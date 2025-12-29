Mundo

El grupo terrorista Hamas ratificó que no entregará sus armas como parte de un acuerdo de paz en Gaza

El anuncio de la organización terrorista se conoció horas antes de la reunión prevista en Washington entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se espera que aborden los próximos pasos para avanzar hacia la estabilidad en la Franja

Guardar
Imagen de archivo de Abu
Imagen de archivo de Abu Ubaida, vocero del brazo armado de Hamas, en un acto militar en el sur de Gaza, en 2019 (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

El grupo terrorista Hamas ratificó este lunes que no está dispuesto a entregar sus armas como parte del acuerdo de paz para Gaza, una posición que vuelve a tensar el escenario diplomático en torno a la guerra y que choca con uno de los objetivos centrales del gobierno israelí y de sus aliados: la eliminación total de la capacidad militar del grupo islamista.

El mensaje fue difundido en un video, pocas horas antes de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que se abordará la continuidad del alto el fuego y las condiciones de una segunda etapa del acuerdo.

En su declaración, el nuevo portavoz de las Brigadas Ezzedine al-Qassam afirmó que el grupo no se desarmará bajo ninguna circunstancia.

“Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras persista la ocupación”, señaló.

El vocero añadió que la organización seguirá combatiendo incluso en un escenario de presión militar sostenida.

El mensaje se conoció mientras el liderazgo israelí insiste en que cualquier arreglo político futuro para Gaza pasa por el desarme completo de Hamas y la desmilitarización del enclave.

El mensaje fue difundido en
El mensaje fue difundido en un video, pocas horas antes de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que se abordará la continuidad del alto el fuego y las condiciones de una segunda etapa del acuerdo (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Una portavoz del gobierno israelí indicó que Netanyahu planteará en Washington la necesidad de avanzar hacia una etapa que garantice que “Hamas sea desarmado y Gaza desmilitarizada”, un punto que Israel considera innegociable tras el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó más de mil muertos en territorio israelí y desencadenó la ofensiva militar en la Franja.

Además de rechazar esa exigencia, el portavoz de las Brigadas al-Qassam planteó una posición inversa, al reclamar que sea Israel quien pierda su capacidad militar.

Llamamos a todas las partes implicadas a trabajar para desarmar las armas letales de la ocupación”, afirmó.

En el mismo video, el grupo confirmó oficialmente la muerte de su histórico portavoz, conocido como Abu Obeida, cuyo fallecimiento había sido anunciado por Israel meses atrás tras un ataque aéreo en la Franja.

Nos detenemos con respeto ante el comandante y portavoz mártir de las Brigadas al-Qassam”, expresó el nuevo vocero, que adoptó el mismo nombre de guerra de su predecesor. También reconoció la muerte de otros cuatro comandantes del grupo en ataques israelíes durante el conflicto.

Abu Obeida, cuyo nombre real era Hudhayfa Samir al-Kahlout, se había convertido en una figura central de la propaganda de Hamas durante la guerra. Sus apariciones en video, siempre con el rostro cubierto, eran seguidas con atención tanto en Gaza como en medios regionales e internacionales, especialmente cuando abordaba el estado de los combates o los intercambios de rehenes y prisioneros.

Hamas confirmó la muerte de
Hamas confirmó la muerte de su histórico portavoz, conocido como Abu Obeida, cuyo fallecimiento había sido anunciado por Israel meses atrás tras un ataque aéreo en la Franja

Según el propio movimiento, durante años solo un círculo reducido conocía su identidad real.

La confirmación de su muerte se suma a los reiterados golpes que Israel afirma haber asestado contra la cúpula de Hamas desde el inicio de la ofensiva.

El gobierno israelí sostiene que su objetivo estratégico es erradicar por completo al grupo islamista y evitar que vuelva a representar una amenaza para su población, una postura respaldada por Estados Unidos y otros aliados occidentales.

El comunicado de las Brigadas al-Qassam también incluyó referencias a la situación en Cisjordania y a la presencia militar israelí en Gaza, así como un llamado a países de la región para que apoyen a los palestinos.

Sin embargo, el punto central del mensaje fue la negativa explícita a cualquier desarme, un planteo que anticipa nuevas dificultades para las negociaciones diplomáticas y refuerza la posición israelí de que Hamas no busca una salida política, sino la continuidad del conflicto armado.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

IsraelHamasFranja de GazaÚltimas Noticias AméricaMedio OrienteDonald TrumpBenjamín NetanyahuAlto el fuegoBrigadas Ezzedine al-QassamEnclave palestinoGrupo terrorista Hamas

Últimas Noticias

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

La comunicación telefónica se produjo horas después de que el presidente estadounidense y su par ucraniano acordaran seguir negociando sobre el Donbás y la garantía de un alto el fuego

Trump mantuvo una llamada “positiva”

La crisis en Yemen y el ataque denunciado por Rusia disparan el precio del petróleo

Los mercados petroleros reaccionaron con subidas superiores a un dólar en los precios, ante los temores de cortes de suministro derivados de la inestabilidad en Oriente Medio y las tensiones entre Rusia y Ucrania

La crisis en Yemen y

Las cotizaciones de granos y metales preciosos caen ante la incertidumbre global

El lunes, los mercados de granos y metales preciosos registraron fuertes descensos por la baja actividad comercial de fin de año y la inestabilidad provocada por los conflictos en Rusia, Ucrania y China, según operadores y analistas

Las cotizaciones de granos y

Por qué 2025 fue el mejor año de la historia para los multimillonarios

Un informe de Forbes describió cómo el mapa económico internacional experimentó una transformación importante gracias al crecimiento acelerado del patrimonio, la irrupción de tecnologías emergentes y la influencia política de los principales grandes patrimonios

Por qué 2025 fue el

Renunció el director del Banco Central de Irán por el desplome de la moneda que desencadenó protestas sociales

La rápida devaluación del rial ha impulsado una oleada de protestas y agravado la inflación, lo que llevó a la renuncia de Mohammad Reza Farzin mientras crecen la incertidumbre por la situación económica y política

Renunció el director del Banco
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 13 avances médicos del

Los 13 avances médicos del año que dan esperanza para la mejora de la calidad de vida y la longevidad en 2026

Estaba pescando en el río Paraná Guazú, llegaron en una lancha y lo mataron de un tiro en el pecho: seis detenidos

Colombia canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros: las habían conseguido de forma ilegal

“En la costa peruana siempre habrá sismos y debemos estar preparados”, advierte Hernando Tavera del IGP

Saray Robayo negó vínculos judiciales tras la orden de extinción de dominio por caso Centros Poblados: “La responsabilidad penal es individual”

INFOBAE AMÉRICA
Trump mantuvo una llamada “positiva”

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

El sorteo de la Copa del Rey Juvenil 2025/26 tendrá lugar el 7 de enero

Siria presenta el diseño de su nueva moneda nacional

El brócoli y otras crucíferas, ¿posibles aliados de la inmunoterapia y los tratamientos contra el cáncer?

CCOO valora la consulta pública del RD de Formación Sanitaria Especializada pero exige una reforma garantista

ENTRETENIMIENTO

Anthony Hopkins celebró 50 años

Anthony Hopkins celebró 50 años de sobriedad: “La vida es mucho mejor”

“Stranger Things” recibió una ola de críticas tras la polémica revelación de Will en sus últimos episodios

Diego Luna reflexionó sobre la evolución del cine y la autenticidad del casting latino: “La esperanza la tengo gracias al público”

El regalo navideño de Kim Kardashian que enfureció a PETA

Russell Crowe habló sobre el desafío ético de encarnar a Göring en “Nuremberg”