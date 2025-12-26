Rusia obstaculiza la negociación por la paz: afirmó que el plan de Ucrania “difiere radicalmente” de su propuesta

FOTO DE ARCHIVO. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores Serguéi Riabkov. (REUTERS/Denis Balibouse)

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, afirmó que el plan de paz de 20 puntos difundido por Ucrania “difiere radicalmente” del documento de 27 puntos que Moscú intenta negociar desde hace semanas con Washington.

“Sabemos que este plan, si es que se le puede llamar plan, difiera radicalmente de los 27 puntos en los que hemos estado trabajando con la parte estadounidense en las últimas semanas, desde principios de diciembre”, declaró Riabkov en una entrevista con la televisión estatal rusa.

Riabkov aludió al borrador presentado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, difundido esta semana en los medios de Ucrania, que plantea, entre otros puntos, la posibilidad de que el Ejército ucraniano abandone la región del Donbás a cambio de la retirada de las tropas rusas desplegadas en la zona.

El viceministro señaló que un eventual acuerdo depende de “la voluntad política” de Ucrania y de sus socios europeos, a quienes acusó de no estar comprometidos con una solución pacífica del conflicto. “Sin una solución adecuada a los problemas que son la fuente principal de esta crisis no será posible llegar a un acuerdo final”, advirtió, y añadió que los “plazos artificiales” no favorecen las negociaciones.

Edificios dañados por una bomba planeadora rusa arden en una localidad en la dirección de Pokrovsk, en la región oriental ucraniana de Donetsk. (Finbarr O’Reilly/The New York Times)

“Creo que el 25 de diciembre del año 2025 se quedará en nuestra memoria como un umbral, cuando realmente nos acercamos a una solución”, dijo en el programa “60 minutos”, emitido por la televisión estatal rusa.

Horas antes, el Kremlin anunció que Rusia ha retomado los contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz modificado por Ucrania y sus aliados europeos. “Por encargo del presidente (Vladímir) Putin, se produjo un contacto entre representantes de la Administración de Rusia y Estados Unidos”, informó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov precisó que el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, participó por la parte rusa, mientras que por Estados Unidos “hubo varios interlocutores”, y señaló que ambas partes “acordaron continuar el diálogo”.

Hace una semana, durante su conferencia de prensa anual, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que nunca rechazó el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sostuvo que ahora corresponde a Kiev y a sus aliados dar el siguiente paso. Al mismo tiempo, reiteró la exigencia de un repliegue ucraniano del Donbás y aseguró que la única forma de evitar futuras operaciones militares especiales en Europa, como la actual en Ucrania, es respetando los intereses de seguridad de Rusia.

Según el presidente ucraniano, el plan de 20 puntos propone un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania.

El plan de 20 puntos, según Zelensky

Zelensky reveló en vísperas de Navidad algunos de los puntos del borrador del plan elaborado por Kiev. Según explicó, el documento preserva la independencia de Ucrania, incluye garantías de seguridad, reafirma el interés del país en la integración europea y contempla la renuncia al almacenamiento de armas nucleares, aunque deja abierta la posibilidad de introducir modificaciones a medida que avancen las negociaciones.

Según el presidente ucraniano, el plan de 20 puntos propone un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, que estaría supervisado por un mecanismo de monitoreo y respaldado por garantías de seguridad. Entre ellas figuran el mantenimiento de un Ejército ucraniano de 800.000 efectivos y compromisos vinculantes de Estados Unidos y otros aliados para proporcionar una defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN.

En cuanto a las demandas territoriales planteadas por Rusia, Zelensky reconoció que existen dos opciones en discusión. La primera, que cuenta con la preferencia de Kiev, consistiría en congelar la actual línea del frente. La segunda prevé la creación de una o varias zonas económicas en la parte de la región de Donetsk que Ucrania aún controla pero que reclama Moscú, una alternativa que solo sería considerada una vez que Kiev haya obtenido garantías de seguridad suficientes.

En este contexto, Donald Trump planea recibir a Zelensky este domingo en su residencia de Florida, después de que el mandatario ucraniano asegurara que “se puede decidir mucho antes del Año Nuevo”.

(Con información de Europa Press/EFE)