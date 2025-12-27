Volodimir Zelensky afirmó que el ataque masivo de anoche contra Kiev demuestra que Rusia “no quiere terminar la guerra”

Ataque masivo ruso contra Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró este sábado que el ataque con drones y misiles de anoche contra Kiev demostró que Rusia “no quiere terminar la guerra”.

Zelensky hizo estas declaraciones antes de partir hacia Estados Unidos para conversar con el presidente, Donald Trump, sobre un plan para detener la invasión rusa.

Los rusos “no quieren terminar la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar su presión sobre otros países del mundo”, declaró Zelensky en su cuenta en la red social X después de que el bombardeo ruso azotara la capital, matando al menos a una persona.

Un edificio incendiado tras el ataque ruso contra Kiev (@ZelenskyyUa)

Luego detalló que “desde anoche, se han disparado casi 500 drones —un gran número de “shaheds”— y 40 misiles, incluyendo Kinzhals. El objetivo principal es Kiev: instalaciones energéticas e infraestructura civil. Lamentablemente, se han producido impactos y se han dañado edificios residenciales comunes. Los equipos de rescate buscan a una persona atrapada bajo los escombros de uno de ellos. En algunos distritos de la capital y la región, actualmente no hay electricidad ni calefacción. Se están realizando esfuerzos para combatir los incendios. Los equipos de reparación ya han comenzado a trabajar en algunas instalaciones energéticas; en otras, el personal permanece en refugios, y los equipos de rescate y reparación comenzarán a trabajar en cuanto cesen las alertas antiaéreas".

El mandatario ucraniano volvió a insistir en aumentar la presión internacional contra Vladimir Putin: “Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo puede responderse con medidas realmente enérgicas. Estados Unidos tiene esta capacidad. Europa tiene esta capacidad. Muchos de nuestros socios la tienen. La clave es utilizarla", señaló.

Bomberos intentan apagar el fuego tras el ataque (@ZelenskyyUa)

Y concluyó: “Es igualmente importante seguir apoyando la defensa de Ucrania: la protección de nuestras vidas. Los suministros para la defensa aérea deben ser suficientes y oportunos, especialmente ahora, cuando más los necesitamos. No debe haber demoras en la protección de vidas. Agradezco a todos los líderes y países que están colaborando en este sentido. Por supuesto, no reduciremos nuestros esfuerzos diplomáticos. Pero la diplomacia no funcionará sin seguridad. La seguridad debe ser garantizada por las potencias más poderosas del mundo, y debatiremos esto en particular hoy y mañana con los líderes europeos, con el Primer Ministro de Canadá y con el Presidente de Estados Unidos. ¡Gracias a todos los que apoyan a Ucrania!“.

La ciudad de Kiev, capital de Ucrania, fue blanco de un ataque masivo de las fuerzas rusas durante las primeras horas de este sábado. Se registraron explosiones en distintos puntos, mientras las defensas aéreas ucranianas respondieron al lanzamiento de misiles, según informó el ejército local.

Otra construcción civil en Kiev fue alcanzada por los ataques rusos (@ZelenskyyUa)

Los canales de monitoreo indicaron que las tropas del ejército ruso lanzaron varios misiles hipersónicos Kinzhal, cuatro misiles balísticos Iskander y un grupo de misiles de crucero Kalibr contra la capital. Como resultado del bombardeo, una persona murió y miles se quedaron sin suministro eléctrico.

“El país terrorista continúa librando una guerra contra la población civil. El enemigo ataca deliberadamente infraestructuras críticas y viviendas”, informó la Administración Militar Regional de Kiev.

En paralelo, Zelensky buscará abordar cuestiones territoriales, consideradas el principal obstáculo en las negociaciones para poner fin a la guerra, en su próximo encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, este domingo en Florida.

El trabajo de los bomberos y servicios de rescate de Kiev (@ZelenskyyUa)

La junta presidencial coincide con el avance de un marco de paz de 20 puntos presentado por Kiev, dentro del cual el mandatario de Ucrania intentará discutir un acuerdo de garantías de seguridad.

Al anunciar la reunión, Zelensky expresó que “se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”, en referencia a la posibilidad de lograr avances en las negociaciones ante del cierre de 2025.

Washington, por su parte, actualmente impulsa los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania, negociando con ambas partes del conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.