus hijos sobre los riesgos de Internet y redundará en un mayor bienestar.

La legislación afecta directamente a plataformas como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit y Kick, que deberán demostrar que han adoptado “medidas razonables” para identificar y desactivar cuentas de usuarios menores de la edad permitida. Uno de los puntos novedosos de la ley es que traslada la responsabilidad principal a las empresas tecnológicas, que podrían enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses) si incumplen el mandato legal.

(Con información de AFP)

