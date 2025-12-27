Mundo

Tras un ataque ruso a Kiev con misiles hipersónicos, Zelensky viajará a EEUU para negociar con Trump el plan de paz

Rusia lanzó una ofensiva con varios grupos de proyectiles este sábado, mientras el presidente ucraniano visualiza una reunión con su homólogo estadounidense el domingo. Está previsto un diálogo sobre asuntos territoriales en busca del cierre del acuerdo de los 20 puntos

Guardar
Una casa arde tras sufrir
Una casa arde tras sufrir graves daños durante los ataques rusos de madrugada con misiles (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania vía Facebook)

La ciudad de Kiev, capital de Ucrania, fue blanco de un ataque masivo de las fuerzas rusas durante la mañana del sábado. Se registraron explosiones en distintos puntos, mientras las defensas aéreas ucranianas respondieron al lanzamiento de misiles, según informó el ejército local.

Los canales de monitoreos informaron que las tropas del ejército ruso lanzaron varios misiles hipersónicos Kinzhal, cuatro misiles balísticos Iskander y un grupo de misiles de crucero Kalibr contra la capital.

“El país terrorista continúa librando una guerra contra la población civil. El enemigo ataca deliberadamente infraestructuras críticas y viviendas”, informó la Administración Militar Regional de Kiev.

En paralelo, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky buscará abordar cuestiones territoriales, consideradas el principal obstáculo en las negociaciones para poner fin a la guerra, en su próximo encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, este domingo en Florida.

La junta presidencial coincide con el avance de un marco de paz de 20 puntos presentado por Kiev, dentro del cual el mandatario de Ucrania intentará discutir un acuerdo de garantías de seguridad. Cabe mencionar que aún la Casa Blanca aún no confirmó el encuentro.

El presidente de Ucrania se
El presidente de Ucrania se reunió con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca el pasado 17 de octubre (REUTERS/Jonathan Ernst)

Al anunciar la reunión, Zelensky expresó que “se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”, en referencia a la posibilidad de lograr avances en las negociaciones ante del cierre de 2025.

Washington, por su parte, actualmente impulsa los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania, negociando con ambas partes del conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el plan de paz de 20 puntos negociado con los representantes de Zelensky solo avanzará si cuenta con su aprobación. “No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene”, señaló Trump antes de la reunión programada entre ambos líderes en Mar-a-Lago, Florida.

El encuentro, previsto para el domingo durante las vacaciones navideñas, tiene como objetivo analizar el nuevo acuerdo elaborado por Kiev y Washington. Trump expresó optimismo sobre la cita: “Creo que le irá bien”, y anticipó que el resultado podría ser beneficioso también para el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien espera dialogar próximamente.

Desde Rusia, el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, rechazó la nueva propuesta y sostuvo en una entrevista con la televisión estatal rusa: “Sabemos que este plan, si es que se le puede llamar plan, difiere radicalmente de los 27 puntos en los que hemos estado trabajando con la parte estadounidense en las últimas semanas, desde principios de diciembre”.

El viceministro de Asuntos Exteriores
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov (REUTERS/Maxim Shemetov)

A su vez, frente a la continua escalada del conflicto, Zelensky, denunció que Bielorrusia permite la instalación de antenas para drones kamikaze ‘Shahed’, de diseño iraní, en edificios residenciales de su territorio, facilitando así los ataques rusos y eludiendo las defensas ucranianas.

“Estamos documentando cómo los rusos intentan evadir las posiciones defensivas de nuestros interceptores cruzando a la vecina Bielorrusia”, afirmó el mandatario en su cuenta de X y señaló que esta colaboración pone en riesgo la soberanía bielorrusa y representa “un absoluto desprecio por la vida humana”.

Zelensky subrayó que el emplazamiento de antenas en “tejados de edificios de apartamentos comunes de cinco plantas” apunta a un uso directo de infraestructuras civiles para operaciones militares. El presidente ucraniano indicó que el mismo tipo de equipamiento fue detectado en la frontera entre Rusia y Bielorrusia, facilitando ataques contra territorio ucraniano.

En ese sentido, anunció que le trasladará la situación a sus aliados internacionales para coordinar “respuestas conjuntas” frente al gobierno de Alexander Lukashenko, a quien instó a dejar de permitir estas acciones. En los últimos días, el presidente bielorruso comunicó el despliegue de misiles hipersónicos rusos ‘Oreshnik’, con capacidad nuclear, y dejó abierta la posibilidad de aumentar su número si Moscú lo solicita.

Una imagen de satélite de
Una imagen de satélite de Planet Labs tomada el 16 de noviembre de 2025 muestra el lugar donde los investigadores estadounidenses creen que Rusia probablemente está estacionando su nuevo misil de crucero hipersónico Oreshnik con capacidad nuclear en la base aérea en desuso de Krichev, en el este de Bielorrusia, cerca de la frontera con Rusia (Planet Labs/Middlebury/vía REUTERS)

Las autoridades ucranianas consideran que la proliferación de estas armas plantea una amenaza global y establece un precedente peligroso. Zelensky señaló que Ucrania está tomando medidas para prepararse ante posibles contingencias derivadas de la escalada militar en la región.

Temas Relacionados

KievÚltimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaDonald TrumpUcraniaRusiaVolodimir ZelenskyVladimir Putin

Últimas Noticias

El dictador Kim Jong-un envió una carta a Vladimir Putin y aseguró que comparten el derramamiento de “sangre” en Ucrania

Las declaraciones del líder de Corea del Norte dirigidas a Vladimir Putin remarcan la cooperación militar y la importancia de la relación bilateral para el próximo año, en medio del apoyo de Pyongyang a Moscú en el conflicto ucraniano

El dictador Kim Jong-un envió

Al menos dos muertos y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos involucrados en Japón

Varios rodados involucrados en el siniestro vial quedaron absolutamente calcinados en medio de la intensa nevada nocturna. Las autoridades locales identificaron a uno de los fallecidos como una mujer de 77 años de Tokio

Al menos dos muertos y

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que la economía rusa está entrando en una fase de “caos controlado”

Según el documento oficial, Rusia es considerado cada vez más “un estado de cierre y desconfianza” ante el mercado mundial, mientras “el sistema financiero e institucional ruso se hunde”

El Servicio de Inteligencia de

Tailandia y Camboya acordaron un “alto el fuego inmediato” en su conflicto fronterizo

Ambos países finalizaron los enfrentamientos este sábado con una declaración conjunta tras más de tres semanas de intensos cruces en la zona limítrofe

Tailandia y Camboya acordaron un

Donald Trump adelantó que él tendrá la última palabra sobre el acuerdo de paz para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente estadounidense adelantó que su homólogo ucraniano no obtendrá un plan hasta que lo apruebe Estados Unidos. La fórmula actual de los 20 puntos presentados por Kiev incluyen garantías de seguridad y objetivos territoriales

Donald Trump adelantó que él
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una bebé de un año

Una bebé de un año tuvo que ser internada en Chaco, luego de ingerir cocaína de forma accidental

Se registra sismo en Matías Romero, Oaxaca

Cómo se encuentran de salud los dos indigentes que fueron prendidos fuego en Rosario

Una familia española, desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia: una pareja y sus dos hijos

Mintransporte amplía plazos para traspaso a persona indeterminada y registro vehicular y fija nuevas fechas límite

INFOBAE AMÉRICA
Lluvia, viento y oleaje activan

Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C

La semFYC pide reforzar la preparación sanitaria y la detección temprana de epidemias en poblaciones de riesgo

Paraguay expulsó al ex jefe policial brasileño condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro

El dictador Kim Jong-un envió una carta a Vladimir Putin y aseguró que comparten el derramamiento de “sangre” en Ucrania

Tailandia y Camboya firman un acuerdo de alto el fuego "inmediato"

ENTRETENIMIENTO

La película de Rob Reiner

La película de Rob Reiner que logró su única nominación al Oscar reuniendo a grandes estrellas de Hollywood

“Solo la vi una vez”: la inesperada confesión de Keira Knightley sobre “Realmente amor”

El tema de The Rolling Stones con la que todo el mundo se identifica, según Mick Jagger

Desde queso hasta cascadas: los regalos navideños más extravagantes que los famosos han dado a sus parejas

Guía esencial de Pandora: personajes, clanes y curiosidades para no perderse en ‘Avatar: Fuego y Ceniza’