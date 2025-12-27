Mundo

Volodimir Zelensky afirmó que el ataque masivo de anoche contra Kiev demuestra que Rusia “no quiere terminar la guerra”

El presidente ucraniano repudió el disparo de casi 500 drones y 40 misiles contra la capital del país. Al menos una persona murió y miles quedaron sin electricidad ni calefacción

Guardar
Ataque masivo ruso contra Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró este sábado que el ataque con drones y misiles de anoche contra Kiev demostró que Rusia “no quiere terminar la guerra”.

Zelensky hizo estas declaraciones antes de partir hacia Estados Unidos para conversar con el presidente, Donald Trump, sobre un plan para detener la invasión rusa.

Los rusos “no quieren terminar la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar su presión sobre otros países del mundo”, declaró Zelensky en su cuenta en la red social X después de que el bombardeo ruso azotara la capital, matando al menos a una persona.

Un edificio incendiado tras el
Un edificio incendiado tras el ataque ruso contra Kiev (@ZelenskyyUa)

Luego detalló que “desde anoche, se han disparado casi 500 drones —un gran número de “shaheds”— y 40 misiles, incluyendo Kinzhals. El objetivo principal es Kiev: instalaciones energéticas e infraestructura civil. Lamentablemente, se han producido impactos y se han dañado edificios residenciales comunes. Los equipos de rescate buscan a una persona atrapada bajo los escombros de uno de ellos. En algunos distritos de la capital y la región, actualmente no hay electricidad ni calefacción. Se están realizando esfuerzos para combatir los incendios. Los equipos de reparación ya han comenzado a trabajar en algunas instalaciones energéticas; en otras, el personal permanece en refugios, y los equipos de rescate y reparación comenzarán a trabajar en cuanto cesen las alertas antiaéreas".

El mandatario ucraniano volvió a insistir en aumentar la presión internacional contra Vladimir Putin: “Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo puede responderse con medidas realmente enérgicas. Estados Unidos tiene esta capacidad. Europa tiene esta capacidad. Muchos de nuestros socios la tienen. La clave es utilizarla", señaló.

Bomberos intentan apagar el fuego
Bomberos intentan apagar el fuego tras el ataque (@ZelenskyyUa)

Y concluyó: “Es igualmente importante seguir apoyando la defensa de Ucrania: la protección de nuestras vidas. Los suministros para la defensa aérea deben ser suficientes y oportunos, especialmente ahora, cuando más los necesitamos. No debe haber demoras en la protección de vidas. Agradezco a todos los líderes y países que están colaborando en este sentido. Por supuesto, no reduciremos nuestros esfuerzos diplomáticos. Pero la diplomacia no funcionará sin seguridad. La seguridad debe ser garantizada por las potencias más poderosas del mundo, y debatiremos esto en particular hoy y mañana con los líderes europeos, con el Primer Ministro de Canadá y con el Presidente de Estados Unidos. ¡Gracias a todos los que apoyan a Ucrania!“.

La ciudad de Kiev, capital de Ucrania, fue blanco de un ataque masivo de las fuerzas rusas durante las primeras horas de este sábado. Se registraron explosiones en distintos puntos, mientras las defensas aéreas ucranianas respondieron al lanzamiento de misiles, según informó el ejército local.

Otra construcción civil en Kiev
Otra construcción civil en Kiev fue alcanzada por los ataques rusos (@ZelenskyyUa)

Los canales de monitoreo indicaron que las tropas del ejército ruso lanzaron varios misiles hipersónicos Kinzhal, cuatro misiles balísticos Iskander y un grupo de misiles de crucero Kalibr contra la capital. Como resultado del bombardeo, una persona murió y miles se quedaron sin suministro eléctrico.

“El país terrorista continúa librando una guerra contra la población civil. El enemigo ataca deliberadamente infraestructuras críticas y viviendas”, informó la Administración Militar Regional de Kiev.

En paralelo, Zelensky buscará abordar cuestiones territoriales, consideradas el principal obstáculo en las negociaciones para poner fin a la guerra, en su próximo encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, este domingo en Florida.

El trabajo de los bomberos
El trabajo de los bomberos y servicios de rescate de Kiev (@ZelenskyyUa)

La junta presidencial coincide con el avance de un marco de paz de 20 puntos presentado por Kiev, dentro del cual el mandatario de Ucrania intentará discutir un acuerdo de garantías de seguridad.

Al anunciar la reunión, Zelensky expresó que “se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”, en referencia a la posibilidad de lograr avances en las negociaciones ante del cierre de 2025.

Washington, por su parte, actualmente impulsa los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania, negociando con ambas partes del conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Temas Relacionados

guerra Rusia UcraniaVolodimir ZelenskyKievRusiaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Tras un ataque ruso a Kiev con misiles hipersónicos, Zelensky viajará a EEUU para negociar con Trump el plan de paz

Rusia lanzó una ofensiva con varios grupos de proyectiles este sábado, mientras el presidente ucraniano visualiza una reunión con su homólogo estadounidense el domingo. Está previsto un diálogo sobre asuntos territoriales en busca del cierre del acuerdo de los 20 puntos

Tras un ataque ruso a

El dictador Kim Jong-un envió una carta a Vladimir Putin y aseguró que comparten el derramamiento de “sangre” en Ucrania

Las declaraciones del líder de Corea del Norte dirigidas a Vladimir Putin remarcan la cooperación militar y la importancia de la relación bilateral para el próximo año, en medio del apoyo de Pyongyang a Moscú en el conflicto ucraniano

El dictador Kim Jong-un envió

Al menos dos muertos y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos involucrados en Japón

Varios rodados involucrados en el siniestro vial quedaron absolutamente calcinados en medio de la intensa nevada nocturna. Las autoridades locales identificaron a uno de los fallecidos como una mujer de 77 años de Tokio

Al menos dos muertos y

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que la economía rusa está entrando en una fase de “caos controlado”

Según el documento oficial, Rusia es considerado cada vez más “un estado de cierre y desconfianza” ante el mercado mundial, mientras “el sistema financiero e institucional ruso se hunde”

El Servicio de Inteligencia de

Tailandia y Camboya acordaron un “alto el fuego inmediato” en su conflicto fronterizo

Ambos países finalizaron los enfrentamientos este sábado con una declaración conjunta tras más de tres semanas de intensos cruces en la zona limítrofe

Tailandia y Camboya acordaron un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tres muertes por arma blanca

Tres muertes por arma blanca en Madrid durante la semana de Navidad: un hombre de 60 años es apuñalado en Usera en el interior de un domicilio

Ortega Cano anuncia que tomará medidas legales contra Mediaset: “Grabaron y emitieron una conversación privada sin mi consentimiento”

Cinco propósitos a considerar para mejorar tu salud en este Año Nuevo

“Lamento haberles traído a Santiago”: un jabalí en la pista obliga a desviar los vuelos del aeropuerto de A Coruña

Siguen las lluvias y la nieve este último fin de semana de 2025: el temporal continúa activo en Cataluña y pone al límite el caudal de los ríos

INFOBAE AMÉRICA
Arabia Saudí exige a los

Arabia Saudí exige a los separatistas del sur que se retiren del este del país

RCA celebra unas elecciones generales en las que el presidente aspira a un tercer mandato

El PP propone facilitar la conversión de oficinas en viviendas y volver a una España de pequeños propietarios

Terelu Campos prefiere callar respecto a la última reacción de Mar Flores a su opinión sobre las memorias

Guinea celebra unas elecciones presidenciales en las que el líder de la junta aspira a consolidar su poder

ENTRETENIMIENTO

La película de Rob Reiner

La película de Rob Reiner que logró su única nominación al Oscar reuniendo a grandes estrellas de Hollywood

“Solo la vi una vez”: la inesperada confesión de Keira Knightley sobre “Realmente amor”

El tema de The Rolling Stones con la que todo el mundo se identifica, según Mick Jagger

Desde queso hasta cascadas: los regalos navideños más extravagantes que los famosos han dado a sus parejas

Guía esencial de Pandora: personajes, clanes y curiosidades para no perderse en ‘Avatar: Fuego y Ceniza’