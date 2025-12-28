Mundo

Trump felicitó a Tailandia y Camboya por el acuerdo de alto el fuego y destacó el rol de EEUU para poner fin a conflictos globales

“Quizás Estados Unidos se haya convertido en la verdadera Organización de las Naciones Unidas”, señaló el líder republicano

Trump felicitó a Tailandia y Camboya por el acuerdo de alto el fuego que pone fin a tres semanas de enfrentamientos (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a los líderes de Tailandia y Camboya tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado el día anterior, en medio de un conflicto fronterizo que ha dejado más de 40 muertos y cerca de un millón de desplazados en tres semanas de enfrentamientos. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump expresó: “Quiero felicitar a ambos grandes líderes por su brillantez al llegar a esta rápida y muy justa conclusión. ¡Fue RÁPIDO Y DECISIVO, como deberían ser todas estas situaciones!”, y añadió que Washington se siente “orgulloso de ayudar”.

Antes de reunirse este domingo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, Trump destacó su autoproclamado papel en la resolución de conflictos globales, afirmando que “quizás Estados Unidos se haya convertido en la VERDADERA Organización de las Naciones Unidas, que ha sido de muy poca ayuda en ninguno de ellos, incluido el desastre que ocurre actualmente entre Rusia y Ucrania”.

El acuerdo entre ambos países del sudeste asiático fue anunciado el sábado, contemplando un “alto el fuego inmediato” tras semanas de hostilidades que reavivaron una antigua disputa sobre la demarcación de una frontera de 800 kilómetros y la soberanía de varios templos históricos. Según una declaración conjunta obtenida por la AFP del lado camboyano, la tregua entró en vigor a las 05H00 GMT y permitirá que los civiles desplazados regresen a sus hogares “lo antes posible, sin obstáculos y con total seguridad y dignidad”.

El alto el fuego contempla la devolución segura y digna de los desplazados y el desminado de zonas fronterizas afectadas por los combates (REUTERS)

La escalada del conflicto, iniciada el 7 de diciembre con el uso de artillería, tanques, drones y aviones de combate, rompió una tregua previa cuya obtención también había sido atribuida por Trump. Las cifras oficiales registran 47 fallecidos –26 del lado tailandés y 21 en Camboya– y constantes acusaciones cruzadas sobre el inicio de los enfrentamientos.

El acuerdo, firmado por los ministros de Defensa de ambos países, establece además la congelación de posiciones militares, el desminado de áreas fronterizas y la cooperación policial para combatir la ciberdelincuencia. Bangkok se comprometió a liberar a 18 soldados detenidos tras 72 horas de alto el fuego efectivo, periodo que el ministro de Defensa tailandés, Nattaphon Narkphanit, definió como “de observación para confirmar que el alto el fuego es real”. En un discurso el sábado, Narkphanit calificó la tregua como “una puerta hacia una resolución pacífica”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró la tregua un paso positivo para “aliviar el sufrimiento de civiles, poner fin a las hostilidades actuales y crear un ambiente propicio para alcanzar una paz duradera”. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también saludó el acuerdo y llamó a ambas partes a respetarlo “inmediatamente”.

El trasfondo del conflicto reside en una disputa histórica sobre el trazado fronterizo impuesto durante el periodo colonial francés y la soberanía sobre templos como Preah Vihear, declarado Patrimonio de la Humanidad. La durabilidad de la tregua permanece en duda, ya que la cuestión limítrofe sigue sin resolverse.

El conflicto entre Tailandia y Camboya deja más de 40 muertos y cerca de un millón de desplazados antes del cese de hostilidades

Durante los últimos meses, la mediación internacional desempeñó un papel relevante. Tras varios intentos fallidos y la suspensión de un alto el fuego firmado en octubre en Kuala Lumpur, Tailandia y Camboya accedieron a dialogar directamente bajo presión de China y Malasia, y en el marco de una reunión de emergencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, afirmó el viernes: “Pueden confiar en Tailandia. Siempre respetamos nuestros acuerdos y compromisos. Que esta firma sea la última, para que se restablezca la paz y nuestro pueblo pueda volver a casa”. El 8 de febrero están previstas elecciones legislativas en Tailandia.

Las autoridades de ambos países informaron que, tras la entrada en vigor de la tregua, los primeros desplazados comenzaron a regresar a sus hogares.

