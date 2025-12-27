Tras un ataque ruso a Kiev con misiles hipersónicos, Zelensky viajará a EEUU para negociar con Trump el plan de paz

Una casa arde tras sufrir graves daños durante los ataques rusos de madrugada con misiles (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania vía Facebook)

La ciudad de Kiev, capital de Ucrania, fue blanco de un ataque masivo de las fuerzas rusas durante la mañana del sábado. Se registraron explosiones en distintos puntos, mientras las defensas aéreas ucranianas respondieron al lanzamiento de misiles, según informó el ejército local.

Los canales de monitoreos informaron que las tropas del ejército ruso lanzaron varios misiles hipersónicos Kinzhal, cuatro misiles balísticos Iskander y un grupo de misiles de crucero Kalibr contra la capital.

“El país terrorista continúa librando una guerra contra la población civil. El enemigo ataca deliberadamente infraestructuras críticas y viviendas”, informó la Administración Militar Regional de Kiev.

En paralelo, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky buscará abordar cuestiones territoriales, consideradas el principal obstáculo en las negociaciones para poner fin a la guerra, en su próximo encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, este domingo en Florida.

La junta presidencial coincide con el avance de un marco de paz de 20 puntos presentado por Kiev, dentro del cual el mandatario de Ucrania intentará discutir un acuerdo de garantías de seguridad. Cabe mencionar que aún la Casa Blanca aún no confirmó el encuentro.

El presidente de Ucrania se reunió con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca el pasado 17 de octubre (REUTERS/Jonathan Ernst)

Al anunciar la reunión, Zelensky expresó que “se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”, en referencia a la posibilidad de lograr avances en las negociaciones ante del cierre de 2025.

Washington, por su parte, actualmente impulsa los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania, negociando con ambas partes del conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el plan de paz de 20 puntos negociado con los representantes de Zelensky solo avanzará si cuenta con su aprobación. “No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene”, señaló Trump antes de la reunión programada entre ambos líderes en Mar-a-Lago, Florida.

El encuentro, previsto para el domingo durante las vacaciones navideñas, tiene como objetivo analizar el nuevo acuerdo elaborado por Kiev y Washington. Trump expresó optimismo sobre la cita: “Creo que le irá bien”, y anticipó que el resultado podría ser beneficioso también para el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien espera dialogar próximamente.

Desde Rusia, el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, rechazó la nueva propuesta y sostuvo en una entrevista con la televisión estatal rusa: “Sabemos que este plan, si es que se le puede llamar plan, difiere radicalmente de los 27 puntos en los que hemos estado trabajando con la parte estadounidense en las últimas semanas, desde principios de diciembre”.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov (REUTERS/Maxim Shemetov)

A su vez, frente a la continua escalada del conflicto, Zelensky, denunció que Bielorrusia permite la instalación de antenas para drones kamikaze ‘Shahed’, de diseño iraní, en edificios residenciales de su territorio, facilitando así los ataques rusos y eludiendo las defensas ucranianas.

“Estamos documentando cómo los rusos intentan evadir las posiciones defensivas de nuestros interceptores cruzando a la vecina Bielorrusia”, afirmó el mandatario en su cuenta de X y señaló que esta colaboración pone en riesgo la soberanía bielorrusa y representa “un absoluto desprecio por la vida humana”.

Zelensky subrayó que el emplazamiento de antenas en “tejados de edificios de apartamentos comunes de cinco plantas” apunta a un uso directo de infraestructuras civiles para operaciones militares. El presidente ucraniano indicó que el mismo tipo de equipamiento fue detectado en la frontera entre Rusia y Bielorrusia, facilitando ataques contra territorio ucraniano.

En ese sentido, anunció que le trasladará la situación a sus aliados internacionales para coordinar “respuestas conjuntas” frente al gobierno de Alexander Lukashenko, a quien instó a dejar de permitir estas acciones. En los últimos días, el presidente bielorruso comunicó el despliegue de misiles hipersónicos rusos ‘Oreshnik’, con capacidad nuclear, y dejó abierta la posibilidad de aumentar su número si Moscú lo solicita.

Una imagen de satélite de Planet Labs tomada el 16 de noviembre de 2025 muestra el lugar donde los investigadores estadounidenses creen que Rusia probablemente está estacionando su nuevo misil de crucero hipersónico Oreshnik con capacidad nuclear en la base aérea en desuso de Krichev, en el este de Bielorrusia, cerca de la frontera con Rusia (Planet Labs/Middlebury/vía REUTERS)

Las autoridades ucranianas consideran que la proliferación de estas armas plantea una amenaza global y establece un precedente peligroso. Zelensky señaló que Ucrania está tomando medidas para prepararse ante posibles contingencias derivadas de la escalada militar en la región.