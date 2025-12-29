El grupo terrorista Hamas ratificó que no entregará sus armas como parte de un acuerdo de paz en Gaza

Imagen de archivo de Abu Ubaida, vocero del brazo armado de Hamas, en un acto militar en el sur de Gaza, en 2019 (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

El grupo terrorista Hamas ratificó este lunes que no está dispuesto a entregar sus armas como parte del acuerdo de paz para Gaza, una posición que vuelve a tensar el escenario diplomático en torno a la guerra y que choca con uno de los objetivos centrales del gobierno israelí y de sus aliados: la eliminación total de la capacidad militar del grupo islamista.

El mensaje fue difundido en un video, pocas horas antes de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que se abordará la continuidad del alto el fuego y las condiciones de una segunda etapa del acuerdo.

En su declaración, el nuevo portavoz de las Brigadas Ezzedine al-Qassam afirmó que el grupo no se desarmará bajo ninguna circunstancia.

“Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras persista la ocupación”, señaló.

El vocero añadió que la organización seguirá combatiendo incluso en un escenario de presión militar sostenida.

El mensaje se conoció mientras el liderazgo israelí insiste en que cualquier arreglo político futuro para Gaza pasa por el desarme completo de Hamas y la desmilitarización del enclave.

Una portavoz del gobierno israelí indicó que Netanyahu planteará en Washington la necesidad de avanzar hacia una etapa que garantice que “Hamas sea desarmado y Gaza desmilitarizada”, un punto que Israel considera innegociable tras el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó más de mil muertos en territorio israelí y desencadenó la ofensiva militar en la Franja.

Además de rechazar esa exigencia, el portavoz de las Brigadas al-Qassam planteó una posición inversa, al reclamar que sea Israel quien pierda su capacidad militar.

“Llamamos a todas las partes implicadas a trabajar para desarmar las armas letales de la ocupación”, afirmó.

En el mismo video, el grupo confirmó oficialmente la muerte de su histórico portavoz, conocido como Abu Obeida, cuyo fallecimiento había sido anunciado por Israel meses atrás tras un ataque aéreo en la Franja.

“Nos detenemos con respeto ante el comandante y portavoz mártir de las Brigadas al-Qassam”, expresó el nuevo vocero, que adoptó el mismo nombre de guerra de su predecesor. También reconoció la muerte de otros cuatro comandantes del grupo en ataques israelíes durante el conflicto.

Abu Obeida, cuyo nombre real era Hudhayfa Samir al-Kahlout, se había convertido en una figura central de la propaganda de Hamas durante la guerra. Sus apariciones en video, siempre con el rostro cubierto, eran seguidas con atención tanto en Gaza como en medios regionales e internacionales, especialmente cuando abordaba el estado de los combates o los intercambios de rehenes y prisioneros.

Según el propio movimiento, durante años solo un círculo reducido conocía su identidad real.

La confirmación de su muerte se suma a los reiterados golpes que Israel afirma haber asestado contra la cúpula de Hamas desde el inicio de la ofensiva.

El gobierno israelí sostiene que su objetivo estratégico es erradicar por completo al grupo islamista y evitar que vuelva a representar una amenaza para su población, una postura respaldada por Estados Unidos y otros aliados occidentales.

El comunicado de las Brigadas al-Qassam también incluyó referencias a la situación en Cisjordania y a la presencia militar israelí en Gaza, así como un llamado a países de la región para que apoyen a los palestinos.

Sin embargo, el punto central del mensaje fue la negativa explícita a cualquier desarme, un planteo que anticipa nuevas dificultades para las negociaciones diplomáticas y refuerza la posición israelí de que Hamas no busca una salida política, sino la continuidad del conflicto armado.

